  «Бенфика» выложила видео эпизода с Винисиусом: «Игроки «Реала» не могли слышать то, о чем они говорят, учитывая расстояние»
98

«Бенфика» выложила видео эпизода с Винисиусом: «Игроки «Реала» не могли слышать то, о чем они говорят, учитывая расстояние»

«Бенфика» о расизме в адрес Винисуса: игроки «Реала» не могли слышать это.

«Бенфика» сделала публикацию о ситуации вокруг Винисиуса Жуниора в матче с «Реалом».

В первом стыковом матче Лиги чемпионов «Реал» одержал выездную победу со счетом 1:0. Игру останавливали во 2-м тайме после того, как Винисиус Жуниор обвинил Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Форвард «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

Португальский клуб выложил видео момента, после которого Винисиус направился к главному арбитру Франсуа Летексье, чтобы заявить о расистском оскорблении в свой адрес.

«Как видно на кадрах, учитывая расстояние, игроки «Реала» не могли слышать то, что, по их словам, они слышали», – говорится в сообщении «Бенфики».

Килиан Мбаппе: «Престианни назвал Винисиуса обезьяной пять раз! Я сам видел и слышал»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер «Бенфики»
Есть просто обезьяны, а есть пятизвездочные...
Ответ ArnoNeputevy
Есть просто обезьяны, а есть пятизвездочные...
Комментарий скрыт
Ответ gs1905
Комментарий скрыт
А вы с какой целью интересуетесь?)
Вечное нытьё этих афро/педо/гомо-оскорбленных уже надоело...
Ответ Кирилл Прохоров_1116838180
Вечное нытьё этих афро/педо/гомо-оскорбленных уже надоело...
Это нынешнее лицо реала
Болею за Реал ,но вини достал уже! Его игра не на том уровне, чтобы так себя вести
Ответ Мурат Раджапов
Болею за Реал ,но вини достал уже! Его игра не на том уровне, чтобы так себя вести
Да, что ты? А на каком она уровне? Мбаппе запорол вчера абсолютно все свои моменты, а бразилец был лучшим у Реала в атаке.
Ответ Мурат Раджапов
Болею за Реал ,но вини достал уже! Его игра не на том уровне, чтобы так себя вести
То есть если хорошо играть, то всё таки можно себя вести как угодно??
Что на это ответит РеалТВ?)
Мы узнаем после рекламной паузы, не переключайтесь.
Ответ Лютик
Что на это ответит РеалТВ?) Мы узнаем после рекламной паузы, не переключайтесь.
> Что на это ответит РеалТВ?)
> И все же, за что Барселона платила Негрейре?
В спортивном плане матч особенного интереса не представлял; ясно было, что повторить сенсацию Бенфика не сможет. По составу они нулевые, а Маур не волшебник... Реал должен был забивать больше и лучшим у них был Винисиус! В то же время общекультурный и образовательный уровень у него нулевой, а шизоидность выше-крыши - в итоге имеем стабильного пакостника-провокатора. Ну, а в данном матче имелся ещё и судья Летексье, который перед этим провокатором стоял на задних лапах. Показательный момент: минут за 20 до конца, в момент удара португальца по воротам, Винисиус выдал сзади совершенно очевидный НАСТУП. Судья назначил штрафной, но карточку не предъявил (она была бы второй). На естественное возмущение Жозе тут же его удалил...
Жаль, но игроки Реала в этом скандале проявили себя как солидарные лгуны; что можно было подтверждать про "обезьяну", если физически невозможно было это услышать.
Ответ Marduhai
В спортивном плане матч особенного интереса не представлял; ясно было, что повторить сенсацию Бенфика не сможет. По составу они нулевые, а Маур не волшебник... Реал должен был забивать больше и лучшим у них был Винисиус! В то же время общекультурный и образовательный уровень у него нулевой, а шизоидность выше-крыши - в итоге имеем стабильного пакостника-провокатора. Ну, а в данном матче имелся ещё и судья Летексье, который перед этим провокатором стоял на задних лапах. Показательный момент: минут за 20 до конца, в момент удара португальца по воротам, Винисиус выдал сзади совершенно очевидный НАСТУП. Судья назначил штрафной, но карточку не предъявил (она была бы второй). На естественное возмущение Жозе тут же его удалил... Жаль, но игроки Реала в этом скандале проявили себя как солидарные лгуны; что можно было подтверждать про "обезьяну", если физически невозможно было это услышать.
Ну не 😭 😭 😭
Ответ Marduhai
В спортивном плане матч особенного интереса не представлял; ясно было, что повторить сенсацию Бенфика не сможет. По составу они нулевые, а Маур не волшебник... Реал должен был забивать больше и лучшим у них был Винисиус! В то же время общекультурный и образовательный уровень у него нулевой, а шизоидность выше-крыши - в итоге имеем стабильного пакостника-провокатора. Ну, а в данном матче имелся ещё и судья Летексье, который перед этим провокатором стоял на задних лапах. Показательный момент: минут за 20 до конца, в момент удара португальца по воротам, Винисиус выдал сзади совершенно очевидный НАСТУП. Судья назначил штрафной, но карточку не предъявил (она была бы второй). На естественное возмущение Жозе тут же его удалил... Жаль, но игроки Реала в этом скандале проявили себя как солидарные лгуны; что можно было подтверждать про "обезьяну", если физически невозможно было это услышать.
Да там же ясно - зассал судья после первой левой желтой и негро скандала. Не дай Бог удалил бы Винисиуса, скандал был бы х2
Как узнать, что игроки и представители реала врут? Есть 100% паттерн: если они открыли рот — значит, врут.
на видео игрок бенфики прикрывает рот на 22й секунде
https://iimg.su/i/GvF1rl
на 23 й уже майку опустил
https://iimg.su/i/NBOZDI
за это время, по утверждению Мбаппе, он успел назвать Вини 5 раз

