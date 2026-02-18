  • Спортс
  • «Реал» выиграл 7 из 8 последних матчей и проиграл «Бенфике» после гола вратаря Трубина
«Реал» выиграл 7 из 8 последних матчей.

«Реал» выиграл четвертый матч подряд.

Команда Альваро Арбелоа одолела «Бенфику» (1:0) в плей-офф Лиги чемпионов. Ранее были побеждены «Сосьедад» (4:1), «Валенсия» (2:0) и «Райо Вальекано» (2:1). 

В последних восьми играх во всех турнирах мадридцы одержали семь побед. Единственное поражение – от «Бенфики» (2:4) в последнем туре общего этапа ЛЧ, когда гол забил вратарь Анатолий Трубин.

21 февраля «Реал» сыграет в гостях у «Осасуны» в Ла Лиге.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
В «Барселоне» от брошенной бутылки 5 человек вмиг упали) А тут один Вини и то устоял)
С победой, «Мадрид»!
Ответ LYSVEGAS
В «Барселоне» от брошенной бутылки 5 человек вмиг упали) А тут один Вини и то устоял) С победой, «Мадрид»!
Ахаха🤣🤣🤣👍🏻
Ответ LYSVEGAS
В «Барселоне» от брошенной бутылки 5 человек вмиг упали) А тут один Вини и то устоял) С победой, «Мадрид»!
«Барселона» - подумала бутылка.
«Осколочная» - подумали игроки Барсы.
Полыханиями не очень умных недоброжелателей удовлетворен.
Реал с победой. Моуру удачи, но его игроки это прототип мерзости. Точнее почему-то только аргентинцы.
Сочувствую барсукам! И Реал победил и они не выспались! Помянем!
Суряев писал этот пост со слезами на глазах)))
Ответ b_igh
Суряев писал этот пост со слезами на глазах)))
С чего бы?
Ответ Александр Суряев
С чего бы?
Зачем писать про уже прошедший матч в группе с голос Трубина в заголовке, когда в только что прошедшем матче с Бенфикой победил Реал?
Удивительный был матч, посмотрел – словно душ из дерьма принял
Ответ cu1tureshock
Удивительный был матч, посмотрел – словно душ из дерьма принял
Ожидал, что Бенфика выиграет?)
Ответ Хейрулла Сайтиев
Ожидал, что Бенфика выиграет?)
ждал искрометного футбола, а игроки вату покатали, поскандалили – ну и все
Танцуй , Винни 🕺🏻
забил гол, убил игру и принес победу, заработал красную Жозе. КПД у Вини конечно хороший
Ставил на Реал в этой игре и с форой 0 и на чистую победу,посмотрел матч
Ну это конечно ужас,прессинга нет, темп нулевой,Мбаппе вообще не прессингует и играет стоя,в центре поля при потере мяча дырень огромная

Абсолютно уверен без шуток,будь такой Реал в АПЛ он шел бы рядом с зоной вылета,Лидс играет бодрее,над Ливерпулем смеются что теряет очки с аутсайдерами а Реал точно хуже и терял бы невероятно много очков
Ответ Alexey 222
Ставил на Реал в этой игре и с форой 0 и на чистую победу,посмотрел матч Ну это конечно ужас,прессинга нет, темп нулевой,Мбаппе вообще не прессингует и играет стоя,в центре поля при потере мяча дырень огромная Абсолютно уверен без шуток,будь такой Реал в АПЛ он шел бы рядом с зоной вылета,Лидс играет бодрее,над Ливерпулем смеются что теряет очки с аутсайдерами а Реал точно хуже и терял бы невероятно много очков
Центр поля у реала нулевой, атака еще справляется благодаря винни и мбаппе, но вот центр вообще пустой у реала, там игроки центра поля только мяч выбивают вперед или назад отдают, то что было с Модричем, кроосом и каземиро вообще изчезло, ладно игроков такого уровня нет у реала, но можно же игрокам играть на их подобии, кретивить, но вообще никто не может, центр поля у реала это уровень какого нибудь Севильи или Атлетика, но никак не Реала. Что то нужно делать с этим
что за тупой заголовок?
Гол Турбина не победный был, а лишь удвоил счёт
Ответ Zorojuro
что за тупой заголовок? Гол Турбина не победный был, а лишь удвоил счёт
А нигде и не сказано, что он был победным, это вы додумали сами уже.
Ответ Александр Суряев
А нигде и не сказано, что он был победным, это вы додумали сами уже.
там написано, Реал проиграл после гола Трубина, Реал и так проигрывал, не умеешь читать?
