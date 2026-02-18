«Реал» выиграл 7 из 8 последних матчей и проиграл «Бенфике» после гола вратаря Трубина
«Реал» выиграл 7 из 8 последних матчей.
«Реал» выиграл четвертый матч подряд.
Команда Альваро Арбелоа одолела «Бенфику» (1:0) в плей-офф Лиги чемпионов. Ранее были побеждены «Сосьедад» (4:1), «Валенсия» (2:0) и «Райо Вальекано» (2:1).
В последних восьми играх во всех турнирах мадридцы одержали семь побед. Единственное поражение – от «Бенфики» (2:4) в последнем туре общего этапа ЛЧ, когда гол забил вратарь Анатолий Трубин.
21 февраля «Реал» сыграет в гостях у «Осасуны» в Ла Лиге.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
С победой, «Мадрид»!
«Осколочная» - подумали игроки Барсы.
Реал с победой. Моуру удачи, но его игроки это прототип мерзости. Точнее почему-то только аргентинцы.
Ну это конечно ужас,прессинга нет, темп нулевой,Мбаппе вообще не прессингует и играет стоя,в центре поля при потере мяча дырень огромная
Абсолютно уверен без шуток,будь такой Реал в АПЛ он шел бы рядом с зоной вылета,Лидс играет бодрее,над Ливерпулем смеются что теряет очки с аутсайдерами а Реал точно хуже и терял бы невероятно много очков
Гол Турбина не победный был, а лишь удвоил счёт