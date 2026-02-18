  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер «Галатасарая» о 5:2 с «Юве»: «Мы особенно мотивированы и играем лучше в матчах против больших клубов»
Тренер «Галатасарая» о 5:2 с «Юве»: «Мы особенно мотивированы и играем лучше в матчах против больших клубов»

Тренер «Галатасарая» Окан Бурук заявил, что стамбульцы играют лучше против больших клубов.

Бурук высказался после победы над «Ювентусом» (5:2) в первом стыковом матче Лиги чемпионов.

«Это был незабываемый матч как для нашей истории, так и для истории турецкого футбола. Соперник – очень большой клуб. Мы чрезвычайно хорошо боролись.

Мы особенно мотивированы и играем лучше в матчах против больших европейских клубов. Это действительно так. Однако, к сожалению, я должен сказать, что нам нужно быть лучше в некоторых матчах, где мы фавориты. Мы способны этого добиться», – сказал Бурук.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
logoЮвентус
logoОкан Бурук
logoГалатасарай
logoЛига чемпионов УЕФА
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну состав то у Сарая добротный, а игроков уровня Осимхена в Юве и того нет...
Ну то что турки отгрузили итальянскому гранду 5 это уже симптоматично. Итальянский футбол в глубокой всаднице. Ч даже и не припомню такого чтобы команда НЕ из топ лиге забила итальянскому топ-клубу в еврокубках 5 голов.
Ответ Amalfitano
Ну то что турки отгрузили итальянскому гранду 5 это уже симптоматично. Итальянский футбол в глубокой всаднице. Ч даже и не припомню такого чтобы команда НЕ из топ лиге забила итальянскому топ-клубу в еврокубках 5 голов.
1958 год. Винер Спорт-Клуб (Австрия) 7-0 ювентус
Ответ Amalfitano
Ну то что турки отгрузили итальянскому гранду 5 это уже симптоматично. Итальянский футбол в глубокой всаднице. Ч даже и не припомню такого чтобы команда НЕ из топ лиге забила итальянскому топ-клубу в еврокубках 5 голов.
Вспомним матч МЮ - Рома
Йылмаз великолепен и Осимхен. Молодцы стамбулцы . поставили на месте моральщиков.👍
Играли очень симпатично, с огромным желанием. Должны на изи проходить дальше по результатам двух матчей
Я не ожидал такого счета
Смешно читать такие малолетние комменты , как у Darrena , отберите уже у ребенка клавиатуру
