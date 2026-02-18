Ковач об 1+1 Гирасси с «Аталантой»: «Именно этого «Боруссия» от него и ждет. Он отлично взаимодействовал с командой»
Ковач об 1+1 Гирасси с «Аталантой»: именно этого «Боруссия» от него и ждет.
Тренер «Боруссии» Нико Ковач оценил победу над «Аталантой» (2:0) в первом стыковом матче Лиги чемпионов.
«Я очень доволен: мы показали хороший футбол, забили два мяча и качественно поработали во втором тайме. Мы много трудились над теми элементами, что сегодня хорошо сработали.
Гирасси забил и отдал голевую передачу – именно этого мы от него и ждем (у форварда 6 голов в последних 4 матчах – Спортс”). Он отлично взаимодействовал с командой», – сказал Ковач.
