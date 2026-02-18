Отаменди показал Винисиусу татуировку с Кубком мира, выигранным Аргентиной в 2022-м, во время матча ЛЧ

Отаменди поиздевался над Винисиусом, показав тату с Кубком мира.

Защитник «Бенфики» Николас Отаменди показал вингеру «Реала» Винисиусу татуировку с Кубком мира во время матча Лиги чемпионов.

На 6-й добавленной ко второму тайму минуте аргентинец Отаменди со смехом показал бразильцу татуировку с Кубком мира, выигранным Аргентиной в 2022 году.

На животе у Отаменди изображены не только сам трофей чемпионата мира, но и фото Лионеля Месси, касающегося награды, а также другие трофеи.

Фото: скриншот трансляции, ESPN.com