5 раз за секунду ? верим .....
Ответ Nike of FW
Как узнать, что игроки и представители реала врут? Есть 100% паттерн: если они открыли рот — значит, врут. на видео игрок бенфики прикрывает рот на 22й секунде https://iimg.su/i/GvF1rl на 23 й уже майку опустил https://iimg.su/i/NBOZDI за это время, по утверждению Мбаппе, он успел назвать Вини 5 раз 5 раз за секунду ? верим .....
У глоров Мадрида всё возможно. Ей богу, им сложно что-то донести. Это просто клиника. Если завтра Винисиус насс.ыт в глаза любому из них, они примут это, как самый вкусный компот) Ничего не признают против своих игроков, никаких судейских ОЧЕВИДНЫХ ошибок в пользу своей. Ничего не проходит)
Зато несмотря на расстояние все увидели, что Винисиус сношает угловой флажок с символикой Бенфики напротив их фанатов.

Лучше бы уже разогнался и снёс его с двух ног, как делал Варди в свое время. А эротичные танцы вокруг длинного предмета это либо провокация, либо каминг-аут)

Я уже тогда понял, что это чем-то плохим кончится и стало противно. Хотя буквально 5 секунд назад я был в афиге с его великолепного гола.
Ответ Фарид Харисов
Зато несмотря на расстояние все увидели, что Винисиус сношает угловой флажок с символикой Бенфики напротив их фанатов. Лучше бы уже разогнался и снёс его с двух ног, как делал Варди в свое время. А эротичные танцы вокруг длинного предмета это либо провокация, либо каминг-аут) Я уже тогда понял, что это чем-то плохим кончится и стало противно. Хотя буквально 5 секунд назад я был в афиге с его великолепного гола.
Кстати, да. Все обсуждают Престианни, но мало кто говорит, что Винисиус устроил у флажка Бенфики. Это же.... испанский стыд какой-то. Просто рукалицо.
Ответ Андрей. С
Кстати, да. Все обсуждают Престианни, но мало кто говорит, что Винисиус устроил у флажка Бенфики. Это же.... испанский стыд какой-то. Просто рукалицо.
У тебя на аватарке Роналдиньо, он разве никогда не танцевал у трибун соперника после забитого гола?)
Да ладно, Газзаев видел со скамейки всегда, что офсайд был)
да, очередной раз негры клевещут. И очередной раз им ничего не будет
