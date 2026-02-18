Милитао приступил к работе с мячом. Защитник «Реала» не играл с начала декабря из-за травмы
Эдер Милитао приступил к работе с мячом после травмы.
Защитник «Реала» Эдер Милитао возобновил тренировки с мячом.
Бразилец получил травму двуглавой мышцы бедра с поражением сухожилия в матче Ла Лиги против «Сельты» 7 декабря (0:2). Сообщалось, что восстановление Милитао займет до 4 месяцев.
Во вторник Marca сообщила, что Милитао приступил к работе с мячом.
Отметим, что в начале февраля на поле вернулись еще два травмированных защитника «Реала» – Трент Александер-Арнолд и Антонио Рюдигер.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
К решающей части сезона потихоньку вернулись все защитники. Ещё бы Джуду поправиться
Для Реала усиление под концовку сезона, да и для сборной Бразилии отличная новость
Очень нужен на финиш сезона! Асенсио безбашенный, Хейсен медленный, Тчуамени опорник. Милитао и Рюдигер - основная пара ЦЗ Реала
По вчерашнему матчу было видно, что Рюдегер еще могёт! Будет очень хорошая линия цз когда и Асенсио вернется
Отлично. С возвращением. Милитао абсолютный топ, когда здоровье не беспокоит.
Если в этом сезоне будет ещё травма, значит здоровье уже не даст выйти на стабильный уровень, будет как Алаба или Менди, к сожалению.
Это хорошая новость 👍
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем