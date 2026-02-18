  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Моуринью о Винисиусе: «Что-то не так. На каждом стадионе, где он играет, всегда что-то случается»
118

Моуринью о Винисиусе: «Что-то не так. На каждом стадионе, где он играет, всегда что-то случается»

Жозе Моуринью: на каждом стадионе, где играет Винисиус, всегда что-то случается.

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о поведении вингера «Реала» Винисиуса Жуниора в матче Лиги чемпионов (0:1).

Винисиус получил желтую карточку на 50-й минуте после празднования своего гола танцем с угловым флагом между ног и конфликта с Джанлукой Престианни. Бразилец заявил, что форвард «Бенфики» назвал его «обезьяной». Матч приостанавливали в соответствии с протоколом борьбы с расизмом.

Моуринью получил красную карточку в конце матча за споры с арбитром.

По окончании встречи португальский тренер заявил, что Винисиус «не отпраздновал в уважительном ключе».

«Что-то не так, потому что это происходит на каждом стадионе.

На стадионе, где играет Винисиус, всегда что-то случается», – сказал Моуринью.

Моуринью о конфликте Винисиуса и Престианни: «Один сказал мне одно, другой – другое. После гола Вини должен быть на руках у игроков «Реала», а не скандалить с 60-тысячной толпой»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoВинисиус Жуниор
logoБенфика
logoвысшая лига Португалия
logoЛига чемпионов УЕФА
стадионы
дискриминация
logoЖозе Моуринью
118 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это заметно не вооруженным глазом. Винисиус больше провокатор,нежели жертва. И расизм тут не при чем.
Ответ Тиджани Бабангида
Это заметно не вооруженным глазом. Винисиус больше провокатор,нежели жертва. И расизм тут не при чем.
Комментарий скрыт
Ответ dontpanic19
Комментарий скрыт
Может быть, но зачем устраивать ТАКОЙ скандал из-за одного слова?
Хоть кто-то говорит так как есть. Винька сам ищет эти истории, сам провоцирует, а потом начинает ныть. Отвратительный персонаж, хотя черных игроков в Реале наберется на стартовый состав
Ответ Гранитный камушек в груди
Хоть кто-то говорит так как есть. Винька сам ищет эти истории, сам провоцирует, а потом начинает ныть. Отвратительный персонаж, хотя черных игроков в Реале наберется на стартовый состав
Комментарий скрыт
Даже стыдно было бы покупать футболку с легендарным для «Мадрида» номером «7» и его фамилией. Мариано молча хотя бы результат давал и в Класико забивал за 4 касания
Рауль, прости, мы всё ########🙏
Ответ LYSVEGAS
Даже стыдно было бы покупать футболку с легендарным для «Мадрида» номером «7» и его фамилией. Мариано молча хотя бы результат давал и в Класико забивал за 4 касания Рауль, прости, мы всё ########🙏
Ну это уже смешно. При всех вопросах к Винисиусу в плане поведения, он принес Мадриду уже 2 кубка ЛЧ своим деятельным участием и впереди у него еще как минимум несколько лет карьеры. Он уже один из лучших ассистентов в истории ЛЧ, какой Мариано вообще, о чем вы)
Ответ LYSVEGAS
Даже стыдно было бы покупать футболку с легендарным для «Мадрида» номером «7» и его фамилией. Мариано молча хотя бы результат давал и в Класико забивал за 4 касания Рауль, прости, мы всё ########🙏
Надо футбол смотреть одним местом, а не глазами, чтобы такое писать
Забавно как болелы реала сейчас поливают Жозе ,ведь до него была безхребетная команда которая постоянно отгребала в лч на стадии 1-8 финала.Память как у рыбки,сами тут мечтали если дриблер провалится подавай нам Жозе в Реал.
Ответ Мент-Кент
Забавно как болелы реала сейчас поливают Жозе ,ведь до него была безхребетная команда которая постоянно отгребала в лч на стадии 1-8 финала.Память как у рыбки,сами тут мечтали если дриблер провалится подавай нам Жозе в Реал.
По первой части полностью согласен, но вторая - нет, никто здесь и вообще в здравом уме не мог желать Жозе снова на пост ГТ. Всё равно, что фанатам Спартака снова просить Романцева, а фанам МЮ - Фергюсона.
Ответ Мент-Кент
Забавно как болелы реала сейчас поливают Жозе ,ведь до него была безхребетная команда которая постоянно отгребала в лч на стадии 1-8 финала.Память как у рыбки,сами тут мечтали если дриблер провалится подавай нам Жозе в Реал.
Забавно мнение одного человека-комментатора выдавать за общее мнение болел Реала .
если честно, без обид, но он похож на обезьяну 🙂
Ответ World World_1116782651
если честно, без обид, но он похож на обезьяну 🙂
Так и есть. Строение челюсти и скулы явно намекают.
Ответ Барсик91
Так и есть. Строение челюсти и скулы явно намекают.
да там не намек, у него схожесть 1 к одному)
Когда в команде, где половина игроков чернокожие, но расизм случается только с одним из них - тут наверное и правда что-то не так с самим игроком, не оспаривая разумеется того, что расизм - это свинство.
