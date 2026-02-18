Вингер «Ростова» Роналдо о Карпине: «Пример для подражания, очень умный и скромный»

  • Спортс
Вингер «Ростова» Роналдо высказался об экс-тренере дончан Валерии Карпине.

— Опиши Карпина тремя характеристиками.

— Пример для подражания, очень умный и скромный, — сказал Роналдо.

Валерий Карпин в ответ:
"А ты как думал, ёпта... Всё так и есть.
Я вообще-то человек феноменальной скромности".
Валера в шоке. Первый раз в жизни, наверное, скромным назвали
Ответ Опа, Митяй
Валера в шоке. Первый раз в жизни, наверное, скромным назвали
Футболист хорошо отзывается о Карпине, так как хочет попасть в сборную. Хотя, стоп 😂
Ответ Опа, Митяй
Валера в шоке. Первый раз в жизни, наверное, скромным назвали
И почему же?! Карпин так-то никогда себя не величал, не раз говорил, что я просто быстро бегал как игрок, называл Мостового лучшим, чем себя, и т д. Несмотря на его эпатажностм, так скажем, некоторые странности, но во самомнении и нарциссзме его сложно упрекнуть...
Поэтому Валера в московский клубах и НЕ прижился.
Умный человек, а тем более «очень», не общается карпинским стилем.
