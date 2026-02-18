Карпин посетил тренировку «Спартака» на сборе в Дубае
Валерий Карпин посетил тренировку «Спартака» на сборе в Дубае
Тренер сборной России встретился в том числе с новым тренером красно-белых Хуаном Карседо и со спортивным директором клубом Франсисом Кахигао.
«Карпин знаком с Карседо по совместной работе в «Спартаке» 13 лет назад: он был генеральным директором клуба, а Хуан Карлос — ассистентом в штабе Унаи Эмери.
Валерий Георгиевич посмотрел насыщенное занятие и узнал последние новости о состоянии потенциальных сборников», – говорится в сообщении красно-белых.
Фото: spartak.com
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Спартака»
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ну тренировку и тренировку.
Ну в Дубае и в Дубае.
ну тренер и тренер
Во время летит.
Сейчас февраль 2026, а Эмери возглавил Спартак только в июне 2012.
Так что полных лет прошло 13.