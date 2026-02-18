Орельен Тчуамени: «Винисиус говорит, что Престианни назвал его «обезьяной», а тот – что сказал «педики» или что-то в этом роде. Я предлагал команде уйти, но Вини сказал, что надо доиграть»

Тчуамени предложил игрокам «Реала» уйти с поля из-за расизма.

Орельен Тчуамени высказался о жалобах Винисиуса Жуниора на расизм со стороны Джанлуки Престианни в начале второго тайма матча «Бенфика » – «Реал» (0:1).

«Это недопустимо. Вини сказал нам, что тот парень назвал его «обезьяной» (mono), а тот утверждает, что ничего не говорил, что сказал... не знаю, «педики» (maricones) или что-то в этом роде.

Вини сказал нам, что мы должны продолжать играть. Не знаю, как сейчас комментировать. Мы поговорим, но подобное недопустимо.

Я сказал, что если есть проблема, то мы уйдем все вместе. Но мы пообщались и решили, что должны победить», – заявил полузащитник «Реала » в эфире Movistar.