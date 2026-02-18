Фанаты «Бенфики» бросили с трибун вейп в момент подачи углового «Реалом» – Тчуамени передал его арбитру. В Винисиуса попали бутылкой с водой
В Орельена Тчуамени бросили вейпом во время матча с «Бенфикой».
В полузащитника «Реала» Орельена Тчуамени бросали предметы во время матча Лиги чемпионов против «Бенфики».
В первом стыковом матче ЛЧ «Реал» одержал выездную победу со счетом 1:0.
На 4-й добавленной ко второму тайму минуте в момент подачи «Реалом» углового болельщики «Бенфики» начали бросать с трибун на поле различные предметы. Тчуамени подобрал брошенный на поле вейп и передал его арбитру Франсуа Летексье.
Спустя несколько минут, когда Винисиус Жуниор пошел разыграть еще один угловой, с трибун начали бросать пластиковые бутылки, одна из которых попала в руку бразильцу.
Кадры: трансляция Okko
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
