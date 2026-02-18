Вингер «Ростова» Роналдо о Карпине: «Пример для подражания, очень умный и скромный»

Роналдо из «Ростова» о Карпине: пример для подражания, очень умный и скромный.

Вингер «Ростова » Роналдо высказался об экс-тренере дончан Валерии Карпине . — Опиши Карпина тремя характеристиками. — Пример для подражания, очень умный и скромный, — сказал Роналдо .