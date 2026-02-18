  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • УЕФА о скандале с Винисиусом: «Протоколы матчей изучаются – в случае нарушений возбуждаются разбирательства. На данном этапе нам нечего добавить»
25

УЕФА о скандале с Винисиусом: «Протоколы матчей изучаются – в случае нарушений возбуждаются разбирательства. На данном этапе нам нечего добавить»

УЕФА о скандале с Винисиусом: протоколы матчей изучаются.

УЕФА отреагировал на расистский скандал со участием Винисиуса Жуниора в первом стыковом матче Лиги чемпионов между «Реалом» и «Бенфикой» (1:0).

Игру останавливали во втором тайме после того, как бразилец обвинил Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Форвард «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

«В настоящее время изучаются официальные протоколы матчей, сыгранных вчера вечером. В случае сообщений о нарушениях возбуждаются разбирательства, и, если они приводят к дисциплинарным санкциям, информация об этом публикуется на сайте дисциплинарного отдела УЕФА.

На данном этапе нам нечего добавить по данному вопросу», – говорится в заявлении организации.

Винисиуса, похоже, назвали «обезьяной». Скандал в ЛЧ, матч «Реала» остановили на 10 минут

Руй Кошта подрался с кем-то из «Реала»? Сотрудники «Бенфики» рвались в раздевалку «Мадрида»? Инсайды вокруг безумия в ЛЧ

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports News
logoБенфика
logoРеал Мадрид
logoДжанлука Престианни
дискриминация
происшествия
logoЛа Лига
logoВинисиус Жуниор
logoЛига чемпионов УЕФА
logoУЕФА
logoвысшая лига Португалия
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
По хорошему, должны дисквалифицировать Винисиуса за изнасилование углового флажка.
Ответ Антон Фалафель
По хорошему, должны дисквалифицировать Винисиуса за изнасилование углового флажка.
Контакта же не было. Флажок обвинение не выдвинул. На сим все это дело можно закрыть и забыть.
Ответ Антон Фалафель
По хорошему, должны дисквалифицировать Винисиуса за изнасилование углового флажка.
Скорее за изнасилование обороны Бенфики
Перед фразой "скандал с Винни" давно уже пора автоматически ставить "очередной"
УЕФА уже,похоже,сама не знает как реагировать. Вроде и доказательств нет никаких, но и на требования якобы униженного что-то отвечать надо.
Ответ Тиджани Бабангида
УЕФА уже,похоже,сама не знает как реагировать. Вроде и доказательств нет никаких, но и на требования якобы униженного что-то отвечать надо.
на твои требования никто отвечать не будет (без якобы)
Ответ Тиджани Бабангида
УЕФА уже,похоже,сама не знает как реагировать. Вроде и доказательств нет никаких, но и на требования якобы униженного что-то отвечать надо.
Доказательства есть, не один Винисиус это слышал.
Опять этот клоун отличился, а новостей на весь день. Книга бразильская.
А празднование у флажка будут смотреть? Весь мир видел.
А если нарушения не было , то тогда нужно наказать за клевету
ему просто не хватает девушки, вот он и оторвался на флажке. )
Как кратко описать происходящее…
«Я звезда, а вы все - прислуга».
По факту, всё что было на поле, должно остаться там. А касательно возможной дисквалификации игрока. Если УЕФА вынесут однобокое решение, то я сильно буду огорчён , но не удивлюсь наверное. Ну а также, можно наверное поговорить и с самим Винисиусом, если речь заходит о вердикте УЕФА, ведь по сути провокатором был Он…
…Вот видите как триггерит меня)) хотел кратко - не вышло))
По факту - приписывание расизма смотрится дёшево , но как объективная данность современного общества , а Мбаппе , Винни и др всего лишь молодые юнцы , также продукты современного общества как и Все мы! Но вот … я надеюсь, что разум должен победить.. Не победит? Огорчусь. На Месте Моуриньо при санкциях к его игроку - Не вывел бы команду в ответном матче в знак протеста.
Дак а как доказать, что Престианни сказал что-то расистское, если он футболкой закрылся в этот момент?
Максимум, что тут можно разобрать - поведение болельщиков, да штраф Бенфике за это выписать.

Очень забавный был эпизод, когда при угловом реала в Тчуамени кинули электронную сигарету. А болельщик, кидавший ее в толпу, не думал, что с лёгкостью мог попасть в голову своему же? Они же там все в куче стоят при угловом.

Вообще из-за этого отсталого арга, который после гола 2 минуты ждал, пока Винисиус к нему подойдёт, чтобы прикрыться и оскорбить его, а потом стоять с невинными глазками и оправдываться перед всеми, матч был убит.
После этого инцидента было полное ощущение, что всем уже не хочется находиться на поле.
вини пуху впаять матчей десять за провокации и всё
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Каррагер о расизме в адрес Винисиуса: «Каждый может праздновать голы как хочет. Критика от Моуринью немного лицемерна – он провоцировал чаще, чем любой тренер в истории»
18 февраля, 08:58
Моуринью о Винисиусе: «Что-то не так. На каждом стадионе, где он играет, всегда что-то случается»
18 февраля, 08:43
Престианни о Винисиусе: «Я не оскорблял его на расовой почве, он неправильно истолковал услышанное. Жаль было слышать угрозы от игроков «Реала»
18 февраля, 08:27
Рекомендуем
Главные новости
Сон Хын Мин: «Месси – лучший игрок с футбольной точки зрения. Очевидно, он на другом уровне относительно остальных»
2 минуты назад
Товарищеские матчи. ЦСКА победил «Локомотив», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» обыграл «Барс»
3 минуты назад
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
22 минуты назад
«Ювентус» – «Комо». 0:2 – Войвода и Какре забили. Онлайн-трансляция
26 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
37 минут назадLive
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 47 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
37 минут назад
Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде
39 минут назад
«Челси» – «Бернли». 1:0 – Жоао Педро забил на 4-й. Онлайн-трансляция
47 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Бернли», «Манчестер Сити» против «Ньюкасла»
51 минуту назадLive
Милнер установил рекорд по матчам в АПЛ – 654. 40-летний хавбек «Брайтона» опередил Бэрри
51 минуту назад
Ко всем новостям
Последние новости
41-летний Касорла сделал ассист в матче Ла Лиги против «Сосьедада». Только Хоакин отдавал голевой пас в чемпионате в более старшем возрасте в XXI веке
5 минут назад
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
12 минут назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
54 минуты назадLive
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
56 минут назад
«Бавария» – «Айнтрахт». 2:0 – Кейн и Павлович забили. Онлайн-трансляция
57 минут назадLive
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Аллегри о том, что в матче с «Комо» удалили его, а не Фабрегаса: «Пока не начнут использоваться видеоповторы в определенных ситуациях, ничего не изменится»
сегодня, 14:29
Вратарь «Барсы» Гарсия о камбэке с «Атлетико»: «Если хорошо начнем, быстро забьем, это вполне реально. Мы не должны сходить с ума и пытаться забить второй гол раньше первого»
сегодня, 14:18
Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого, а не его: «Я знаю почему, но не хочу говорить об этом»
сегодня, 14:15
У «Челси» появился титульный спонсор – компания из сферы ИИ. Лондонцы играли без рекламы на футболке с начала сезона
сегодня, 13:55Фото
Рекомендуем