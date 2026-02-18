Анри о Престианни: «Расскажи, что ты сказал Винисиусу! Что значит «ничего не говорил»? Зачем прикрывать рот, ты простыл?»

Анри о Престианни: ты не мог ничего не сказать Винисиусу, раз закрывал рот.

Экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри призвал Джанлуку Престианни честно рассказать о его высказывании в адрес Винисиуса Жуниора .

В первом стыковом матче Лиги чемпионов «Реал » одержал выездную победу со счетом 1:0 над «Бенфикой». Игру останавливали во 2-м тайме после того, как Винисиус обвинил Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной» . Форвард «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

«Давайте посмотрим, какой Престианни человек. Расскажи, что ты сказал!

Ты наверняка что-то сказал, потому что не мог потом заявить Мбаппе: «Я ничего не говорил». Что значит «ничего не говорил»?

Зачем ты прикрываешь рот? Ты простыл?» – сказал Анри.

Престианни о Винисиусе: «Я не оскорблял его на расовой почве, он неправильно истолковал услышанное. Жаль было слышать угрозы от игроков «Реала»