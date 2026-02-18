Отаменди показал Винисиусу татуировку с Кубком мира, выигранным Аргентиной в 2022-м, во время матча ЛЧ
Отаменди поиздевался над Винисиусом, показав тату с Кубком мира.
Защитник «Бенфики» Николас Отаменди показал вингеру «Реала» Винисиусу татуировку с Кубком мира во время матча Лиги чемпионов.
На 6-й добавленной ко второму тайму минуте аргентинец Отаменди со смехом показал бразильцу татуировку с Кубком мира, выигранным Аргентиной в 2022 году.
На животе у Отаменди изображены не только сам трофей чемпионата мира, но и фото Лионеля Месси, касающегося награды, а также другие трофеи.
Фото: скриншот трансляции, ESPN.com
Обычно игроки что-то подобное делают, когда выигрывают противостояние, но у этого iq вообще отрицательный судя по всему
Винни забивает гол красавец.
в ответ арги порвались сразу все.
Надо было ему другое показать
Или за него кто-то другой на пенальти выступал?
Он поднимал величайший трофей в истории спорта, на глазах миллиардов.
Все остальные турниры пыль на фоне этого.
Плюс дважды континентальный тррфей, один из которых против винисиуса в 2021)