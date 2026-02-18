Роналдо из «Ростова» о самом глупом стереотипе про Бразилию: «Что не любят работать, а только ходить на вечеринки. Это неправда»

  • Спортс
7

Вингер «Ростова» Роналдо опроверг самый глупый стереотип о Бразилии.

— Самые глупый стереотип о Бразилии?

— Что в Бразилии не любят работать, а только ходить на вечеринки. Как и считает Талалаев. Это неправда, — сказал Роналдо.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Какой-то неправильный Роналдо))))))
- как вы столько успеваете?
- а я всё делаю плохо..
Неправда, они ещё любят в покер играть
Неймар не даст соврать
Так Талалаев прямо сказал, что лентяями является большинство бразильцев с кем он сталкивался, работал и за кем они следят. Причём тут стереотип?

Если условный болельщик Спартака из Питера скажет, что большинство его питерских знакомых тоже болеет за Спартак, то это тоже может быть правдой, но в глобальном смысле это, конечно же, не так, ибо в Питере большинство за Зенит.
