  • Винисиус: «Расисты — это прежде всего трусы. Им нужно прикрывать рты футболками, чтобы показать, насколько они слабы»
113

Винисиус: «Расисты — это прежде всего трусы. Им нужно прикрывать рты футболками, чтобы показать, насколько они слабы»

Винисиус: расисты — это прежде всего трусы.

Вингер «Реала» Винисиус отреагировал на расистский скандал со своим участием в первом стыковом матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:0).

Игру останавливали во втором тайме после того, как Винисиус обвинил Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Форвард «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

«Расисты — это прежде всего трусы. Им нужно прикрывать рты футболками, чтобы показать, насколько они слабы. Но у них есть защита со стороны тех, кто теоретически обязан их наказывать.

В том, что произошло сегодня, нет ничего нового ни в моей жизни, ни в жизни моей команды. Я получил желтую карточку за празднование гола и до сих пор не понимаю почему. С другой стороны, это просто плохо работающий протокол, от которого нет никакой пользы.

Мне не нравится появляться [в соцсетях] в подобных ситуациях, особенно после важной победы и когда заголовки должны быть о «Реале», но это необходимо», – написал Винисиус.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: инстаграм Винисиуса
То ли дело Вини, бесстрашно побежал жаловаться судье и потом мужественно закатил истерику )
Ответ Raar
То ли дело Вини, бесстрашно побежал жаловаться судье и потом мужественно закатил истерику )
Комментарий скрыт
Ответ Raar
То ли дело Вини, бесстрашно побежал жаловаться судье и потом мужественно закатил истерику )
Комментарий удален модератором
Почему на поле всегда штук восемь девять чернокожих, а с расизмом сталкивается этот
Ответ Ya Ga
Почему на поле всегда штук восемь девять чернокожих, а с расизмом сталкивается этот
Вот ключевой вопрос! В бенфике тоже немало темнокожих, какой смысл престиани переходить на расизм? Уверен что сказал п-к
Ответ Ya Ga
Почему на поле всегда штук восемь девять чернокожих, а с расизмом сталкивается этот
То есть до него с расизмом никто не сталкивался?
Лучше бы свой грязный рот прикрывал!
Ответ Nbw77785
Лучше бы свой грязный рот прикрывал!
Комментарий скрыт
Ответ Дима
Комментарий скрыт
Ты прям, как винисиус подбежал к судьбе, подбегаешь к редакторам спортс)
Что плохого в обезьянах,Вини лучше бы гордился что он очень похож,ведь по некоторым утверждениям люди произошли от них 😏а он сохранил свой облик максимально похожий на них тем более умеющий играть в футбол,проблема тут не в расистах вовсе а в его поведении и реакции на всё это
Ответ sd4fmwrvz8
Что плохого в обезьянах,Вини лучше бы гордился что он очень похож,ведь по некоторым утверждениям люди произошли от них 😏а он сохранил свой облик максимально похожий на них тем более умеющий играть в футбол,проблема тут не в расистах вовсе а в его поведении и реакции на всё это
Комментарий удален модератором
Ответ Sanjar_1117066514
Комментарий удален модератором
Комментарий скрыт
-Тренер, Прайм-тайм назвал меня черным уродом, так нельзя!
- Эрни, но ты черный и ты урод. Он не имел ввиду , что все черные уроды. Он говорил конкретно про тебя
Единственный трус — Перес. Внезапно Реал превратился в обслугу движения Винисиуса в борьбе с расизмом.
Ведет себя как баба. То провоцирует и симулирует, то бежит к судье кричать, что его обозвали и ударили.
От этого и отношение соответствующее.
Отвратительнейший персонаж. Еще и протокол плохо у него работает)
Вот именно это и была основная цель и задача этого провокатора. Он говорит, что праздновал гол, а на самом деле он просто грубейшим образом оскорбил и команду и стадион. Не буду описывать, что он делал и НЕ НАДО КОМУ-ТО ПРИТВОРЯТСЯ, ЧТО НЕ ПОНЯЛ ЗАМЫСЕЛ ЕГО ДЕЙСТВИИ… Его назвали обезьяной? его оскорбляли с трибун? Почему всегда только его оскорбляют? А потому, что он ведёт себя как обезьяна. А может быть это милое животное так себя и не ведёт. Как говориться, проблема не а том, что человек вышел из обезьяны, проблема а том, что очень многие люди далеко не ушли от обезьяны. В том числе и этот позорный провокатор. Он специально поднял истерику, чтоб устроить потасовку. Он всё это сделал сознательно. И вообще, то что вчера случилось на стадионе, доказывает и показывает, насколько позорно себя ведут игроки Реала. Такое делают только они. Они достойно не умеют не проигрывать и не выигрывать . А тому кто будет возмущаться, советую не позориться и не опускаться на уровне позорящего Винисиуса….
Пусть пересмотрит фильм "Джентельмены"!
— Он называет меня чёрным уродом, Тренер! Это расизм!
— Но ты чёрный. И ты урод.
— Но ведь считать чёрных уродами - это расизм!
— Нет-нет-нет, где ты здесь увидел расизм? Ты ведь чёрный, мало кто сможет это отрицать, да к тому же урод. Он не считает всех чёрных уродами, он считает уродом конкретно тебя.
Винни это прям про тебя!!!
Провокатор со стажем.
