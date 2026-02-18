«Реал» выиграл 7 из 8 последних матчей и проиграл «Бенфике» после гола вратаря Трубина

«Реал» выиграл 7 из 8 последних матчей.

«Реал » выиграл четвертый матч подряд.

Команда Альваро Арбелоа одолела «Бенфику» (1:0) в плей-офф Лиги чемпионов. Ранее были побеждены «Сосьедад» (4:1), «Валенсия» (2:0) и «Райо Вальекано» (2:1).

В последних восьми играх во всех турнирах мадридцы одержали семь побед. Единственное поражение – от «Бенфики» (2:4) в последнем туре общего этапа ЛЧ, когда гол забил вратарь Анатолий Трубин.

21 февраля «Реал» сыграет в гостях у «Осасуны» в Ла Лиге .