  Бразильская федерация о скандале с Винисиусом: «Выражаем солидарность с жертвой очередного акта расизма. Вини, ты не одинок, активация протокола – пример мужества и достоинства»
Бразильская федерация о скандале с Винисиусом: «Выражаем солидарность с жертвой очередного акта расизма. Вини, ты не одинок, активация протокола – пример мужества и достоинства»

Бразильская федерация солидарна с Винисиусом на фоне скандала с расизмом в ЛЧ.

Бразильская конфедерация футбола (CBF) отреагировала на расистский скандал со участием Винисиуса в первом стыковом матче Лиги чемпионов между «Реалом» и «Бенфикой» (1:0).

Игру останавливали во втором тайме после того, как бразилец обвинил Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Форвард «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

«Выражаем солидарность с Винисиусом, ставшим жертвой очередного акта расизма после гола за «Реал» в ворота «Бенфики» в Лиссабоне.

Расизм – это преступление. Это недопустимо. Ему не место в футболе или где бы то ни было еще.

Вини, ты не одинок. Твой поступок, активировавший протокол по борьбе с расизмом, – пример мужества и достоинства. Мы гордимся тобой.

Мы будем твердо бороться против всех форм дискриминации. Мы рядом с тобой. Всегда», – сказано в сообщении.

«Бенфика» выложила видео эпизода с Винисиусом: «Игроки «Реала» не могли слышать то, о чем они говорят, учитывая расстояние»

Надо мнение обезьян спросить ещё. Интересно поддержат или нет?
Ответ Трент Резнор
Надо мнение обезьян спросить ещё. Интересно поддержат или нет?
Вот и спросим: ты поддерживаешь или нет?
Ответ Sides of RA
Вот и спросим: ты поддерживаешь или нет?
Урыл))
Классное время леваки устроили. Вообще не надо доказывать вину, просто выдаешь обвинение при условии, что ты из «угнетенных» слоев и все.
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
Классное время леваки устроили. Вообще не надо доказывать вину, просто выдаешь обвинение при условии, что ты из «угнетенных» слоев и все.
Просто нужно разныться в нужный момент и ты уже жертва.
Аааа, мне пятьдесят лет назад пообещали роли взамен на секс с продюсером, я спала с ним и получала роли, стала известной, заработала 100500 млн денег, но это ВОПРЕКИ тому продюсеру )

Перенося на футбол, стоит поныть:
Аргентине за финал 1930(два тайма играли разными мячами, один аргентинским, второй уругвайским), надо оспорить и переиграть.
Бразилии за мараканасо, ибо нахрен нас унижать на своем поле. И за минейрасо тоже.
Германии за 1966, потому что линия!
Предложить переиграть овертаймы.
Франции - за полуфинал имени Майера-Баттистона.
Англии предложить переиграть 1/4 против Аргентины 86, с того самого года Марадоны. Можно выставить нынешнюю сборную Англии и ту Аргентины(за Марадону будет играть ИИ, потом увидим чего он сможет).
Сборным СССР выставить нормальных судей на все турниры(потому что всегда было очевидно, что это из-за судей проигрываем).
Список можно продолжать бесконечно
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
Классное время леваки устроили. Вообще не надо доказывать вину, просто выдаешь обвинение при условии, что ты из «угнетенных» слоев и все.
И сразу это становится "примером мужества и достоинства".
Вини, каким бы ты ни был крутым игроком в плане физики, техники и т.д, прошу: УЙДИ ИЗ «МАДРИДА»!!! Ну хватит уже! Уже многие и правда открещиваются от тебя! Я впервые вижу такое отношение к кому-либо! Грязным провокациям не место в футболе
Ответ LYSVEGAS
Вини, каким бы ты ни был крутым игроком в плане физики, техники и т.д, прошу: УЙДИ ИЗ «МАДРИДА»!!! Ну хватит уже! Уже многие и правда открещиваются от тебя! Я впервые вижу такое отношение к кому-либо! Грязным провокациям не место в футболе
Врят ли он читает комментарии под этой новостью.
Ответ LYSVEGAS
Вини, каким бы ты ни был крутым игроком в плане физики, техники и т.д, прошу: УЙДИ ИЗ «МАДРИДА»!!! Ну хватит уже! Уже многие и правда открещиваются от тебя! Я впервые вижу такое отношение к кому-либо! Грязным провокациям не место в футболе
Он тебя тут, конечно, услышит и обязательно прислушается
Ну началось. Давайте скоро подключаться мэр, президент Бразилии, ООН, ЮНИСЕФ. И всё из-за плаксы провокатора, который решил совокупляться с угловым флажком в гостевом матче, перед фанатским сектором хозяев.
Теперь начнется вой отовсюду в поддержку грязного провокатора🤡
Ну вообще есть полное ощущение, что в расизме вини одинок
Как будто если убрать его из футбола, то 90% расизма пропадет само собой.
Вообще уже пора перестать натягивать слово "обезьяна" под расизм. Его так называют вовсе не из-за цвета кожи)
Спросим нефаната футбола:
Если НЕКТО после забитого гола подбежит к флагу с эмблемой соперника и вступит с ним в "половой контакт", станет подпрыгивать, кривляться и ухать, то кто мог такое сделать?

Ответ будет, скорее всего: ОБЕЗЬЯНА.

Заметьте, цвет кожи в вопросе отсутствует.
И при чём тут тогда расизм???
При чем здесь расизм? Если человек ведет себя, как бабуин, то цвет кожи не важен. А Вини - обычный бабуин.
Сколько темнокожих футболистов играет, а столько проблем с "расизмом" только у Винисиуса. Может в данных случаях большая проблема не только в цвете кожи?
Почему бы Вини не вернуться в Бразилию? там его все любят, никакого расизма. Он явно не Нельсон Мандела, чтобы, якобы вести людей за собой
