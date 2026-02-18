  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Орельен Тчуамени: «Винисиус говорит, что Престианни назвал его «обезьяной», а тот – что сказал «педики» или что-то в этом роде. Я предлагал команде уйти, но Вини сказал, что надо доиграть»
90

Орельен Тчуамени: «Винисиус говорит, что Престианни назвал его «обезьяной», а тот – что сказал «педики» или что-то в этом роде. Я предлагал команде уйти, но Вини сказал, что надо доиграть»

Тчуамени предложил игрокам «Реала» уйти с поля из-за расизма.

Орельен Тчуамени высказался о жалобах Винисиуса Жуниора на расизм со стороны Джанлуки Престианни в начале второго тайма матча «Бенфика» – «Реал» (0:1).

«Это недопустимо. Вини сказал нам, что тот парень назвал его «обезьяной» (mono), а тот утверждает, что ничего не говорил, что сказал... не знаю, «педики» (maricones) или что-то в этом роде.

Вини сказал нам, что мы должны продолжать играть. Не знаю, как сейчас комментировать. Мы поговорим, но подобное недопустимо.

Я сказал, что если есть проблема, то мы уйдем все вместе. Но мы пообщались и решили, что должны победить», – заявил полузащитник «Реала» в эфире Movistar.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
дискриминация
logoДжанлука Престианни
logoЛига чемпионов УЕФА
брань
logoВинисиус Жуниор
logoБенфика
logoЛа Лига
logoОрельен Тчуамени
logoвысшая лига Португалия
90 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
О, нееет

На футбольном поле латиноамериканцы сквернословят, мы с пацанами всегда на вы, играя во дворе, были
Ответ revodrok
О, нееет На футбольном поле латиноамериканцы сквернословят, мы с пацанами всегда на вы, играя во дворе, были
Во фраках и цилиндрах
Вот это футбол был!
Не то что сейчас, быдло одно играет
Опа, оказывается Престианни не Вини оскорбил, а местных барсуков. Интересно, они теперь продолжат его защищать?
Ответ gs1905
Опа, оказывается Престианни не Вини оскорбил, а местных барсуков. Интересно, они теперь продолжат его защищать?
Комментарий скрыт
Ответ gs1905
Опа, оказывается Престианни не Вини оскорбил, а местных барсуков. Интересно, они теперь продолжат его защищать?
Ты уверен, что для них это оскорбление?
Начинается дом-2. Ну сказали и сказали, Килиан тоже судью как только не называл, судья же не бежал жаловаться в комитет и тыкать пальцем)) завязывайте, парни. Выше этого надо быть.
Ответ PVXXSN MADRIDISTA
Начинается дом-2. Ну сказали и сказали, Килиан тоже судью как только не называл, судья же не бежал жаловаться в комитет и тыкать пальцем)) завязывайте, парни. Выше этого надо быть.
Комментарий скрыт
Ответ silver surfer
Комментарий скрыт
Вини устроил дом-2 из этого. По-мужски бы также подошел и через футболку его обозвал, как угодно. И на том бы все закончилось. Все равно никто ничего не докажет. Но нет, надо устроить ток-шоу.
Че не ушли то? Ведь гордость и борьба с расизмом они важнее чем технические 0:3
Прикольно, кроме винисиуса этого никто не слышал, щас подождите Рио фердинанд включится еще, везде расизм будет
Ответ Dzhansug Bukiya
Прикольно, кроме винисиуса этого никто не слышал, щас подождите Рио фердинанд включится еще, везде расизм будет
Эвра скорее
Ответ Dzhansug Bukiya
Прикольно, кроме винисиуса этого никто не слышал, щас подождите Рио фердинанд включится еще, везде расизм будет
Уже )
НА правду не принято обижаться!
Вини демонстративно сел на скамейку, о каком выйти на поле он мог сказать партнёрам?
Герой, которого мы заслужили
Там Тчуамени получил лучшего игрока матча, а некто Суряев продолжает накидывать
Спортивные новости будут?
Высокоинтеллектуальный разговор у них получился
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вальверде о Престианни: «Стоявшие рядом говорят, что прозвучало что-то некрасивое. Многие борются с подобным, и Винисиус в том числе. Если ты прикрываешь рот, когда что-то говоришь...»
17 февраля, 22:27
«Cраный расист». Мбаппе – Престианни, которого Винисиус обвинил в расизме
17 февраля, 22:24Фото
Отаменди показал Винисиусу татуировку с Кубком мира, выигранным Аргентиной в 2022-м, во время матча ЛЧ
17 февраля, 22:12Фото
Рекомендуем
Главные новости
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
17 минут назад
«Ювентус» – «Комо». 0:2 – Войвода и Какре забили. Онлайн-трансляция
21 минуту назадLive
Товарищеские матчи. ЦСКА против «Локомотива», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» играет с «Барсом»
52 минуты назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
32 минуты назадLive
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 47 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
32 минуты назад
Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде
34 минуты назад
«Челси» – «Бернли». 1:0 – Жоао Педро забил на 4-й. Онлайн-трансляция
42 минуты назадLive
Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Бернли», «Манчестер Сити» против «Ньюкасла»
46 минут назадLive
Милнер установил рекорд по матчам в АПЛ – 654. 40-летний хавбек «Брайтона» опередил Бэрри
46 минут назад
Рафаэл Леау: «Роналду даже в 41 хочет быть номером один. Он вдохновляет молодых игроков»
49 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
41-летний Касорла сделал ассист в матче Ла Лиги против «Сосьедада». Только Хоакин отдавал голевой пас в чемпионате в более старшем возрасте в XXI веке
42 секунды назад
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
7 минут назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
49 минут назадLive
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
51 минуту назад
«Бавария» – «Айнтрахт». 2:0 – Кейн и Павлович забили. Онлайн-трансляция
52 минуты назадLive
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Аллегри о том, что в матче с «Комо» удалили его, а не Фабрегаса: «Пока не начнут использоваться видеоповторы в определенных ситуациях, ничего не изменится»
сегодня, 14:29
Вратарь «Барсы» Гарсия о камбэке с «Атлетико»: «Если хорошо начнем, быстро забьем, это вполне реально. Мы не должны сходить с ума и пытаться забить второй гол раньше первого»
сегодня, 14:18
Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого, а не его: «Я знаю почему, но не хочу говорить об этом»
сегодня, 14:15
У «Челси» появился титульный спонсор – компания из сферы ИИ. Лондонцы играли без рекламы на футболке с начала сезона
сегодня, 13:55Фото
Рекомендуем