Радченко о ЦСКА: «Гонду показывает такую же игру, как в начале выступления за «Зенит». Благодаря Рейсу, похоже, нашли решение проблемы в защите»

Радченко: Гонду показывает такую же игру, как в начале выступления за «Зенит».

Дмитрий Радченко оценил готовность ЦСКА в преддверии старта весенней части сезона РПЛ .

— ЦСКА не отходит от своего стиля игры, но на зимнем турнире проблемы в защите без Дивеева действительно просматривались. Но я убежден, что они найдут решение, похоже, даже уже нашли с покупкой Рейса . Ну и армейцы традиционно сильны коллективом, который нацелен на победу.

— Как вам Баринов в составе ЦСКА?

— Может быть, на данный момент не так ярко, как в играх за «Локомотив». Потому что в «Локо» он был бесспорным лидером, о нем все говорили. А по его игре за новый клуб пока трудно делать какие-то выводы.

— А по игре Лусиано?

— Лусиано здорово вошел в игру ЦСКА, показывает такую игру, как показывал в начале выступления за «Зенит». Так что для армейцев это очевидное усиление атаки, – сказал бывший нападающий «Зенита» и «Спартака».