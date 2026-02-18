Валерий Карпин посетил тренировку «Спартака » на сборе в Дубае

Тренер сборной России встретился в том числе с новым тренером красно-белых Хуаном Карседо и со спортивным директором клубом Франсисом Кахигао .

«Карпин знаком с Карседо по совместной работе в «Спартаке» 13 лет назад: он был генеральным директором клуба, а Хуан Карлос — ассистентом в штабе Унаи Эмери.

Валерий Георгиевич посмотрел насыщенное занятие и узнал последние новости о состоянии потенциальных сборников», – говорится в сообщении красно-белых.

Фото: spartak.com