  • Винисиус избежал второй желтой за удар сзади по ноге Риосу. Моуринью удалили за возмущение случившимся
Винисиус избежал второй желтой за удар сзади по ноге Риосу. Моуринью удалили за возмущение случившимся

Жозе Моуринью удалили из-за реакции на фол Винисиуса.

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью был удален в матче Лиги чемпионов с «Реалом».

На 85-й минуте игры вингер «Мадрида» Винисиус ударом по ноге сзади сбил хавбека португальцев Ричарда Риоса у границы штрафной «Реала». Арбитр Франсуа Летексье не показал бразильцу карточку. При этом у Винисиуса уже была желтая карточка, полученная на 50-й минуте после празднования гола танцем с угловым флагом между ног.

После фола Моуринью подбежал к резервному судье и начал высказывать претензии, активно жестикулируя. За это тренер «Бенфики» получил желтую карточку. Моуринью тут же высказал что-то Летексье и сразу получил вторую желтую.

Фото: скриншоты трансляции

Винисиус станцевал с угловым флагом между ног после гола «Бенфике», получил желтую и пожаловался на расизм со стороны Престианни – матч остановили

Винисиус сказал Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной». Форвард «Бенфики» прикрывал рот футболкой

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
Реал и лч. Ничего удивительного)
Ответ Андрей. С
Реал и лч. Ничего удивительного)
Стоило лишь закрыть суперлигу и сразу)))
Ответ Андрей. С
Реал и лч. Ничего удивительного)
Кто бы сомневался. Можно ставки делать на то, что Вини не дадут вторую жёлтую и удалят. Это было бы явным проявлением расизма.
Был ли хоть раз настолько топовый игрок в футболе, которого ненавидели все, включая даже фанатов клуба, за который он играет? Просто поразительный персонаж)
Ответ Фанат Доры Дуры
Был ли хоть раз настолько топовый игрок в футболе, которого ненавидели все, включая даже фанатов клуба, за который он играет? Просто поразительный персонаж)
Ответ Фанат Доры Дуры
Был ли хоть раз настолько топовый игрок в футболе, которого ненавидели все, включая даже фанатов клуба, за который он играет? Просто поразительный персонаж)
Анелька вспоминается
Реал тв и до лч добрался что ли?! И это не желтая?
Ну кто то удивлен? Кабинет мадридский
ну да за удар по ногам перед штрафной - ничего (это ведь джанго освобожденный сделал)
за справедливое возмущение - удаление тренера
перес все купил)
Ответ Jose Raul Capablanca
ну да за удар по ногам перед штрафной - ничего (это ведь джанго освобожденный сделал) за справедливое возмущение - удаление тренера перес все купил)
Ну хоть две жёлтые, а не прямая красная. Дисква меньше будет.
Вот интересно, до каких пор будут прощать Вини все эти мерзости? Или у него иммунитет в виде сливочной футболки?
Ответ Ебздрогыч
Вот интересно, до каких пор будут прощать Вини все эти мерзости? Или у него иммунитет в виде сливочной футболки?
и "правильного" цвета кожи
Ответ Ебздрогыч
Вот интересно, до каких пор будут прощать Вини все эти мерзости? Или у него иммунитет в виде сливочной футболки?
Так у него больше всех жёлтых в мире за последние пару лет.
Летексье легенда рядом с Кашшаи и Оливером
Ответ Мент-Кент
Летексье легенда рядом с Кашшаи и Оливером
Забыл главную легенду - Чакыра
Ответ goddamn2
Забыл главную легенду - Чакыра
правильнее будет - арбитр Франсуа лАтексье.
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
правильнее будет - арбитр Франсуа лАтексье.
По прозвищу кондом
Вот так Жозе и столкнулся с двенадцатым игроком Реала
Чистейшая вторая желтая
