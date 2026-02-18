Роналдо из «Ростова» о самом глупом стереотипе про Бразилию: «Что не любят работать, а только ходить на вечеринки. Это неправда»
Роналдо из «Ростова» опроверг самый глупый стереотип о Бразилии.
Вингер «Ростова» Роналдо опроверг самый глупый стереотип о Бразилии.
— Самые глупый стереотип о Бразилии?
— Что в Бразилии не любят работать, а только ходить на вечеринки. Как и считает Талалаев. Это неправда, — сказал Роналдо.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
- а я всё делаю плохо..
Если условный болельщик Спартака из Питера скажет, что большинство его питерских знакомых тоже болеет за Спартак, то это тоже может быть правдой, но в глобальном смысле это, конечно же, не так, ибо в Питере большинство за Зенит.