Моуринью о Винисиусе: «Что-то не так. На каждом стадионе, где он играет, всегда что-то случается»

Жозе Моуринью: на каждом стадионе, где играет Винисиус, всегда что-то случается.

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о поведении вингера «Реала » Винисиуса Жуниора в матче Лиги чемпионов (0:1).

Винисиус получил желтую карточку на 50-й минуте после празднования своего гола танцем с угловым флагом между ног и конфликта с Джанлукой Престианни. Бразилец заявил, что форвард «Бенфики» назвал его «обезьяной» . Матч приостанавливали в соответствии с протоколом борьбы с расизмом.

Моуринью получил красную карточку в конце матча за споры с арбитром.

По окончании встречи португальский тренер заявил, что Винисиус «не отпраздновал в уважительном ключе».

«Что-то не так, потому что это происходит на каждом стадионе.

На стадионе, где играет Винисиус, всегда что-то случается», – сказал Моуринью.

Моуринью о конфликте Винисиуса и Престианни: «Один сказал мне одно, другой – другое. После гола Вини должен быть на руках у игроков «Реала», а не скандалить с 60-тысячной толпой»