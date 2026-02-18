36

Генич о переходе Сауся в «Спартак»: «Не понимаю, что он может им дать. Я удивлен»

Константин Генич оценил переход вингера «Балтики» Владислава Сауся в «Спартак».

«Для меня непонятен переход Сауся в «Спартак». Вообще не представляю, зачем им это нужно. Не понимаю, что Саусь может им дать. Я удивлен», – сказал комментатор.

В 17 матчах текущего сезона РПЛ на счету Сауся 1 гол и 2 ассиста.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
36 комментариев
Блин, когда кухонные размышления перестали ими быть?
Ни аргументов, ни развернутой мысли, так, пёрнул генич в воду, но почему-то этот пердёж тиражируют..
Что вы хотели от человека, который утверждал, что в Спартаке каждый по отдельности игрок никакой, но состав сильный.
Играл бы в своё время так же,как сейчас удивляешься.Чем беспонтовее игрок в прошлом,тем ТОПевее эксперт на ,,Срач ТВ,,.
Не ставил на это,Константин?
А я не удивлён тупостью Генича.
Перешёл если Саусь в Зенит Генич кричал бы отличный трансфер
Генич? 100 процентов. Еще бы и Черданцев в студии визжал об этом!!!
Размышления Гениталича в новостной ленте как ещё один способ оскорбить остатки адекватной аудитории футбольной ветки sports.
35 км/ч на фланге, на котором в последние года никто быстрее 29 не бегал.
Этого мало?
На базе такой скорости и атлетизма, с поставленным ударом и пониманием фланговой игры, да не сделать из него за сезон лучшего правого крайнего защитника ( паспортиста) при игре в четыре защитника, это надо будет суметь!
Притом, что лучшие вингеры мира развивают лишь 36 с копейкой. Тот же Мбаппе 36
краткость - сестра таланта, не про Генича. 4 предложения и везде "Я". На стажировку к Карпу
Зато , если б Саусь перешел в зенит или краснодар то для Генича это был бы гениальный трансфер и куча диферамбов, лицемер
"диферамбы"? Это что? Какое-то умное слово с неподвластным написанием 🤡?
Если бы Саусь перешел бы в Зенит, говорил бы какое приобретение
Перейди Дуран в Спартак - тоже бы говорил, что пассажир приехал за бабками и уедет летом. А вот Саусь свой, российский. Прибавил в этом сезоне. Перспектива!!!
