Винисиус избежал второй желтой за удар сзади по ноге Риосу. Моуринью удалили за возмущение случившимся

Жозе Моуринью удалили из-за реакции на фол Винисиуса.

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью был удален в матче Лиги чемпионов с «Реалом».

На 85-й минуте игры вингер «Мадрида » Винисиус ударом по ноге сзади сбил хавбека португальцев Ричарда Риоса у границы штрафной «Реала». Арбитр Франсуа Летексье не показал бразильцу карточку. При этом у Винисиуса уже была желтая карточка, полученная на 50-й минуте после празднования гола танцем с угловым флагом между ног .

После фола Моуринью подбежал к резервному судье и начал высказывать претензии, активно жестикулируя. За это тренер «Бенфики» получил желтую карточку. Моуринью тут же высказал что-то Летексье и сразу получил вторую желтую.

Фото: скриншоты трансляции

