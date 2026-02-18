  • Спортс
  • Винисиус и Каррерас с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучшие игроки матча «Реала» с «Бенфикой». Такая же оценка у Трубина, Мбаппе получил 7.5, Престианни – 5.7
Винисиус и Каррерас с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучшие игроки матча «Реала» с «Бенфикой». Такая же оценка у Трубина, Мбаппе получил 7.5, Престианни – 5.7

Винисиус и Каррерас – лучшие игроки матча «Реала» с «Бенфикой».

Винисиус и Альваро Каррерас получили высшую оценку по Индексу ГОЛа в матче «Реала» с «Бенфикой» (1:0) в стыковых матчах Лиги чемпионов. Оба заработали 8.2 балла и стал лучшими игроками встречи.

Восемь баллов и более у мадридцев получили Дин Хейсен (8.1), Орельен Тчуамени (8.0) и Федерико Вальверде (8.0). Низшие оценки у «Реала» получили Эдуардо Камавинга (7.2) и Арда Гюлер (7.4). Килиан Мбаппе и Антонио Рюдигер получили по 7.5, Трент Александер-Арнолд – 7.7, Тибо Куртуа – 7.9.

Высший балл в составе «Бенфики» у вратаря Анатолия Трубина – 8.2, оценку 7.8 получил Томаш Араужу. Низшие баллы у Эвангелоса Павлидиса (5.9) и Джанлуки Престианни (5.7).

Моуринью о конфликте Винисиуса и Престианни: «Один сказал мне одно, другой – другое. После гола Вини должен быть на руках у игроков «Реала», а не скандалить с 60-тысячной толпой»

Странно
Для меня лучший с отрывом Тчуа
Просто выжег вчера все
