«Cраный расист». Мбаппе – Престианни, которого Винисиус обвинил в расизме
Килиан Мбаппе оскорбил Джанлуку Престианни.
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе назвал хавбека «Бенфики» Джанлуку Престианни «сраным расистом».
Это произошло во время матча Лиги чемпионов, который «Мадрид» выиграл со счетом 1:0.
По ходу игры вингер «Реала» Винисиус сказал судье Франсуа Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной». При этом нападающий «Бенфики» прикрыл рот футболкой, что сделало невозможным чтение его слов по губам.
По ходу матча Мбаппе обратился к Престианни: «Ты сраный расист».
Фото: скриншот трансляции Movistar
Винисиуса, похоже, назвали «обезьяной». Скандал в ЛЧ, матч «Реала» остановили на 10 минут
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
