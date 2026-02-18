  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Радченко о ЦСКА: «Гонду показывает такую же игру, как в начале выступления за «Зенит». Благодаря Рейсу, похоже, нашли решение проблемы в защите»
2

Радченко о ЦСКА: «Гонду показывает такую же игру, как в начале выступления за «Зенит». Благодаря Рейсу, похоже, нашли решение проблемы в защите»

Радченко: Гонду показывает такую же игру, как в начале выступления за «Зенит».

Дмитрий Радченко оценил готовность ЦСКА в преддверии старта весенней части сезона РПЛ.

— ЦСКА не отходит от своего стиля игры, но на зимнем турнире проблемы в защите без Дивеева действительно просматривались. Но я убежден, что они найдут решение, похоже, даже уже нашли с покупкой Рейса. Ну и армейцы традиционно сильны коллективом, который нацелен на победу.

— Как вам Баринов в составе ЦСКА?

— Может быть, на данный момент не так ярко, как в играх за «Локомотив». Потому что в «Локо» он был бесспорным лидером, о нем все говорили. А по его игре за новый клуб пока трудно делать какие-то выводы.

— А по игре Лусиано?

— Лусиано здорово вошел в игру ЦСКА, показывает такую игру, как показывал в начале выступления за «Зенит». Так что для армейцев это очевидное усиление атаки, – сказал бывший нападающий «Зенита» и «Спартака».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoЦСКА
Дмитрий Радченко
logoМатеус Рейс
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Баринов
logoЛусиано Гонду
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Гонду и Бара ещё обязательно прибавят по ходу сезона.. Да и взаимодействие с партнёрами по ходу РПЛ станет лучше... Жду от них интересной, яркой игры...
Проведена качественная работа, результаты увидим по ходу продолжения сезона.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Генич об обмене Дивеева на Гонду: «Зенит» выиграл. Игорь – один из сильнейших центральных защитников России. А с учетом ужесточения лимита...»
17 февраля, 16:47
У ЦСКА нет опции обратного выкупа Рядно у «Балтики». Московский клуб получит 25% от перепродажи защитника (РИА Новости)
17 февраля, 13:24
Дивеев об уходе из ЦСКА: «Позвонил Бабаев и сказал, что есть интерес «Зенита»: «Игорь, пойми, нам тоже нужен нападающий». Я понял, что на 80-90% трансфер осуществится»
17 февраля, 12:36
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеские матчи. ЦСКА против «Локомотива», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» играет с «Барсом»
22 секунды назадLive
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
19 минут назад
«Ювентус» – «Комо». 0:2 – Войвода и Какре забили. Онлайн-трансляция
23 минуты назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
34 минуты назадLive
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 47 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
34 минуты назад
Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде
36 минут назад
«Челси» – «Бернли». 1:0 – Жоао Педро забил на 4-й. Онлайн-трансляция
44 минуты назадLive
Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Бернли», «Манчестер Сити» против «Ньюкасла»
48 минут назадLive
Милнер установил рекорд по матчам в АПЛ – 654. 40-летний хавбек «Брайтона» опередил Бэрри
48 минут назад
Рафаэл Леау: «Роналду даже в 41 хочет быть номером один. Он вдохновляет молодых игроков»
51 минуту назад
Ко всем новостям
Последние новости
41-летний Касорла сделал ассист в матче Ла Лиги против «Сосьедада». Только Хоакин отдавал голевой пас в чемпионате в более старшем возрасте в XXI веке
2 минуты назад
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
9 минут назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
51 минуту назадLive
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
53 минуты назад
«Бавария» – «Айнтрахт». 2:0 – Кейн и Павлович забили. Онлайн-трансляция
54 минуты назадLive
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Аллегри о том, что в матче с «Комо» удалили его, а не Фабрегаса: «Пока не начнут использоваться видеоповторы в определенных ситуациях, ничего не изменится»
сегодня, 14:29
Вратарь «Барсы» Гарсия о камбэке с «Атлетико»: «Если хорошо начнем, быстро забьем, это вполне реально. Мы не должны сходить с ума и пытаться забить второй гол раньше первого»
сегодня, 14:18
Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого, а не его: «Я знаю почему, но не хочу говорить об этом»
сегодня, 14:15
У «Челси» появился титульный спонсор – компания из сферы ИИ. Лондонцы играли без рекламы на футболке с начала сезона
сегодня, 13:55Фото
Рекомендуем