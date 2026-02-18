Милитао приступил к работе с мячом. Защитник «Реала» не играл с начала декабря из-за травмы

Эдер Милитао приступил к работе с мячом после травмы.

Защитник «Реала» Эдер Милитао возобновил тренировки с мячом.

Бразилец получил травму двуглавой мышцы бедра с поражением сухожилия в матче Ла Лиги против «Сельты» 7 декабря (0:2). Сообщалось, что восстановление Милитао займет до 4 месяцев.

Во вторник Marca сообщила, что Милитао приступил к работе с мячом.

Отметим, что в начале февраля на поле вернулись еще два травмированных защитника «Реала » – Трент Александер-Арнолд и Антонио Рюдигер.