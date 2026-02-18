Бразильская федерация о скандале с Винисиусом: «Выражаем солидарность с жертвой очередного акта расизма. Вини, ты не одинок, активация протокола – пример мужества и достоинства»

Бразильская федерация солидарна с Винисиусом на фоне скандала с расизмом в ЛЧ.

Бразильская конфедерация футбола (CBF) отреагировала на расистский скандал со участием Винисиуса в первом стыковом матче Лиги чемпионов между «Реалом » и «Бенфикой » (1:0).

Игру останавливали во втором тайме после того, как бразилец обвинил Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной» . Форвард «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

«Выражаем солидарность с Винисиусом, ставшим жертвой очередного акта расизма после гола за «Реал» в ворота «Бенфики» в Лиссабоне.

Расизм – это преступление. Это недопустимо. Ему не место в футболе или где бы то ни было еще.

Вини, ты не одинок. Твой поступок, активировавший протокол по борьбе с расизмом, – пример мужества и достоинства. Мы гордимся тобой.

Мы будем твердо бороться против всех форм дискриминации. Мы рядом с тобой. Всегда», – сказано в сообщении.

«Бенфика» выложила видео эпизода с Винисиусом: «Игроки «Реала» не могли слышать то, о чем они говорят, учитывая расстояние»