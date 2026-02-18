Престианни о Винисиусе: «Я не оскорблял его на расовой почве, он неправильно истолковал услышанное. Жаль было слышать угрозы от игроков «Реала»
Престианни о Винисиусе: расизма не было, он неправильно истолковал услышанное.
Нападающий «Бенфики» Джанлука Престианни заявил, что не произносил расистских оскорблений в адрес вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.
В первом стыковом матче Лиги чемпионов «Реал» одержал выездную победу со счетом 1:0. Игру останавливали во 2-м тайме после того, как Винисиус Жуниор обвинил Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Форвард «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.
«Хочу уточнить, что я ни в коем случае не оскорблял Винисиуса Жуниора на расовой почве, поскольку, к сожалению, он неправильно истолковал услышанное.
Я никогда не проявлял расизма по отношению к кому бы то ни было, мне было жаль слышать угрозы от игроков «Реала», – написал Престианни в соцсети.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: инстаграм Джанлуки Престианни
121 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Расизм - дикость. И если его действительно назвали "обезьяной", то игрок Бенфики - муд...к!
ПыСы: А Отаменди просто заценить тату решил потом)))
не ну это-то точно неприкрытый расизм
Господи, ну вы в школе хоть биологию не прогуливайте
Базовые знания же
Что слышит Винни: гребаная обезьяна, сдохни макака.