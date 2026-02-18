Экс-вратарь «Кьево» Соррентино о Бастони: «Его слишком сильно критикуют, все игроки симулируют. Я потерял сознание, столкнувшись с Роналду в матче с «Юве», а Кьеллини спокойно праздновал»

Соррентино о Бастони: все игроки симулируют, его слишком сильно критикуют.

Экс-вратарь итальянских клубов Стефано Соррентино считает чрезмерной реакцию на поведение Алессандро Бастони в эпизоде с Пьером Калулу .

«Интер » одержал победу над «Ювентусом» со счетом 3:2 в 25-м туре Серии А. На 42-й минуте защитник туринцев Калулу после неточного паса Фабио Миретти едва не ударил по ноге Бастони. Футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, а главный арбитр Федерико Ла Пенна показал защитнику «Ювентуса » вторую желтую карточку. Бастони бурно отпраздновал удаление. После этого Калулу дисквалифицировали на один матч.

«С момента зарождения футбола не было ни одного игрока, который бы не симулировал или не преувеличивал что-либо. Такова природа футболистов. Бастони допустил ошибку, ради бога, но его слишком сильно критикуют.

Во время матча «Кьево» – «Ювентус» я потерял сознание после столкновения с Криштиану Роналду. Через некоторое время они забили, и [Джорджо Кьеллини] спокойно праздновал, пока я был без сознания.

Это нормально в разгар матча, игроки на поле всегда делали некрасивые вещи. Но власти должны действовать осторожно», – сказал Соррентино в подкасте Balla col Tir.