  • Отаменди показал Винисиусу татуировку с Кубком мира, выигранным Аргентиной в 2022-м, во время матча ЛЧ
Фото
173

Отаменди показал Винисиусу татуировку с Кубком мира, выигранным Аргентиной в 2022-м, во время матча ЛЧ

Отаменди поиздевался над Винисиусом, показав тату с Кубком мира.

Защитник «Бенфики» Николас Отаменди показал вингеру «Реала» Винисиусу татуировку с Кубком мира во время матча Лиги чемпионов.

На 6-й добавленной ко второму тайму минуте аргентинец Отаменди со смехом показал бразильцу татуировку с Кубком мира, выигранным Аргентиной в 2022 году.

На животе у Отаменди изображены не только сам трофей чемпионата мира, но и фото Лионеля Месси, касающегося награды, а также другие трофеи.

Фото: скриншот трансляции, ESPN.com

Винисиуса, похоже, назвали «обезьяной». Скандал в ЛЧ, матч «Реала» остановили на 10 минут 🚨

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
173 комментария
И это в момент, когда его команда проигрывает 0-1 🤦‍♂️
Обычно игроки что-то подобное делают, когда выигрывают противостояние, но у этого iq вообще отрицательный судя по всему
Ответ VuNePonimaete
И это в момент, когда его команда проигрывает 0-1 🤦‍♂️ Обычно игроки что-то подобное делают, когда выигрывают противостояние, но у этого iq вообще отрицательный судя по всему
Комментарий скрыт
Ответ mzh5gx5jxg
Комментарий скрыт
Да даже я не понимаю)
вот такие моменты и должны проходить на поле, Вини нормально отреагировал на этот момент кстати. Подкололи друг друга и разошлись, а не все то что было после танца..
Ответ Streetbor
вот такие моменты и должны проходить на поле, Вини нормально отреагировал на этот момент кстати. Подкололи друг друга и разошлись, а не все то что было после танца..
Отаменди дед уже, на опыте. А молодой крашеный партнёр по команде начал болтать лишнее.
У него там аж две татуировки Месси на теле, это вообще нормально?
Ответ Мансур Давлетбаев_1117053691
У него там аж две татуировки Месси на теле, это вообще нормально?
Такая татуировка и у Инфатини имеется, уверен в этом))
Ответ Мансур Давлетбаев_1117053691
У него там аж две татуировки Месси на теле, это вообще нормально?
В сборную точно так вызовут😂
бугога
Винни забивает гол красавец.

в ответ арги порвались сразу все.
Ответ Rio (BLR)
бугога Винни забивает гол красавец. в ответ арги порвались сразу все.
Сказал человек, который рвётся под каждой новостью про победу Барсы. Все порвал там себе уже, лол кек
Ответ Rio (BLR)
бугога Винни забивает гол красавец. в ответ арги порвались сразу все.
Да, бро, всей Аргентиной в траур впали. Отаменди, кстати, показал это в ответ на выкрики Винисиуса об ЛЧ, они поржали и разошлись. Когда - нибудь догадаются ввести интернет по талонам, конечно, чтоб ограждать таких, как ты, от общества.
Интересно, почему половина аргентинский футболистов такие мерзкие?
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Интересно, почему половина аргентинский футболистов такие мерзкие?
Половина? Мне кажется практически все, за редким исключением
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Интересно, почему половина аргентинский футболистов такие мерзкие?
Поверь мне!мерзость вини хватит на всю Аргентину
В любой непонятной ситуации козыряй катарским подарком 4-летней давности )
Ответ Kitay Fanat
В любой непонятной ситуации козыряй катарским подарком 4-летней давности )
А ведь они верят, что победили сами))
Ответ gs1905
А ведь они верят, что победили сами))
Комментарий удален модератором
Ни Марсело, ни Родриго ни разу ни во что подобное не вляпывались, Вини же каждый матч умудряется посраться с соперниками
Ответ CoId_Little_Heart
Ни Марсело, ни Родриго ни разу ни во что подобное не вляпывались, Вини же каждый матч умудряется посраться с соперниками
Комментарий скрыт
Ответ Domian
Комментарий скрыт
Родриго троллил Меси "знаем мы, как вы выиграли ЧМ")))
Раньше аргентинцы и бразильцы мерились Батистутой, Роналдо, Марадоной и Пеле. Сейчас этим...
Надо было ему другое показать
Вообще, флексить кубком мира-22 могут только три человека: Скалони, Месси и Инфантино.
Ответ Ale88io
Вообще, флексить кубком мира-22 могут только три человека: Скалони, Месси и Инфантино.
Мартинес, нет?
Или за него кто-то другой на пенальти выступал?
Ответ Самый адовый Крикун
Мартинес, нет? Или за него кто-то другой на пенальти выступал?
Да, впишем его четвертым, согласен с Вами.
Отаменди мужик! Даже проигрывая он с улыбкой показывает: Хаха) Смотри чел - Зато мы чемпионы мира! Вини такой - Ха, чувак)) Точняк!)
Ответ Dark.Babysitter
Отаменди мужик! Даже проигрывая он с улыбкой показывает: Хаха) Смотри чел - Зато мы чемпионы мира! Вини такой - Ха, чувак)) Точняк!)
То есть этому мужику плевать на поражение своей команды в своих родных стенах, главное что он несколько лет назад взял левый титул?
Ответ gs1905
То есть этому мужику плевать на поражение своей команды в своих родных стенах, главное что он несколько лет назад взял левый титул?
А что этому 38 летнему мужику еще надо от жизни?
Он поднимал величайший трофей в истории спорта, на глазах миллиардов.
Все остальные турниры пыль на фоне этого.
Плюс дважды континентальный тррфей, один из которых против винисиуса в 2021)
