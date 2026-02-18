  • Спортс
  • Анри о Престианни: «Расскажи, что ты сказал Винисиусу! Что значит «ничего не говорил»? Зачем прикрывать рот, ты простыл?»
79

Анри о Престианни: ты не мог ничего не сказать Винисиусу, раз закрывал рот.

Экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри призвал Джанлуку Престианни честно рассказать о его высказывании в адрес Винисиуса Жуниора.

В первом стыковом матче Лиги чемпионов «Реал» одержал выездную победу со счетом 1:0 над «Бенфикой». Игру останавливали во 2-м тайме после того, как Винисиус обвинил Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Форвард «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

«Давайте посмотрим, какой Престианни человек. Расскажи, что ты сказал!

Ты наверняка что-то сказал, потому что не мог потом заявить Мбаппе: «Я ничего не говорил». Что значит «ничего не говорил»?

Зачем ты прикрываешь рот? Ты простыл?» – сказал Анри.

Престианни о Винисиусе: «Я не оскорблял его на расовой почве, он неправильно истолковал услышанное. Жаль было слышать угрозы от игроков «Реала»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал CBS Sports Golazo
79 комментариев
А где был капитан Реала, чтобы Винисиусу мозги вправить? Помню, когда Алвес с Неймаром такие танцульки устраивали перед фанатами соперников, Пуйоль их за шкирку брал и к центру поля швырял. Был бы такой кэп у Реала, всей этой истории не произошло бы. А винисиус своим поведением только бесит всех, а потом жалуется. Алвесу как-то банан кинули с трибун, он поднял его и съел кусок, а Винисиус бы с этим бананом по всему полю за судьей бегал..
Ответ KarasKarman
А где был капитан Реала, чтобы Винисиусу мозги вправить? Помню, когда Алвес с Неймаром такие танцульки устраивали перед фанатами соперников, Пуйоль их за шкирку брал и к центру поля швырял. Был бы такой кэп у Реала, всей этой истории не произошло бы. А винисиус своим поведением только бесит всех, а потом жалуется. Алвесу как-то банан кинули с трибун, он поднял его и съел кусок, а Винисиус бы с этим бананом по всему полю за судьей бегал..
У ник капитан такой же неадекват как и Вини. Ничего положительного не стоит от них ждать
Ответ KarasKarman
А где был капитан Реала, чтобы Винисиусу мозги вправить? Помню, когда Алвес с Неймаром такие танцульки устраивали перед фанатами соперников, Пуйоль их за шкирку брал и к центру поля швырял. Был бы такой кэп у Реала, всей этой истории не произошло бы. А винисиус своим поведением только бесит всех, а потом жалуется. Алвесу как-то банан кинули с трибун, он поднял его и съел кусок, а Винисиус бы с этим бананом по всему полю за судьей бегал..
Ну нельзя делить мир на черное и белое. Все люди разные тоже. Правда где то посередине. Вот если в тебя кинет прохожий бананом ты его тоже поднимешь и съешь как Алвес? Или возмутишься и кинешь в ответ? Или настучишь по башне ?И не говори что это другое. Все тоже самое - два человека. Один банан.
А зачем 0 голов в 9 финалах рукой против ирландцев играл?
Расскажи судье, что ты сделал.
Ответ Proper Chels
А зачем 0 голов в 9 финалах рукой против ирландцев играл? Расскажи судье, что ты сделал.
Что значит «не играл рукой»? Ты простыл?😅
Ответ Певек
Что значит «не играл рукой»? Ты простыл?😅
Без обид, но для тебя слова Анри слишком сложны...
а что ты не рассказал, как рукой играл?
Ответ Добрый_Ээх
а что ты не рассказал, как рукой играл?
Он руку футболкой не прикрывал, все по-честному.
Ответ Дмитрий Манин
Он руку футболкой не прикрывал, все по-честному.
Ещё как прикрывал, специально футболку с длинным рукавом надел
Тьерри, а ты не забыл свою честную игру с Ирландией в стыках ?
Простудился.
Эх хе хе
Извините
Это просто кашель, у рэперов со стажем
Ровно то он сказал, что этот тип заслужил, зачем здесь придумывать велосипед, у Вини был зуб после 4-2 на Бенфику, ничего умнее он не придумал, символику клуба он явно видел, и делал эту провокацию чисто и осознанно. Все! Он заслуживает всего хейта, а виноватым делают молодого аргентинца, который лишь указал на поведение и танцульки этого угнетенного и оскорбленного негроида, он везде видит расизм, это удобно, что тут еще придумывать.
Комментарий удален пользователем
Ответ LYSVEGAS
Комментарий удален пользователем
Потому что не был настолько крутым футболистом. И тогда нашли способ его деморализовать....
Арги это больше всех любят делать. Или зачем Симеоне например пытался тыкать вини тем, что свистят трибуны?
Комментарий удален модератором
Ответ Роман Кулахсзян
Комментарий удален модератором
Комментарий скрыт
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
То есть ты поддерживаешь расиста ?
Футбол стал какой-то девчачий. Перед глазами стоит фотка Винни Джонса и Пол Гаскойна. Теперь представляю на месте Гаскойна Винисиуса, эх, красота.
Ответ Aleksei Kovalev
Футбол стал какой-то девчачий. Перед глазами стоит фотка Винни Джонса и Пол Гаскойна. Теперь представляю на месте Гаскойна Винисиуса, эх, красота.
И где теперь Гаскойн? Винни Джонс хотя бы себя нашёл. А Гаскойн спился.
Ответ Aleksei Kovalev
Футбол стал какой-то девчачий. Перед глазами стоит фотка Винни Джонса и Пол Гаскойна. Теперь представляю на месте Гаскойна Винисиуса, эх, красота.
>мужик хватает другого мужика за яйца
>"эх, жаль больше нет таких времен, футбол стал какой-то ДЕВЧАЧИЙ"

а правда в том, что в настоящем мужском футболе - например, после работы или школы во дворе - Винни Джонс никогда не посмел бы схватить другого мужика за причиндалы, ему бы тут же зубы пересчитали. Единственное место, где он мог так сделать - в публичном футболе, под светом десятков камер, сотен фотоаппаратов, под защитой правил футбола, судьи, стюардов и полицейских.
А тебе Анри какое вообще дело ?
Ответ Андрей Федоров
А тебе Анри какое вообще дело ?
Борец за права черных
Рекомендуем