Винисиус: «Расисты — это прежде всего трусы. Им нужно прикрывать рты футболками, чтобы показать, насколько они слабы»

Винисиус: расисты — это прежде всего трусы.

Вингер «Реала » Винисиус отреагировал на расистский скандал со своим участием в первом стыковом матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:0).

Игру останавливали во втором тайме после того, как Винисиус обвинил Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Форвард «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

«Расисты — это прежде всего трусы. Им нужно прикрывать рты футболками, чтобы показать, насколько они слабы. Но у них есть защита со стороны тех, кто теоретически обязан их наказывать.

В том, что произошло сегодня, нет ничего нового ни в моей жизни, ни в жизни моей команды. Я получил желтую карточку за празднование гола и до сих пор не понимаю почему. С другой стороны, это просто плохо работающий протокол, от которого нет никакой пользы.

Мне не нравится появляться [в соцсетях] в подобных ситуациях, особенно после важной победы и когда заголовки должны быть о «Реале», но это необходимо», – написал Винисиус .