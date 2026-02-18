Вингер «Ростова» Роналдо о Карпине: «Пример для подражания, очень умный и скромный»
Вингер «Ростова» Роналдо высказался об экс-тренере дончан Валерии Карпине.
— Опиши Карпина тремя характеристиками.
— Пример для подражания, очень умный и скромный, — сказал Роналдо.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
"А ты как думал, ёпта... Всё так и есть.
Я вообще-то человек феноменальной скромности".