Фанаты «Овьедо» пожаловались на возврат билетов на матч с «Райо» наличными: «Одному парню дали 180 евро десятиевровыми купюрами. Неудобно носить с собой столько наличных»

Болельщики «Овьедо» пожаловались на возврат билетов на матч с «Райо».

Фанаты «Овьедо» остались недовольны условиями возврата денег за билеты на перенесенный матч с «Райо Вальекано ».

Матч команд на «Кампо де Вальекас» в 23-м туре Ла Лиги был перенесен по причине того, что «игровое поле не соответствует необходимым гарантиям для проведения матча в безопасных условиях».

Один из фанатов «Овьедо » Альваро Менендес рассказал, что собирался отправиться на игру с четырьмя друзьями. Они приобрели 5 билетов по цене 50 евро каждый.

«Увидев, что онлайн-продаж нет, мы связались с другом, который живет в Мадриде, чтобы узнать, может ли он приехать в Вальекано и купить для нас пять билетов.

Поскольку возвращать билеты онлайн сложно и нужно было предоставить много документов, мы решили отдать их моему другу, чтобы он снова пошел в кассу на следующей неделе.

Когда он пришел, ему не предложили сделать возврат на карту и дали деньги наличными. В нашем случае ему дали все пятиевровыми купюрами», – заявило Менендес.

Еще один болельщик «Овьедо» ответил на пост Альваро, рассказав о похожей ситуации.

«Один парень ответил, что ему дали 180 евро десятиевровыми купюрами.

В нашем случае это 250 евро, но если бы нас было 10, то получилось бы 500 евро… Сейчас (по крайней мере, мне) неудобно носить с собой столько наличных», – написал фанат в X.