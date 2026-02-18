Винисиус набрал 5+2 в 8 матчах при Арбелоа. У бразильца было 1+1 в последних 9 играх при Алонсо
У Винисиуса 7 голевых действий в 8 играх при Арбелоа.
Результативность Винисиуса Жуниора в «Реале» выросла после назначения нового тренера.
Бразилец стал автором единственного гола в матче «Бенфика» – «Реал» (0:1) в Лиге чемпионов.
В последних девяти играх под руководством Хаби Алонсо вингер забил один гол и отдал одну результативную передачу. После прихода Альваро Арбелоа у Винисиуса пять голов и два ассиста в восьми матчах.
Подробно со статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Это снова человек, от которого хотя бы можно ждать опасности у чужих ворот, или красивых мячей.
Очень радостно, что он пришел в себя ближе к самой важной части сезона, а то у нас до этого из игроков атаки один Мбаппе играл как будто