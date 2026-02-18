  • Спортс
  • Престианни о Винисиусе: «Я не оскорблял его на расовой почве, он неправильно истолковал услышанное. Жаль было слышать угрозы от игроков «Реала»
121

Нападающий «Бенфики» Джанлука Престианни заявил, что не произносил расистских оскорблений в адрес вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.

В первом стыковом матче Лиги чемпионов «Реал» одержал выездную победу со счетом 1:0. Игру останавливали во 2-м тайме после того, как Винисиус Жуниор обвинил Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Форвард «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

«Хочу уточнить, что я ни в коем случае не оскорблял Винисиуса Жуниора на расовой почве, поскольку, к сожалению, он неправильно истолковал услышанное.

Я никогда не проявлял расизма по отношению к кому бы то ни было, мне было жаль слышать угрозы от игроков «Реала», – написал Престианни в соцсети.

Источник: инстаграм Джанлуки Престианни
Источник: инстаграм Джанлуки Престианни
А нафига тогда прикрыл рот?
Ответ Maksat Hasanow
А нафига тогда прикрыл рот?
Чтоб муха не залетела
Ответ Maksat Hasanow
А нафига тогда прикрыл рот?
Чтобы скрыть какое-то оскорбление, но не обязательно на расовой почве.
"Я назвал его обезьяной, но имел в виду его поведение, а не расовую принадлежность".
Ответ Tilo Wolf
"Я назвал его обезьяной, но имел в виду его поведение, а не расовую принадлежность".
С точки зрения русского языка это вполне оправдано. У нас бесящихся детей постоянно обезьянами называли в детстве, но ни одного темненького там не было. Но с точки зрения европейского футбола и того, что главное действующее лицо - аргентинец, такая отмазка не прокатит.
Вини - главный провокатор мирового футбола, веры ему нет никакой
Ответ Трент Резнор
Вини - главный провокатор мирового футбола, веры ему нет никакой
Провокатор то может быть и да, но вот такое дело - Где граница от "Сам виноват. Нечего провоцировать" до элементарной травли??? Вы думаете, что если мы знаем Вини, как человека остро реагирующего на расизм, то этого не знают игроки соперники? И они не захотят сбить темп, сбить ритм игрока, который может решить исход? Да и кому-кому, но не аргентинцам говорить о порядочности относительно бразильцев.
Расизм - дикость. И если его действительно назвали "обезьяной", то игрок Бенфики - муд...к!
ПыСы: А Отаменди просто заценить тату решил потом)))
Ответ Balt39
Провокатор то может быть и да, но вот такое дело - Где граница от "Сам виноват. Нечего провоцировать" до элементарной травли??? Вы думаете, что если мы знаем Вини, как человека остро реагирующего на расизм, то этого не знают игроки соперники? И они не захотят сбить темп, сбить ритм игрока, который может решить исход? Да и кому-кому, но не аргентинцам говорить о порядочности относительно бразильцев. Расизм - дикость. И если его действительно назвали "обезьяной", то игрок Бенфики - муд...к! ПыСы: А Отаменди просто заценить тату решил потом)))
"ПыСы: А Отаменди просто заценить тату решил потом)))"
не ну это-то точно неприкрытый расизм
Слышать от аргентинца, что он не оскорблял или не провоцировал Вини очень смешно. К сожалению это у них походу в чести
Ответ PFC_ZENIT
Слышать от аргентинца, что он не оскорблял или не провоцировал Вини очень смешно. К сожалению это у них походу в чести
Тут к месту аксиома Эскобара
Ответ PFC_ZENIT
Слышать от аргентинца, что он не оскорблял или не провоцировал Вини очень смешно. К сожалению это у них походу в чести
Да лучше быть кем угодно, но не таким, как винисиус)
Сперва базарнул лишнего, а потом дал заднюю💪👏
Ответ JamesBulger7
Сперва базарнул лишнего, а потом дал заднюю💪👏
Правильно сделал. Пусть докажут а то левацкие повесточки всех достали. Черные, геи и прочий "прогресс" западного мира.
Чтобы вы сказали челу, который надругался над клубной символикой, вашего, любимого клуба, показывая жестами и кривляниями, существо, похожее на примата? Для какой цели он это делал? Ну и получил и от стадиона и футболиста и общественности то, чего добивался. И да, я никаким образом не поддерживаю расовые оскорбления на любой почве, от любого человека. Вини выпросил сам. Учитывая свою итак запятнанную репутацию.
Ответ Sir СОРВИГОЛОВА
Чтобы вы сказали челу, который надругался над клубной символикой, вашего, любимого клуба, показывая жестами и кривляниями, существо, похожее на примата? Для какой цели он это делал? Ну и получил и от стадиона и футболиста и общественности то, чего добивался. И да, я никаким образом не поддерживаю расовые оскорбления на любой почве, от любого человека. Вини выпросил сам. Учитывая свою итак запятнанную репутацию.
Люди и есть приматы
Господи, ну вы в школе хоть биологию не прогуливайте
Базовые знания же
Ответ Sir СОРВИГОЛОВА
Чтобы вы сказали челу, который надругался над клубной символикой, вашего, любимого клуба, показывая жестами и кривляниями, существо, похожее на примата? Для какой цели он это делал? Ну и получил и от стадиона и футболиста и общественности то, чего добивался. И да, я никаким образом не поддерживаю расовые оскорбления на любой почве, от любого человека. Вини выпросил сам. Учитывая свою итак запятнанную репутацию.
Такой логикой можно оправдать всё, что угодно. Почему, скажем, тогда никто не подбежал и не вырвал ему кадык, чтобы он кровью на поле захлебнулся? О, что, это уже перебор? Вот именно: люди сами определяют грань дозволенного, потом законы пишут. И есть отдельный регламент по борьбе с расизмом. Сказали, что нельзя говорить определенные вещи - так не говори, если не хочешь проблем. Сказал - не удивляйся наказанию потом. Если уж так сильно обиделся, то, по-моему, есть очень большое количетсво способов обидеть словом, не прибегая к расизму. И за это даже ничего не будет.
Что говорят люди: Винни, хватит ныть, играй как мужик!
Что слышит Винни: гребаная обезьяна, сдохни макака.
может он сказал ведёшь себя как обезьяна, а не обезьяна потому что чёрный, тогда действительно не правильно истолковал и это не расизм)
Ответ Бегис
может он сказал ведёшь себя как обезьяна, а не обезьяна потому что чёрный, тогда действительно не правильно истолковал и это не расизм)
Винисиуса услышал и разобрал только одно слово, которое ему больше всего знакомо - обезьяна 🤣
Он просто сказал не брат ты мне. А бразилец уже сам докрутил фразу
Вини топ. Какой голешник забил, просто ВАУ!!!
Ответ футбольщик
Вини топ. Какой голешник забил, просто ВАУ!!!
Да… И на этом футбол закончился, к сожалению(
Рекомендуем