  • Фанаты «Овьедо» пожаловались на возврат билетов на матч с «Райо» наличными: «Одному парню дали 180 евро десятиевровыми купюрами. Неудобно носить с собой столько наличных»
22

Болельщики «Овьедо» пожаловались на возврат билетов на матч с «Райо».

Фанаты «Овьедо» остались недовольны условиями возврата денег за билеты на перенесенный матч с «Райо Вальекано».

Матч команд на «Кампо де Вальекас» в 23-м туре Ла Лиги был перенесен по причине того, что «игровое поле не соответствует необходимым гарантиям для проведения матча в безопасных условиях».

Один из фанатов «Овьедо» Альваро Менендес рассказал, что собирался отправиться на игру с четырьмя друзьями. Они приобрели 5 билетов по цене 50 евро каждый.

«Увидев, что онлайн-продаж нет, мы связались с другом, который живет в Мадриде, чтобы узнать, может ли он приехать в Вальекано и купить для нас пять билетов.

Поскольку возвращать билеты онлайн сложно и нужно было предоставить много документов, мы решили отдать их моему другу, чтобы он снова пошел в кассу на следующей неделе.

Когда он пришел, ему не предложили сделать возврат на карту и дали деньги наличными. В нашем случае ему дали все пятиевровыми купюрами», – заявило Менендес.

Еще один болельщик «Овьедо» ответил на пост Альваро, рассказав о похожей ситуации.

«Один парень ответил, что ему дали 180 евро десятиевровыми купюрами.

В нашем случае это 250 евро, но если бы нас было 10, то получилось бы 500 евро… Сейчас (по крайней мере, мне) неудобно носить с собой столько наличных», – написал фанат в X.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ElDesmarque
logoРеал Овьедо
logoЛа Лига
logoРайо Вальекано
стадионы
деньги
болельщики
соцсети
Кампо де Вальекас
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Чем тяжелее кошелёк, тем легче с ним жить)
"В нашем случае было 250 евро, но если бы нас было 10, то было бы уже 500 евро" -- вообще нихрена не понял из этой испанской математики.
Ничего, местные эмигранты помогут перенести эту тяжёлую ношу....
Представляю, чтобы они сказали, если бы им возврат оформили бонусами спасибо
Нам бы их проблемы😃
Ответ Михо
Нам бы их проблемы😃
Я бы посмотрел на среднего Васю ,которому вернут 3000 сотками.Реакция была бы примерно такой же
Ответ Александр Охотко
Я бы посмотрел на среднего Васю ,которому вернут 3000 сотками.Реакция была бы примерно такой же
А что в этом такого? Сотками удобно расплачиваться везде и всюду.
В нашем случае было 250 евро, но если бы нас было 10, то было бы 500 евро… Сейчас (по крайней мере, мне) неудобно носить с собой столько наличных»
...
Глупый. Это счастье!)
Ну дали и дали, а положить их потом обратно на карту нельзя что ли будет, или у них нет кошельков, карманов?
Какие же они там все соевые неженки и куколды, уже 10 и 18 бумажек соответственно, не знают куда положить, и что с ними делать.
Ответ London-D
Ну дали и дали, а положить их потом обратно на карту нельзя что ли будет, или у них нет кошельков, карманов? Какие же они там все соевые неженки и куколды, уже 10 и 18 бумажек соответственно, не знают куда положить, и что с ними делать.
У них там жесть с переводами, что что, а в России за минуту сделать можно любую операцию банковскую, там напряг.
Карлсона на них нет
Ведьмак таскал заработанные Орены и нормально)
Дотрындитесь, в следующий раз цифровым рублём сдадут.
