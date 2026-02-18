УЕФА о скандале с Винисиусом: «Протоколы матчей изучаются – в случае нарушений возбуждаются разбирательства. На данном этапе нам нечего добавить»

УЕФА о скандале с Винисиусом: протоколы матчей изучаются.

УЕФА отреагировал на расистский скандал со участием Винисиуса Жуниора в первом стыковом матче Лиги чемпионов между «Реалом » и «Бенфикой» (1:0).

Игру останавливали во втором тайме после того, как бразилец обвинил Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной» . Форвард «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

«В настоящее время изучаются официальные протоколы матчей, сыгранных вчера вечером. В случае сообщений о нарушениях возбуждаются разбирательства, и, если они приводят к дисциплинарным санкциям, информация об этом публикуется на сайте дисциплинарного отдела УЕФА .

На данном этапе нам нечего добавить по данному вопросу», – говорится в заявлении организации.

