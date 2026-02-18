«Бенфика» выложила видео эпизода с Винисиусом: «Игроки «Реала» не могли слышать то, о чем они говорят, учитывая расстояние»

«Бенфика» о расизме в адрес Винисуса: игроки «Реала» не могли слышать это.

«Бенфика » сделала публикацию о ситуации вокруг Винисиуса Жуниора в матче с «Реалом».

В первом стыковом матче Лиги чемпионов «Реал» одержал выездную победу со счетом 1:0. Игру останавливали во 2-м тайме после того, как Винисиус Жуниор обвинил Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной» . Форвард «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

Португальский клуб выложил видео момента, после которого Винисиус направился к главному арбитру Франсуа Летексье, чтобы заявить о расистском оскорблении в свой адрес.

«Как видно на кадрах, учитывая расстояние, игроки «Реала » не могли слышать то, что, по их словам, они слышали», – говорится в сообщении «Бенфики».

Килиан Мбаппе: «Престианни назвал Винисиуса обезьяной пять раз! Я сам видел и слышал»