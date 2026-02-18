Фото
«Cраный расист». Мбаппе – Престианни, которого Винисиус обвинил в расизме

Килиан Мбаппе оскорбил Джанлуку Престианни.

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе назвал хавбека «Бенфики» Джанлуку Престианни «сраным расистом».

Это произошло во время матча Лиги чемпионов, который «Мадрид» выиграл со счетом 1:0.

По ходу игры вингер «Реала» Винисиус сказал судье Франсуа Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной». При этом нападающий «Бенфики» прикрыл рот футболкой, что сделало невозможным чтение его слов по губам.

По ходу матча Мбаппе обратился к Престианни: «Ты сраный расист».

Фото: скриншот трансляции Movistar

Винисиуса, похоже, назвали «обезьяной». Скандал в ЛЧ, матч «Реала» остановили на 10 минут

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
- Он назвал меня черный ####!

- Да назвал.

- Это расизм. Так нельзя.

- Но ты черный и ты ####, Вини. Это факты. Ему вообще наплевать какой ты расы.

- Что с того, что я черный? Это значит, что я ####?

- Он не имел ввиду, что все черные ####, он сказал, что ты ####, Вини. Это никак не связано.
Классика
А есть доказательства что он его обезьяной назвал? Или мы должны верить словам прям образца добропорядочности и честности, эталон поведения
Ну т.е. получается Мбаппе оскорбил человека не имея на то оснований? Будут санкции?
-Победил Реал
-Проиграла Бенфика
-Плачут негрейровцы😂😂😂
Ответ Zemanuha
-Победил Реал -Проиграла Бенфика -Плачут негрейровцы😂😂😂
Убери «ейровц» и будет правда.
Ответ Zemanuha
-Победил Реал -Проиграла Бенфика -Плачут негрейровцы😂😂😂
Забавно, что такое пишет человек, у которого куча плачущих комментариев под ветками Барселоны
Вот какими же по жизни надо быть мерзкими людьми, что бы так на 20 летнего молодого парня накинуться, это же просто шакалы самые настоящие:) В Бенфике много чернокожих ребят, очевидно что Престианни на почве расизма никого не будет оскорблять, просто в лицо по факту сказал вини какой он мерзкий:)
Ответ rigobersong
Вот какими же по жизни надо быть мерзкими людьми, что бы так на 20 летнего молодого парня накинуться, это же просто шакалы самые настоящие:) В Бенфике много чернокожих ребят, очевидно что Престианни на почве расизма никого не будет оскорблять, просто в лицо по факту сказал вини какой он мерзкий:)
Никто на него не накидывался, он же сам хотел прославиться, прославился, теперь поедет в УЕФА оправдываться.
Нечего страшного. За сраного расиста нечего не будет. Это же не обезьяной кого то назвать? А вот за то расстрел на месте сразу полагается.
Я в шоке, что сраные негры устраивают представление каждый раз, когда их назовут неграми. Соперник хочет победить, все на нервах, естественно, он испытывает желание тебя оскорбить — разве победа это не оскорбление побежденных? То есть если тебя презервативом обзовут, то OK, нежная черная душонка может это пережить, а обезьяной — это истерия на публику?? Любое оскорбление в игровом процессе это попытка вывести игрока из себя, сбить его настрой и поломать ему игру. Это же база. И этот бегунок каждый раз идет на поводу у соперников. При чем тут расизм, в таких случаях просто выпаливают самое обидное, что могут придумать или самое очевидное. Дебилизм, что Винисиус своим актерством вынуждает себя наблюдать. Продайте его саудитам, там сразу все расистские скандалы уйдут в прошлое, без футболки "Реала".
не фан Барсы и Реала, но какие же жалкие игроки обоих некогда великих клубов!
говоря о данной ситуации: Винисиус, Мбаппе - я не знаю, как можно их поддерживать, честное слово! просто испанский стыд, да и только
Ответ Шамиль Магомедов
не фан Барсы и Реала, но какие же жалкие игроки обоих некогда великих клубов! говоря о данной ситуации: Винисиус, Мбаппе - я не знаю, как можно их поддерживать, честное слово! просто испанский стыд, да и только
А Мбаппе тут при чем ?
Ответ Шамиль Магомедов
не фан Барсы и Реала, но какие же жалкие игроки обоих некогда великих клубов! говоря о данной ситуации: Винисиус, Мбаппе - я не знаю, как можно их поддерживать, честное слово! просто испанский стыд, да и только
Никогда эти клубы великими не было, всю историю их вытягивают судьи, в 21 веке у них
1-2 ЛЧ на двоих были бы, если бы не помощь судей.
За "сраного расиста" должен быть также наказан, марокканская черепашка!
Молодой Аргеттгец, расист??? Странно. Откуда?
