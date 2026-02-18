  • Спортс
  • Сотрудники «Бенфики» попытались проникнуть в раздевалку «Реала» после матча. В подтрибунном помещении произошла стычка (CBS Sports)
39

Сотрудники «Бенфики» попытались проникнуть в раздевалку «Реала» после матча. В подтрибунном помещении произошла стычка (CBS Sports)

«Бенфика» и «Реал» устроили стычку после матча ЛЧ.

Между представителями «Реала» и «Бенфики» произошла стычка после матча Лиги чемпионов.

В первом стыковом матче за выход в 1/8 финала «Реал» одержал победу на «Эштадиу да Луш» со счетом 1:0. Игру приостанавливали во 2-м тайме после того, как Винисиус Жуниор обвинил в расизме Джанлуку Престианни, сообщив арбитру Франсуа Летексье, что аргентинец назвал его «обезьяной» – в этот момент Престианни прикрывал рот футболкой. После этого фанаты освистывали вингера «Реала».

Кромк того, на 85-й минуте был удален главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью, возмущавшийся после фола Винисиуса на хавбеке португальцев Ричарде Риосеу границы штрафной «Реала», за который бразилец не получил желтую карточку – при этом у Винисиуса уже было предупреждение, полученное после празднования гола танцем с угловым флагом между ног.

Как сообщили в эфире CBS Sports, после финального свистка сотрудники «Бенфики» попытались проникнуть в раздевалку «Реала». В подтрибунном помещении произошла стычка. 

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Madrid Zone
Ну и воспитание, настолько не терпится автографы взять?
Ответ VuNePonimaete
Ну и воспитание, настолько не терпится автографы взять?
Просто они хотели показать тату Отаменди с кубком мира)
Ответ Андрей. С
Просто они хотели показать тату Отаменди с кубком мира)
Типо одного раза не хватило?)
Не все татуировки Отаменди показали, решили и на спине показать?
Ответ Real_v_dushe
Не все татуировки Отаменди показали, решили и на спине показать?
Там у него на пояснице ещё один Месси набит
Ответ Real_v_dushe
Не все татуировки Отаменди показали, решили и на спине показать?
🤣🤣🤣👍🏻👍🏻👍🏻
Это были Регина, Климов и Станислав 😁
Видимо хотели извиниться...
Пытались, чтобы что?
Ответ марк макаров
Пытались, чтобы что?
Украсть нижнее белье 😁
Ответ Michael Jackson_1116618335
Украсть нижнее белье 😁
С черкашами ?
Горжусь Винисиусом. Ментально победил и на поле.
Ответ Dexter Morgan
Горжусь Винисиусом. Ментально победил и на поле.
Комментарий скрыт
Ответ Акан Есимсеит
Комментарий скрыт
За что?
Комментарий удален модератором
Ответ риал модрит
Комментарий удален модератором
Ты перепутал, провокатор это мелкий стыдливый аргентинка , прячущий пол лица
Ответ Reshetnikov Nikita
Ты перепутал, провокатор это мелкий стыдливый аргентинка , прячущий пол лица
Что то ******, что это
Комментарий удален пользователем
Ответ Митрандир цвета хаки
Комментарий удален пользователем
Пересмотри гол )
Ответ laruff
Пересмотри гол )
Ну да, соорудили целый ОДИН гол на весь полуторамиллиардный состав. Первый опасный момент на 44ой минуте, против самой слабой команды, которая вышла с последнего 24го места. К слову эта самая слабая команда и дернула этот Реал, который на минуточку, клуб с самым дорогим составом.
Вини - виртуозный гений-поджигатель напалмом пятых точек у соперников и их болел. Суарес курит в сторонке.
А почему не получилось ? Или Реал это не Спортинг и Бенфика, где игроков фанаты избивают прямо на базе 🤣
