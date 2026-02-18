«Бенфика» выложила видео эпизода с Винисиусом: «Игроки «Реала» не могли слышать то, о чем они говорят, учитывая расстояние»
«Бенфика» сделала публикацию о ситуации вокруг Винисиуса Жуниора в матче с «Реалом».
В первом стыковом матче Лиги чемпионов «Реал» одержал выездную победу со счетом 1:0. Игру останавливали во 2-м тайме после того, как Винисиус Жуниор обвинил Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Форвард «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.
Португальский клуб выложил видео момента, после которого Винисиус направился к главному арбитру Франсуа Летексье, чтобы заявить о расистском оскорблении в свой адрес.
«Как видно на кадрах, учитывая расстояние, игроки «Реала» не могли слышать то, что, по их словам, они слышали», – говорится в сообщении «Бенфики».
Килиан Мбаппе: «Престианни назвал Винисиуса обезьяной пять раз! Я сам видел и слышал»
Жаль, но игроки Реала в этом скандале проявили себя как солидарные лгуны; что можно было подтверждать про "обезьяну", если физически невозможно было это услышать.
на видео игрок бенфики прикрывает рот на 22й секунде
https://iimg.su/i/GvF1rl
на 23 й уже майку опустил
https://iimg.su/i/NBOZDI
за это время, по утверждению Мбаппе, он успел назвать Вини 5 раз
5 раз за секунду ? верим .....
Лучше бы уже разогнался и снёс его с двух ног, как делал Варди в свое время. А эротичные танцы вокруг длинного предмета это либо провокация, либо каминг-аут)
Я уже тогда понял, что это чем-то плохим кончится и стало противно. Хотя буквально 5 секунд назад я был в афиге с его великолепного гола.