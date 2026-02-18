  • Спортс
  • «Реал» забил в каждом из 9 матчей при Арбелоа – лучший стартовый отрезок тренера в клубе после Пеллегрини в сезоне-2009/10
«Реал» забил в каждом из 9 матчей при Арбелоа – лучший стартовый отрезок тренера в клубе после Пеллегрини в сезоне-2009/10

«Реал» забивал в каждом матче под руководством Арбелоа.

«Реал» забивал во всех матчах под руководством Альваро Арбелоа.

Сегодня мадридцы обыграли «Бенфику» в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).

Всего под руководством Арбелоа игроки «Реала» забили 23 гола в 9 матчах во всех турнирах. Это лучший стартовый отрезок среди всех тренеров «Реала» после Мануэля Пеллегрини в сезоне-2009/10, после назначения которого мадридцы забивали в 10 матчах подряд.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
Надо признать, Арбелоа идет выше ожиданий. Может даже Реал и зацепит трофей какой. Было бы здорово
Надо признать, Арбелоа идет выше ожиданий. Может даже Реал и зацепит трофей какой. Было бы здорово
Все таки мне видится главной проблемой Реала это дисбаланс. Сейчас вернулись защитники, значит Кама и Феде можно использовать в полузащите. Но вот когда на поле вместе Джуд, вини и мбаппе это ужасно. Все лезут в левый фланг. Джуд там зарекомендовал себя в первый год когда вини был травмирован и Джуд реал был хорош, но это зона вини. Мбаппе туда бежит тупо ради пространства, но при этом не готов ассистировать с фланга, он хочет бить. Опаснее вини слева пожалуй в мире нет никого. Ему бы чаще с психологом работать, чтоб не реагировал на это всё, хотяяя, может это то что питает его и дает ему мотивацию пахать, кто знает…
Все таки мне видится главной проблемой Реала это дисбаланс. Сейчас вернулись защитники, значит Кама и Феде можно использовать в полузащите. Но вот когда на поле вместе Джуд, вини и мбаппе это ужасно. Все лезут в левый фланг. Джуд там зарекомендовал себя в первый год когда вини был травмирован и Джуд реал был хорош, но это зона вини. Мбаппе туда бежит тупо ради пространства, но при этом не готов ассистировать с фланга, он хочет бить. Опаснее вини слева пожалуй в мире нет никого. Ему бы чаще с психологом работать, чтоб не реагировал на это всё, хотяяя, может это то что питает его и дает ему мотивацию пахать, кто знает…
Джуд показал свой лучший футбол в футболке Реала, играя в свободной роли ложной 9-ки.
Где ему разрешалось творить на поле.

Сейчас же ему приходится отрабатывать в обороне за троих и при этом сильно ограничены подключение в штрафную. Перекрывать воздух игроку и ждать от него лучшего футбола - как-то глупо.
Арбелоа гений. Не знаю, останется ли он в Реале, но мне очень нравится этот тренер. Выиграл всё, как игрок. И выиграет всё в тренерской карьере. Успокоил команду, потихоньку прививает игру. При этом он знает Реал Мадрид, сам истинный мадридиста. Ещё со времён, когда он не побоялся поддержать Моуриньо, уважаю его. Ещё и молодых игроков для Реала воспитал и новых вводит в состав. От него веет спокойствием и уверенностью, как от Анчелотти и Зидана. Ещё и умеет разговаривать с прессой, снимает давление с игроков, только в своей манере. Уважаю таких людей. При этом Арбелоа всегда всё приходилось всем доказывать, но он был незаменимым и ключевым игроком в Реале, Ливерпуле и в сборной Испании. А теперь в качестве тренера строит успешную карьеру. И ведёт себя уверенно.
Арбелоа гений. Не знаю, останется ли он в Реале, но мне очень нравится этот тренер. Выиграл всё, как игрок. И выиграет всё в тренерской карьере. Успокоил команду, потихоньку прививает игру. При этом он знает Реал Мадрид, сам истинный мадридиста. Ещё со времён, когда он не побоялся поддержать Моуриньо, уважаю его. Ещё и молодых игроков для Реала воспитал и новых вводит в состав. От него веет спокойствием и уверенностью, как от Анчелотти и Зидана. Ещё и умеет разговаривать с прессой, снимает давление с игроков, только в своей манере. Уважаю таких людей. При этом Арбелоа всегда всё приходилось всем доказывать, но он был незаменимым и ключевым игроком в Реале, Ливерпуле и в сборной Испании. А теперь в качестве тренера строит успешную карьеру. И ведёт себя уверенно.
Давайте по осени цыплят...
Давайте по осени цыплят...
Справедливо. Время покажет.
Шутки шутками, а Арбелоа Арбелоаами.
вот вам и арбелоа.
пусть все продолжат свое дело.

арбелоа - методично создавать атмосферу в раздевалке и ставить игру.
фанатики - писать тупые шутки про подлизывания и прочую ерунду.

вселенная за равновесие.
Неплохо идёт

Если бы не Альбасета...
Неплохо идёт Если бы не Альбасета...
В Альбасете выпустили второй состав, значит матч был не очень важен
Неплохо идёт Если бы не Альбасета...
Как будто первый раз вылетаем фиг знает от кого в кубке. Вообще кубок и реал - отдельная история, помнится, как-то раз даже вылетели из-за выпуска дисквалифицированного Черышева.
Даже по числу побед понятно, что нам этот турнир не даётся
