«Реал» забил в каждом из 9 матчей при Арбелоа – лучший стартовый отрезок тренера в клубе после Пеллегрини в сезоне-2009/10
«Реал» забивал в каждом матче под руководством Арбелоа.
«Реал» забивал во всех матчах под руководством Альваро Арбелоа.
Сегодня мадридцы обыграли «Бенфику» в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).
Всего под руководством Арбелоа игроки «Реала» забили 23 гола в 9 матчах во всех турнирах. Это лучший стартовый отрезок среди всех тренеров «Реала» после Мануэля Пеллегрини в сезоне-2009/10, после назначения которого мадридцы забивали в 10 матчах подряд.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
Где ему разрешалось творить на поле.
Сейчас же ему приходится отрабатывать в обороне за троих и при этом сильно ограничены подключение в штрафную. Перекрывать воздух игроку и ждать от него лучшего футбола - как-то глупо.
пусть все продолжат свое дело.
арбелоа - методично создавать атмосферу в раздевалке и ставить игру.
фанатики - писать тупые шутки про подлизывания и прочую ерунду.
вселенная за равновесие.
Если бы не Альбасета...
Даже по числу побед понятно, что нам этот турнир не даётся