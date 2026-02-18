Анри о Престианни: «Расскажи, что ты сказал Винисиусу! Что значит «ничего не говорил»? Зачем прикрывать рот, ты простыл?»
Экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри призвал Джанлуку Престианни честно рассказать о его высказывании в адрес Винисиуса Жуниора.
В первом стыковом матче Лиги чемпионов «Реал» одержал выездную победу со счетом 1:0 над «Бенфикой». Игру останавливали во 2-м тайме после того, как Винисиус обвинил Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Форвард «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.
«Давайте посмотрим, какой Престианни человек. Расскажи, что ты сказал!
Ты наверняка что-то сказал, потому что не мог потом заявить Мбаппе: «Я ничего не говорил». Что значит «ничего не говорил»?
Зачем ты прикрываешь рот? Ты простыл?» – сказал Анри.
Престианни о Винисиусе: «Я не оскорблял его на расовой почве, он неправильно истолковал услышанное. Жаль было слышать угрозы от игроков «Реала»
Арги это больше всех любят делать. Или зачем Симеоне например пытался тыкать вини тем, что свистят трибуны?
>"эх, жаль больше нет таких времен, футбол стал какой-то ДЕВЧАЧИЙ"
а правда в том, что в настоящем мужском футболе - например, после работы или школы во дворе - Винни Джонс никогда не посмел бы схватить другого мужика за причиндалы, ему бы тут же зубы пересчитали. Единственное место, где он мог так сделать - в публичном футболе, под светом десятков камер, сотен фотоаппаратов, под защитой правил футбола, судьи, стюардов и полицейских.