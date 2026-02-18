11

Головин получил 6 красных за 8 сезонов в «Монако», 4 из них – прямые

Александр Головин в 6-й раз удален в матче за «Монако».

Полузащитник получил красную карточку за удар шипами в голень хавбеку «ПСЖ» Витинье в Лиге чемпионов.

Россиянин проводит в клубе Лиги 1 восьмой сезон. Он удалялся в 2026-м (дважды), 2023-м, 2021-м, 2019-м и 2018-м. В четырех случаях это были прямые красные, еще в двух случаях Головину показывали вторую желтую.

У него совсем крыша поехала, пора перекрашиваться
Ответ Рома Михалев
А лучше в Рпл
В 2024-2025 не так уж и много играл, не успевал получать) сейчас догоняет
Мало Головин, мало-мало Головин (с)
2 матча подряд с красной?
Не, чел просто в Россию уже хочет, в Зенит какой-нибудь.
Ну в этой игре в пылу борьбы, он немного заигрался, не рассчитал силу. Такое бывает, обидно конечно. А вот в прошлой игре действительно глупейшее удаление из-за неспортивного поведения.
Вроде шанс реабилироваться за все лузерские сезоны, отдал голевую - и сам отдал матч ПСЖ. Тупо.
Блондин слетел с катушек и заигрался в видеоигры
Мда, гнать пора его монегаскам домой в лимитное болото
пора домой, в родные болота
