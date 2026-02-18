Дивеев про 1:0 с «Краснодаром»: «Наконец-то «Зенит» порадовал болельщиков. В последнее время было много негативных комментариев»

Дивеев про 1:0 с «Краснодаром»: наконец-то «Зенит» порадовал болельщиков.

Защитник «Зенита » Игорь Дивеев оценил победу в товарищеском матче с «Краснодаром » (1:0). Команды провели два тайма по 45 минут, а затем еще один 30-минутный.

«120 минут борьбы, но я рад победе и игре на ноль. В последнее время было много негативных комментариев в наших соцсетях, и наконец-то мы смогли порадовать болельщиков.

Все всегда ждут побед, даже на сборах. Мы это прекрасно понимаем и работаем для этого», – написал Дивеев.