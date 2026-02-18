Латышонок про 1:0 с «Краснодаром»: «Самое время для такой игры за 10 дней до первого весеннего матча. Был накал, каждый хотел победить»
Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок оценил победу над «Краснодаром» (1:0) в товарищеском матче.
— Игра получилась эмоциональной и даже жесткой, согласны?
— Был накал, и, конечно, каждый хотел победить. В целом, считаю, провели хороший спарринг. И хорошо, что победили. Приятно и то, что взяли реванш за поражение в Зимнем кубке РПЛ. Но самое главное, что никто не травмировался, все получили игровой тонус.
— Когда идет такая борьба в товарищеском матче незадолго до возобновления чемпионата — это полезно или нет?
— Самое время для такой игры, буквально за 10 дней до первого весеннего матча.
— Лично у вас хватало работы во втором тайме?
— Считаю, ее было немало. Если не ошибаюсь, только в створ оказалось четыре удара, – сказал Латышонок.
Первый матч после зимней паузы «Зенит» проведет дома 27 февраля против «Балтики» в рамках 19-го тура РПЛ.