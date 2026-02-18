  • Спортс
  • Винисиус набрал 5+2 в 8 матчах при Арбелоа. У бразильца было 1+1 в последних 9 играх при Алонсо
Винисиус набрал 5+2 в 8 матчах при Арбелоа. У бразильца было 1+1 в последних 9 играх при Алонсо

У Винисиуса 7 голевых действий в 8 играх при Арбелоа.

Результативность Винисиуса Жуниора в «Реале» выросла после назначения нового тренера.

Бразилец стал автором единственного гола в матче «Бенфика» – «Реал» (0:1) в Лиге чемпионов.

В последних девяти играх под руководством Хаби Алонсо вингер забил один гол и отдал одну результативную передачу. После прихода Альваро Арбелоа у Винисиуса пять голов и два ассиста в восьми матчах.

Подробно со статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Уже не раз отмечал, что Вини реально напоминает себя ну по крайне мере образца 22 года.
Это снова человек, от которого хотя бы можно ждать опасности у чужих ворот, или красивых мячей.
Очень радостно, что он пришел в себя ближе к самой важной части сезона, а то у нас до этого из игроков атаки один Мбаппе играл как будто
Дешевка и истеричка на расовой почве. Неймар играл в Ла Лиге, но никаких расистских скандалов с ним не было. И я не думаю, что его не пытались задеть, а "бедолагу" Винни специально шпыняют. Нет, вопрос в том, кто ты: мужчина или девица из Смольного.
Ответ Виталий Колесников
Дешевка и истеричка на расовой почве. Неймар играл в Ла Лиге, но никаких расистских скандалов с ним не было. И я не думаю, что его не пытались задеть, а "бедолагу" Винни специально шпыняют. Нет, вопрос в том, кто ты: мужчина или девица из Смольного.
Ну так Неймар и не н*гр 😄, Чего бы он там попадал в скандалы 🫣
Ответ Виталий Колесников
Дешевка и истеричка на расовой почве. Неймар играл в Ла Лиге, но никаких расистских скандалов с ним не было. И я не думаю, что его не пытались задеть, а "бедолагу" Винни специально шпыняют. Нет, вопрос в том, кто ты: мужчина или девица из Смольного.
Память у тебя короткая. У Неймара был большой скандал на почве расизма, когда его защитник Марселя оскорбил.
А всего лишь нужно было вместо физрука поставить тренера, который не будет пытаться всех в латералей и бокс-ту-боксов превратить. Арбелоа гений.
Ответ Dexter Morgan
А всего лишь нужно было вместо физрука поставить тренера, который не будет пытаться всех в латералей и бокс-ту-боксов превратить. Арбелоа гений.
Реально, такой по качеству игры очень давно не видел. Особенно с 30- по 70 минуты. Неужто Арбелоа на самом деле такой крутой.((( ..при этом без понтов.
Ответ &_Bishep_&
Реально, такой по качеству игры очень давно не видел. Особенно с 30- по 70 минуты. Неужто Арбелоа на самом деле такой крутой.((( ..при этом без понтов.
Да, в том и дело. Реал Мадрид полностью игру под контроль взял. Много моментов создал. Я тоже на это надеюсь.
Вальверде о Престианни: «Стоявшие рядом говорят, что прозвучало что-то некрасивое. Многие борются с подобным, и Винисиус в том числе. Если ты прикрываешь рот, когда что-то говоришь...»
17 февраля, 22:27
Винисиус избежал второй желтой за удар сзади по ноге Риосу. Моуринью удалили за возмущение случившимся
17 февраля, 21:58Фото
Винисиус забил 31-й гол в ЛЧ и вышел на второе место среди бразильцев, опередив Кака. Лидирует Неймар – 43 мяча
17 февраля, 21:46
