  • Вальверде о Престианни: «Стоявшие рядом говорят, что прозвучало что-то некрасивое. Многие борются с подобным, и Винисиус в том числе. Если ты прикрываешь рот, когда что-то говоришь...»
Вальверде о Престианни: «Стоявшие рядом говорят, что прозвучало что-то некрасивое. Многие борются с подобным, и Винисиус в том числе. Если ты прикрываешь рот, когда что-то говоришь...»

Вальверде о конфликте Престианни и Винисиуса: прозвучало что-то некрасивое.

Федерико Вальверде прокомментировал жалобы Винисиуса Жуниора на расизм со стороны Джанлуки Престианни в начале второго тайма матча «Бенфика» – «Реал» (0:1).

«Мы не знаем, что он сказал ему. Судя по словам всех партнеров, находившихся рядом, прозвучало что-то очень некрасивое. Многие люди борются с подобным, и Винисиус в их числе.

Жаль, что даже при таком количестве камер не удалось записать, что было сказано. Если ты прикрываешь рот, когда что-то говоришь...

Я горжусь Винисиусом и его прекрасной игрой.

Оскорбления – это серьезно. Подобное происходило много раз. Как партнеры, мы должны помогать Винисиусу и поддерживать его. Сомневаюсь, что ни одна камера не зафиксировала эпизод», – сказал полузащитник «Реала» в эфире Movistar.

Винисиуса, похоже, назвали «обезьяной». Скандал в ЛЧ, матч «Реала» остановили на 10 минут

Да не… белоснежный агр, который рот майкой прикрыв, из под тяжка, с красивым голом поздравлял , был не правильно понят…
Ответ Kaspars Strazdins
Да не… белоснежный агр, который рот майкой прикрыв, из под тяжка, с красивым голом поздравлял , был не правильно понят…
исподтишка обозначил чьи бананы))
Ответ df8cppgvxv
исподтишка обозначил чьи бананы))
Очень тихонько ты его поправил 😂
Вы все прикрываете рот, когда что-то говорите, это не оправдывает Престиани, просто факт. Судьи, игроки, тренеры, все видимо говорят то, что не стоит слышать людям
