Каррагер о расизме в адрес Винисиуса: «Каждый может праздновать голы как хочет. Критика от Моуринью немного лицемерна – он провоцировал чаще, чем любой тренер в истории»
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал скандал в первом стыковом матче Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Реалом» (0:1).
Во втором тайме игры Винисиус забил гол и получил желтую карточку, станцевав с угловым флагом между ног. Затем он пожаловался на расизм со стороны Джанлуки Престианни. Матч остановили на несколько минут.
По окончании встречи главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью заявил, что Винисиус «отпраздновал в неуважительном ключе».
«Каждый может праздновать как хочет, Винисиус не должен терпеть расистские оскорбления.
Немного лицемерно критиковать Винисиуса со стороны Моуринью, человека, который провоцировал соперников чаще, чем любой другой тренер в истории. Помните, как он бежал вдоль боковой линии на «Олд Траффорд»?
Я помню, как Моуринью сказал заткнуться болельщикам «Ливерпуля», когда «Челси» забил гол на последних минутах в финале Кубка Англии. Немного лицемерно с его стороны критиковать Винисиуса.
Это был фантастический гол в матче Лиги чемпионов, и он имеет полное право праздновать его как хочет», – сказал Каррагер.
