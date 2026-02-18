  • Спортс
  Каррагер о расизме в адрес Винисиуса: «Каждый может праздновать голы как хочет. Критика от Моуринью немного лицемерна – он провоцировал чаще, чем любой тренер в истории»
Каррагер о расизме в адрес Винисиуса: «Каждый может праздновать голы как хочет. Критика от Моуринью немного лицемерна – он провоцировал чаще, чем любой тренер в истории»

Каррагер о расизме в адрес Винисиуса: каждый может праздновать голы как хочет.

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал скандал в первом стыковом матче Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Реалом» (0:1).

Во втором тайме игры Винисиус забил гол и получил желтую карточку, станцевав с угловым флагом между ног. Затем он пожаловался на расизм со стороны Джанлуки Престианни. Матч остановили на несколько минут.

По окончании встречи главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью заявил, что Винисиус «отпраздновал в неуважительном ключе».

«Каждый может праздновать как хочет, Винисиус не должен терпеть расистские оскорбления.

Немного лицемерно критиковать Винисиуса со стороны Моуринью, человека, который провоцировал соперников чаще, чем любой другой тренер в истории. Помните, как он бежал вдоль боковой линии на «Олд Траффорд»?

Я помню, как Моуринью сказал заткнуться болельщикам «Ливерпуля», когда «Челси» забил гол на последних минутах в финале Кубка Англии. Немного лицемерно с его стороны критиковать Винисиуса.

Это был фантастический гол в матче Лиги чемпионов, и он имеет полное право праздновать его как хочет», – сказал Каррагер.

Моуринью о Винисиусе: «Что-то не так. На каждом стадионе, где он играет, всегда что-то случается»

