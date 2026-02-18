Сотрудники «Бенфики» попытались проникнуть в раздевалку «Реала» после матча. В подтрибунном помещении произошла стычка (CBS Sports)

«Бенфика» и «Реал» устроили стычку после матча ЛЧ.

Между представителями «Реала» и «Бенфики» произошла стычка после матча Лиги чемпионов.

В первом стыковом матче за выход в 1/8 финала «Реал » одержал победу на «Эштадиу да Луш» со счетом 1:0. Игру приостанавливали во 2-м тайме после того, как Винисиус Жуниор обвинил в расизме Джанлуку Престианни, сообщив арбитру Франсуа Летексье, что аргентинец назвал его «обезьяной» – в этот момент Престианни прикрывал рот футболкой. После этого фанаты освистывали вингера «Реала».

Кромк того, на 85-й минуте был удален главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью, возмущавшийся после фола Винисиуса на хавбеке португальцев Ричарде Риосеу границы штрафной «Реала», за который бразилец не получил желтую карточку – при этом у Винисиуса уже было предупреждение, полученное после празднования гола танцем с угловым флагом между ног .

Как сообщили в эфире CBS Sports, после финального свистка сотрудники «Бенфики» попытались проникнуть в раздевалку «Реала». В подтрибунном помещении произошла стычка.