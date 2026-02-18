«Cраный расист». Мбаппе – Престианни, которого Винисиус обвинил в расизме

Килиан Мбаппе оскорбил Джанлуку Престианни.

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе назвал хавбека «Бенфики» Джанлуку Престианни «сраным расистом».

Это произошло во время матча Лиги чемпионов, который «Мадрид » выиграл со счетом 1:0.

По ходу игры вингер «Реала» Винисиус сказал судье Франсуа Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной» . При этом нападающий «Бенфики» прикрыл рот футболкой, что сделало невозможным чтение его слов по губам.

По ходу матча Мбаппе обратился к Престианни: «Ты сраный расист».

Фото: скриншот трансляции Movistar

