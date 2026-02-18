  • Спортс
Арбелоа о Престианни, которого Винисиус обвинил в расизме: «Надо спросить игрока «Бенфики», что он сказал. Мы должны искоренить это из футбола»

Арбелоа о возможном расизме в адрес Винисиуса: надо искоренить это из футбола.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о расистском скандале в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:0).

По ходу игры вингер «Реала» Винисиус сказал судье Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной».

«Вини в порядке, спокоен. Случившееся никому не понравилось. Надо спросить игрока «Бенфики», что он сказал.

Это то, что мы должны искоренить из футбола. Если игроки сами не положат этому конец, это будет очень сложно», – заявил Арбелоа.

Винисиуса, похоже, назвали «обезьяной». Скандал в ЛЧ, матч «Реала» остановили на 10 минут

Михаил Большаков
Marca
Вспоминается шикарный гол Халка той же Бенфике под уханье обезьян на трибунах. Как же это было круто)
борьба с расизмом такое же бесполезное занятие как борьба с коррупцией
Ответ Мент-Кент
борьба с расизмом такое же бесполезное занятие как борьба с коррупцией
Ну только отличие в том что коррупция реальна, а расизма как такового не существует)
а арбелоа дипломат
все больше нравится
А почему фокус только на расизме? Другие оскорбления вроде "я твою маму ****" типа норм? Нужно на всех игроков вешать микрофоны и удалять за любое подобное д****о)
Престианни сказал - Чувак, ты играешь почти так же классно, как белые парни.
А что не предложить совсем искоренить футбол.Кроме футбола больше негде нет столько скандалов с расизмом.С вини постоянно.
Он ответит что сказал - бильярд
