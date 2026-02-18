  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фанаты «Бенфики» бросили с трибун вейп в момент подачи углового «Реалом» – Тчуамени передал его арбитру. В Винисиуса попали бутылкой с водой
Фото
52

Фанаты «Бенфики» бросили с трибун вейп в момент подачи углового «Реалом» – Тчуамени передал его арбитру. В Винисиуса попали бутылкой с водой

В Орельена Тчуамени бросили вейпом во время матча с «Бенфикой».

В полузащитника «Реала» Орельена Тчуамени бросали предметы во время матча Лиги чемпионов против «Бенфики».

В первом стыковом матче ЛЧ «Реал» одержал выездную победу со счетом 1:0.

На 4-й добавленной ко второму тайму минуте в момент подачи «Реалом» углового болельщики «Бенфики» начали бросать с трибун на поле различные предметы. Тчуамени подобрал брошенный на поле вейп и передал его арбитру Франсуа Летексье.

Спустя несколько минут, когда Винисиус Жуниор пошел разыграть еще один угловой, с трибун начали бросать пластиковые бутылки, одна из которых попала в руку бразильцу.

Кадры: трансляция Okko

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoБенфика
происшествия
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoОрельен Тчуамени
болельщики
logoвысшая лига Португалия
logoВинисиус Жуниор
52 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
а чего винисиус от бутылки не упал? несколько лет назад от подобной вся барса упала и получила контузию. прям странно
Ответ Влад Аронофски
а чего винисиус от бутылки не упал? несколько лет назад от подобной вся барса упала и получила контузию. прям странно
Ходят слухи, что они до сих пор валяются..
Ответ gs1905
Ходят слухи, что они до сих пор валяются..
помню аргументы такие ещё были "ну и что, что пустая.давай я в тебя с трибуны пустую кину, посмотрю на тебя". а тут полная прилетела и он глазом не повёл 🤣
Все же вспомнили тот самый матч «Барселоны» с «Валенсией», когда от полупустой 5 игроков «Барсы» упали?! )))
Ответ LYSVEGAS
Все же вспомнили тот самый матч «Барселоны» с «Валенсией», когда от полупустой 5 игроков «Барсы» упали?! )))
Там не пять, там все 10)))
Ответ LYSVEGAS
Все же вспомнили тот самый матч «Барселоны» с «Валенсией», когда от полупустой 5 игроков «Барсы» упали?! )))
Был ли более кринжовый момент в истории футбола?)
На месте Винисиуса бчкшник бы умер на поле от такого попадания бутылкой
Ответ Real_v_dushe
На месте Винисиуса бчкшник бы умер на поле от такого попадания бутылкой
Это еще ладно, а комментатор который кричал "зачем провоцировать" потом камера наводиться на ВИни и он тупо просто стоит и ничего не делает, и тут же комментатор опять добавляет "вот он провоцирует опять, зачем?" и в этот же момент Вини тупо стоит и хлопает глазами. Я начал ржать, с каких пор стоять стало провокацией.

Ps Гол празднование Неймара, танец всеми известный доработанные бразильский сальса-ля а лекон. Такой даже в Фортнайт есть, не знаю отчего там кто-то завелся.
Ответ Menedreal
Это еще ладно, а комментатор который кричал "зачем провоцировать" потом камера наводиться на ВИни и он тупо просто стоит и ничего не делает, и тут же комментатор опять добавляет "вот он провоцирует опять, зачем?" и в этот же момент Вини тупо стоит и хлопает глазами. Я начал ржать, с каких пор стоять стало провокацией. Ps Гол празднование Неймара, танец всеми известный доработанные бразильский сальса-ля а лекон. Такой даже в Фортнайт есть, не знаю отчего там кто-то завелся.
Это празднование еще с ЧМ 1982 ,никогда никому не мешало
А чего он не рухнул и не стал кататься как от осколочной гранаты аля бчк шапито? 😂
Винни прочнее всей команды БЧК)
Винисиусу бутылка с водой попала в руку, он даже не дернулся, Барселона бы от такого всей командой на неделю в больницу попала
добавьте пожалуйста к названию статьи «это вся новость, можно не кликать»
Приятные европейские джентльмены, не правда ли? 1 на 1 ничего бы не сделали. Могут только на расстоянии среди толпы бросать всякое и оскорблять людей. Как либералы на спортсе. Как что-то полезное сделать, изобрести или создать, так нет. Могут только на великих гнать.
Горжусь Винисиусом. Нагибает Европу. Паренёк сделал себя сам и гнёт свою линию.
Вини благополучно пережил смертельную атаку бутылкой. Заставляет задуматься об одном похожем эпизоде, чуть более массовом)
Ответ xDe xDe
Вини благополучно пережил смертельную атаку бутылкой. Заставляет задуматься об одном похожем эпизоде, чуть более массовом)
Блин, он стоял так, будто Терминатор. Очень кинематографичный эпизод.
Ответ xDe xDe
Вини благополучно пережил смертельную атаку бутылкой. Заставляет задуматься об одном похожем эпизоде, чуть более массовом)
Эпизод с пластиковым стаканчиком?)
Это получается, что Винисиус круче толпы каталонцев, которые синхронно падали в такой ситуации?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
16 минут назад
«Ювентус» – «Комо». 0:2 – Войвода и Какре забили. Онлайн-трансляция
20 минут назадLive
Товарищеские матчи. ЦСКА против «Локомотива», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» играет с «Барсом»
51 минуту назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
31 минуту назадLive
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 47 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
31 минуту назад
Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде
33 минуты назад
«Челси» – «Бернли». 1:0 – Жоао Педро забил на 4-й. Онлайн-трансляция
41 минуту назадLive
Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Бернли», «Манчестер Сити» против «Ньюкасла»
45 минут назадLive
Милнер установил рекорд по матчам в АПЛ – 654. 40-летний хавбек «Брайтона» опередил Бэрри
45 минут назад
Рафаэл Леау: «Роналду даже в 41 хочет быть номером один. Он вдохновляет молодых игроков»
48 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
6 минут назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
48 минут назадLive
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
50 минут назад
«Бавария» – «Айнтрахт». 2:0 – Кейн и Павлович забили. Онлайн-трансляция
51 минуту назадLive
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Аллегри о том, что в матче с «Комо» удалили его, а не Фабрегаса: «Пока не начнут использоваться видеоповторы в определенных ситуациях, ничего не изменится»
сегодня, 14:29
Вратарь «Барсы» Гарсия о камбэке с «Атлетико»: «Если хорошо начнем, быстро забьем, это вполне реально. Мы не должны сходить с ума и пытаться забить второй гол раньше первого»
сегодня, 14:18
Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого, а не его: «Я знаю почему, но не хочу говорить об этом»
сегодня, 14:15
У «Челси» появился титульный спонсор – компания из сферы ИИ. Лондонцы играли без рекламы на футболке с начала сезона
сегодня, 13:55Фото
Аленичев о «Спартаке»: «Надо делать ставку на чемпионство в следующем сезоне. Через 5-6 туров будет понятно, чего ждать о Карседо»
сегодня, 13:52
Рекомендуем