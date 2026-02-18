Роналдо из «Ростова» опроверг самый глупый стереотип о Бразилии.

— Самые глупый стереотип о Бразилии?

— Что в Бразилии не любят работать, а только ходить на вечеринки. Как и считает Талалаев . Это неправда, — сказал Роналдо.