Моуринью перед ответным матчем с «Реалом»: «Бенфика» сыграет на стадионе, который сильно давит. Посмотрим, приедет ли Энтони Тэйлор»

Моуринью перед ответным матчем с «Реалом»: посмотрим, приедет ли Энтони Тэйлор.

Тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался в преддверии ответного стыкового матча Лиги чемпионов с «Реалом », который пройдет в Мадриде. В первой игре лиссабонцы уступили дома со счетом 0:1.

«Сейчас надо отдохнуть и подумать об игре с «Авешем», а потом — об игре с «Мадридом». Я сказал игрокам очень простые вещи. Как и на общем этапе, я говорил, что пока есть жизнь, есть надежда, и пока на кону есть очки, мы будем за них бороться.

Сейчас же дело не в очках, а в противостоянии в целом, где мы проигрываем 0:1. Будем играть против фантастической команды на стадионе [«Сантьяго Бернабеу»], который сильно давит, ну и посмотрим, приедет ли [арбитр] Энтони Тэйлор », – сказал Моуринью.

