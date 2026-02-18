  • Спортс
70

Моуринью перед ответным матчем с «Реалом»: «Бенфика» сыграет на стадионе, который сильно давит. Посмотрим, приедет ли Энтони Тэйлор»

Моуринью перед ответным матчем с «Реалом»: посмотрим, приедет ли Энтони Тэйлор.

Тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался в преддверии ответного стыкового матча Лиги чемпионов с «Реалом», который пройдет в Мадриде. В первой игре лиссабонцы уступили дома со счетом 0:1.

«Сейчас надо отдохнуть и подумать об игре с «Авешем», а потом — об игре с «Мадридом». Я сказал игрокам очень простые вещи. Как и на общем этапе, я говорил, что пока есть жизнь, есть надежда, и пока на кону есть очки, мы будем за них бороться.

Сейчас же дело не в очках, а в противостоянии в целом, где мы проигрываем 0:1. Будем играть против фантастической команды на стадионе [«Сантьяго Бернабеу»], который сильно давит, ну и посмотрим, приедет ли [арбитр] Энтони Тэйлор», – сказал Моуринью.

Моуринью – судье Тэйлору на парковке после финала ЛЕ: «Гребаный позор!»

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: O Jogo
70 комментариев
Посмотрим, приедет ли Престиани)
Ответ xDe xDe
Посмотрим, приедет ли Престиани)
Комментарий скрыт
Ответ xDe xDe
Посмотрим, приедет ли Престиани)
Конечно приедет, он же нашёл слабую сторону Виниджи. Будет в ответке вступать в маске, или вообще оденет свитер. Чтоб по губам не читали его
Судья конечно ссыканул вторую желтую дать Винисиусу.
Чувствую приедет Энтони Хопкинс и Жозе увидит молчание своих ягнят на стадионе
Позорное судейство как по мне первого матча было
Ответ Alexsandr Utochkin
Позорное судейство как по мне первого матча было
Комментарий скрыт
Ответ Хейрулла Сайтиев
Комментарий скрыт
За удар сзади по ногам жк по умолчанию, не важно какой по счету фол, в футболе нет правила не давать карточек за первый фол
Все обсуждают винисиуса, но почему-то 0 комментов о Карерасе.
Тут дня 3 требовали дисквалификацию для Бастони за симуляцию, а про Карераса тишина, хотя симулировал также грязно, споткнувшись о воздух
Ответ Иван Лапин
Все обсуждают винисиуса, но почему-то 0 комментов о Карерасе. Тут дня 3 требовали дисквалификацию для Бастони за симуляцию, а про Карераса тишина, хотя симулировал также грязно, споткнувшись о воздух
Напомнил Альбу из Барсы, который симулировал даже от своих игроков? 😁
Ответ Michael Jackson_1116618335
Напомнил Альбу из Барсы, который симулировал даже от своих игроков? 😁
А великого капитана мадриского клуба Рамоса не напомнил? Когда он как девочка в финале лч симулировать начал, после того, как Куадрадо ели ели до спины его коснулся, а тот сначала улетел на пару метров, а потом за ногу схватился? 😁
моуру респект что этого чудака тейлора упомянул, таких донных судей должны просто отстранять от футбола за надругательство над игрой, которую любят миллионы.
Ответ DolJun
моуру респект что этого чудака тейлора упомянул, таких донных судей должны просто отстранять от футбола за надругательство над игрой, которую любят миллионы.
Наследник Уэбба, Клатенбурга и Взяткинсона.
Моур, как легенда Челси знает, что такое английское карманное судейство.
Надеюсь плакса играть не будет,который на букву П
Ответ Александр Уваров
Надеюсь плакса играть не будет,который на букву П
Комментарий удален модератором
Ответ nek24
Комментарий удален модератором
Penistiani
Ответный матч один из немногих, где я прощу вмешательство судей, если это поможет Бенфике пройти дальше
Ответ LeGroisente
Ответный матч один из немногих, где я прощу вмешательство судей, если это поможет Бенфике пройти дальше
Отдел фантастики на 2ом этаже
Ответ Растиньяк
Отдел фантастики на 2ом этаже
Ну да, а тож предыдущий матч "шикарно" отсудили - откровенно липовая пенка в ворота Реала, две красные карточки и т.п.:))
Комментарий удален пользователем
Ответ Jauhojarvinousiainen
Комментарий удален пользователем
Моур как бы вообще всю дорогу про судей хнычет, особенно когда карьера его скатилась. Странно, что игроков саоих тут не полил, но это ещё впереди )
Комментарий удален пользователем
Ответ Jauhojarvinousiainen
Комментарий удален пользователем
🧯🧯🧯🚒🚑
Ответ Jauhojarvinousiainen
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
