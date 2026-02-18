  • Спортс
Милитао приступил к работе с мячом. Защитник «Реала» не играл с начала декабря из-за травмы

Эдер Милитао приступил к работе с мячом после травмы.

Защитник «Реала» Эдер Милитао возобновил тренировки с мячом.

Бразилец получил травму двуглавой мышцы бедра с поражением сухожилия в матче Ла Лиги против «Сельты» 7 декабря (0:2). Сообщалось, что восстановление Милитао займет до 4 месяцев.

Во вторник Marca сообщила, что Милитао приступил к работе с мячом.

Отметим, что в начале февраля на поле вернулись еще два травмированных защитника «Реала» – Трент Александер-Арнолд и Антонио Рюдигер.

К решающей части сезона потихоньку вернулись все защитники. Ещё бы Джуду поправиться
Для Реала усиление под концовку сезона, да и для сборной Бразилии отличная новость
Очень нужен на финиш сезона! Асенсио безбашенный, Хейсен медленный, Тчуамени опорник. Милитао и Рюдигер - основная пара ЦЗ Реала
По вчерашнему матчу было видно, что Рюдегер еще могёт! Будет очень хорошая линия цз когда и Асенсио вернется
Отлично. С возвращением. Милитао абсолютный топ, когда здоровье не беспокоит.
Если в этом сезоне будет ещё травма, значит здоровье уже не даст выйти на стабильный уровень, будет как Алаба или Менди, к сожалению.
Это хорошая новость 👍
