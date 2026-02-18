Фото
19

Карпин посетил тренировку «Спартака» на сборе в Дубае

Валерий Карпин посетил тренировку «Спартака» на сборе в Дубае

Тренер сборной России встретился в том числе с новым тренером красно-белых Хуаном Карседо и со спортивным директором клубом Франсисом Кахигао.

«Карпин знаком с Карседо по совместной работе в «Спартаке» 13 лет назад: он был генеральным директором клуба, а Хуан Карлос — ассистентом в штабе Унаи Эмери.

Валерий Георгиевич посмотрел насыщенное занятие и узнал последние новости о состоянии потенциальных сборников», – говорится в сообщении красно-белых.

Фото: spartak.com

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Спартака»
Карседо как будто спрашивает: "За что же ты подсидел нас, кудрявый, за что?"
Ответ
Карседо как будто спрашивает: "За что же ты подсидел нас, кудрявый, за что?"
Валерий: Ну, и?
Ссаными тряпками его от туда гнать.
Ответ
И что же он узнал ?)))
То что Матч ТВ можно смотреть со звуком)
Ответ
И что же он узнал ?)))
А в Динамо он приедет на сборы смотреть ?
Фалькао так и не приехал епt...
Ну посетил и посетил.
Ну тренировку и тренировку.
Ну в Дубае и в Дубае.
Ответ
Ну посетил и посетил. Ну тренировку и тренировку. Ну в Дубае и в Дубае.
Ну Карпин и Карпин.
Ответ
Ну посетил и посетил. Ну тренировку и тренировку. Ну в Дубае и в Дубае.
Хотел посмотреть на Джона Джона, но приехал не туда)
А помнишь, я тебя уволил?
Мостовой: ну узнал ты последние новости, а дальше то что?
ну был ассистентом ну и был
ну тренер и тренер
Работает человек не покладая рук. Совершает огромный объем бесполезной работы, чтобы Гватемалу голой ниже спины пугать).
Вроде 14 лет, а не 13, не? Он же в 12м году был.
Во время летит.
Ответ
Вроде 14 лет, а не 13, не? Он же в 12м году был. Во время летит.
Не.
Сейчас февраль 2026, а Эмери возглавил Спартак только в июне 2012.
Так что полных лет прошло 13.
Ответ
Не. Сейчас февраль 2026, а Эмери возглавил Спартак только в июне 2012. Так что полных лет прошло 13.
А уволили в ноябре. Цикл!))
