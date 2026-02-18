Латышонок про 1:0 с «Краснодаром»: «Самое время для такой игры за 10 дней до первого весеннего матча. Был накал, каждый хотел победить»

Латышонок про 1:0 с «Краснодаром»: самое время для такой игры.

Вратарь «Зенита » Евгений Латышонок оценил победу над «Краснодаром » (1:0) в товарищеском матче.

— Игра получилась эмоциональной и даже жесткой, согласны?

— Был накал, и, конечно, каждый хотел победить. В целом, считаю, провели хороший спарринг. И хорошо, что победили. Приятно и то, что взяли реванш за поражение в Зимнем кубке РПЛ. Но самое главное, что никто не травмировался, все получили игровой тонус.

— Когда идет такая борьба в товарищеском матче незадолго до возобновления чемпионата — это полезно или нет?

— Самое время для такой игры, буквально за 10 дней до первого весеннего матча.

— Лично у вас хватало работы во втором тайме?

— Считаю, ее было немало. Если не ошибаюсь, только в створ оказалось четыре удара, – сказал Латышонок.

Первый матч после зимней паузы «Зенит» проведет дома 27 февраля против «Балтики» в рамках 19-го тура РПЛ .