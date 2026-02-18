УЕФА о скандале с Винисиусом: «Протоколы матчей изучаются – в случае нарушений возбуждаются разбирательства. На данном этапе нам нечего добавить»
УЕФА отреагировал на расистский скандал со участием Винисиуса Жуниора в первом стыковом матче Лиги чемпионов между «Реалом» и «Бенфикой» (1:0).
Игру останавливали во втором тайме после того, как бразилец обвинил Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Форвард «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.
«В настоящее время изучаются официальные протоколы матчей, сыгранных вчера вечером. В случае сообщений о нарушениях возбуждаются разбирательства, и, если они приводят к дисциплинарным санкциям, информация об этом публикуется на сайте дисциплинарного отдела УЕФА.
На данном этапе нам нечего добавить по данному вопросу», – говорится в заявлении организации.
Винисиуса, похоже, назвали «обезьяной». Скандал в ЛЧ, матч «Реала» остановили на 10 минут
Руй Кошта подрался с кем-то из «Реала»? Сотрудники «Бенфики» рвались в раздевалку «Мадрида»? Инсайды вокруг безумия в ЛЧ
«Я звезда, а вы все - прислуга».
По факту, всё что было на поле, должно остаться там. А касательно возможной дисквалификации игрока. Если УЕФА вынесут однобокое решение, то я сильно буду огорчён , но не удивлюсь наверное. Ну а также, можно наверное поговорить и с самим Винисиусом, если речь заходит о вердикте УЕФА, ведь по сути провокатором был Он…
…Вот видите как триггерит меня)) хотел кратко - не вышло))
По факту - приписывание расизма смотрится дёшево , но как объективная данность современного общества , а Мбаппе , Винни и др всего лишь молодые юнцы , также продукты современного общества как и Все мы! Но вот … я надеюсь, что разум должен победить.. Не победит? Огорчусь. На Месте Моуриньо при санкциях к его игроку - Не вывел бы команду в ответном матче в знак протеста.
Максимум, что тут можно разобрать - поведение болельщиков, да штраф Бенфике за это выписать.
Очень забавный был эпизод, когда при угловом реала в Тчуамени кинули электронную сигарету. А болельщик, кидавший ее в толпу, не думал, что с лёгкостью мог попасть в голову своему же? Они же там все в куче стоят при угловом.
Вообще из-за этого отсталого арга, который после гола 2 минуты ждал, пока Винисиус к нему подойдёт, чтобы прикрыться и оскорбить его, а потом стоять с невинными глазками и оправдываться перед всеми, матч был убит.
После этого инцидента было полное ощущение, что всем уже не хочется находиться на поле.