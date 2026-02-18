Тренер «Галатасарая» о 5:2 с «Юве»: «Мы особенно мотивированы и играем лучше в матчах против больших клубов»

Тренер «Галатасарая» о 5:2 с «Юве»: мы особенно мотивированы против больших клубов.

Тренер «Галатасарая » Окан Бурук заявил, что стамбульцы играют лучше против больших клубов.

Бурук высказался после победы над «Ювентусом » (5:2) в первом стыковом матче Лиги чемпионов.

«Это был незабываемый матч как для нашей истории, так и для истории турецкого футбола. Соперник – очень большой клуб. Мы чрезвычайно хорошо боролись.

Мы особенно мотивированы и играем лучше в матчах против больших европейских клубов. Это действительно так. Однако, к сожалению, я должен сказать, что нам нужно быть лучше в некоторых матчах, где мы фавориты. Мы способны этого добиться», – сказал Бурук.