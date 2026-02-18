Головин получил 6 красных за 8 сезонов в «Монако», 4 из них – прямые

Александр Головин в 6-й раз удален в матче за «Монако».

Полузащитник получил красную карточку за удар шипами в голень хавбеку «ПСЖ» Витинье в Лиге чемпионов.

Россиянин проводит в клубе Лиги 1 восьмой сезон. Он удалялся в 2026-м (дважды), 2023-м, 2021-м, 2019-м и 2018-м. В четырех случаях это были прямые красные, еще в двух случаях Головину показывали вторую желтую.