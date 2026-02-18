Арбелоа о Престианни, которого Винисиус обвинил в расизме: «Надо спросить игрока «Бенфики», что он сказал. Мы должны искоренить это из футбола»
Арбелоа о возможном расизме в адрес Винисиуса: надо искоренить это из футбола.
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о расистском скандале в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:0).
По ходу игры вингер «Реала» Винисиус сказал судье Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной».
«Вини в порядке, спокоен. Случившееся никому не понравилось. Надо спросить игрока «Бенфики», что он сказал.
Это то, что мы должны искоренить из футбола. Если игроки сами не положат этому конец, это будет очень сложно», – заявил Арбелоа.
Винисиуса, похоже, назвали «обезьяной». Скандал в ЛЧ, матч «Реала» остановили на 10 минут
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