Ответ Winterburn
Когда в команде, где половина игроков чернокожие, но расизм случается только с одним из них - тут наверное и правда что-то не так с самим игроком, не оспаривая разумеется того, что расизм - это свинство.
напомни мне, кто самый страдающий от расизма игрок в Испании? дошик
Ответ Влад Аронофски
напомни мне, кто самый страдающий от расизма игрок в Испании? дошик
Но при этом он в свои 18 лет более зрелый игрок чем Винисиус, так как просто не парится из за такой ерунды. А твой любимый Винисиус чуть что сразу плакать начинает
Обезьяны когда-нибудь наваляют этому винисиусу.
Винисиус просто 321 и всё тут
Он провокатор и расист так как ненавидит белых
Его нужно каждую игру всем называть обезьяной без палева.. ведь это гарантированно сорвёт игру, выведет его и партнёров из равновесия и прочее, возможно кто-то даже карточки получит. Чем не рабочая тактика ?? Этот неадекватный человек даже расизм умудряется обесценить ибо его нифига не жалко и как-будто хочется даже поддержать кричащих. И обезьяна он конечно же по поведению.
Ответ scorp19
Его нужно каждую игру всем называть обезьяной без палева.. ведь это гарантированно сорвёт игру, выведет его и партнёров из равновесия и прочее, возможно кто-то даже карточки получит. Чем не рабочая тактика ?? Этот неадекватный человек даже расизм умудряется обесценить ибо его нифига не жалко и как-будто хочется даже поддержать кричащих. И обезьяна он конечно же по поведению.
Всем. Впаяют технарь и все.
Ответ KaaTim
Всем. Впаяют технарь и все.
никому не нужен будет такой чемпион по результатам технических поражений. это и доходы подрывает всем. УЕФА придётся что-то с этим делать, как-то ставить Винисиуса на место. В кулуарах просто договорятся с боссами Мадрида продать его подальше в лигу верблюдов. пусть там права качает если сможет.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Бенфика» выложила видео эпизода с Винисиусом: «Игроки «Реала» не могли слышать то, о чем они говорят, учитывая расстояние»
18 февраля, 08:14
Жозе Моуринью: «Меня удалили, потому что я сказал очевидное. У судьи был листок, где было написано, что Тчуамени, Хейсен и Каррерас не могут получить карточку – мы знаем, как это работает»
17 февраля, 23:16
Моуринью о конфликте Винисиуса и Престианни: «Один сказал мне одно, другой – другое. После гола Вини должен быть на руках у игроков «Реала», а не скандалить с 60-тысячной толпой»
17 февраля, 22:51
Сотрудники «Бенфики» попытались проникнуть в раздевалку «Реала» после матча. В подтрибунном помещении произошла стычка (CBS Sports)
17 февраля, 22:35
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеские матчи. ЦСКА победил «Локомотив», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» обыграл «Барс»
3 минуты назад
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
22 минуты назад
«Ювентус» – «Комо». 0:2 – Войвода и Какре забили. Онлайн-трансляция
26 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
37 минут назадLive
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 47 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
37 минут назад
Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде
39 минут назад
«Челси» – «Бернли». 1:0 – Жоао Педро забил на 4-й. Онлайн-трансляция
47 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Бернли», «Манчестер Сити» против «Ньюкасла»
51 минуту назадLive
Милнер установил рекорд по матчам в АПЛ – 654. 40-летний хавбек «Брайтона» опередил Бэрри
51 минуту назад
Рафаэл Леау: «Роналду даже в 41 хочет быть номером один. Он вдохновляет молодых игроков»
54 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
41-летний Касорла сделал ассист в матче Ла Лиги против «Сосьедада». Только Хоакин отдавал голевой пас в чемпионате в более старшем возрасте в XXI веке
5 минут назад
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
12 минут назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
54 минуты назадLive
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
56 минут назад
«Бавария» – «Айнтрахт». 2:0 – Кейн и Павлович забили. Онлайн-трансляция
57 минут назадLive
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Аллегри о том, что в матче с «Комо» удалили его, а не Фабрегаса: «Пока не начнут использоваться видеоповторы в определенных ситуациях, ничего не изменится»
сегодня, 14:29
Вратарь «Барсы» Гарсия о камбэке с «Атлетико»: «Если хорошо начнем, быстро забьем, это вполне реально. Мы не должны сходить с ума и пытаться забить второй гол раньше первого»
сегодня, 14:18
Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого, а не его: «Я знаю почему, но не хочу говорить об этом»
сегодня, 14:15
У «Челси» появился титульный спонсор – компания из сферы ИИ. Лондонцы играли без рекламы на футболке с начала сезона
сегодня, 13:55Фото
Рекомендуем