«Реал» забил в каждом из 9 матчей при Арбелоа – лучший стартовый отрезок тренера в клубе после Пеллегрини в сезоне-2009/10

«Реал» забивал во всех матчах под руководством Альваро Арбелоа .

Сегодня мадридцы обыграли «Бенфику» в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).

Всего под руководством Арбелоа игроки «Реала » забили 23 гола в 9 матчах во всех турнирах. Это лучший стартовый отрезок среди всех тренеров «Реала» после Мануэля Пеллегрини в сезоне-2009/10, после назначения которого мадридцы забивали в 10 матчах подряд.