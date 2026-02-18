Винисиус набрал 5+2 в 8 матчах при Арбелоа. У бразильца было 1+1 в последних 9 играх при Алонсо

У Винисиуса 7 голевых действий в 8 играх при Арбелоа.

Результативность Винисиуса Жуниора в «Реале » выросла после назначения нового тренера.

Бразилец стал автором единственного гола в матче «Бенфика » – «Реал» (0:1) в Лиге чемпионов.

В последних девяти играх под руководством Хаби Алонсо вингер забил один гол и отдал одну результативную передачу. После прихода Альваро Арбелоа у Винисиуса пять голов и два ассиста в восьми матчах.

Подробно со статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .