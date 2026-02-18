  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Винисиус забил 31-й гол в ЛЧ и вышел на второе место среди бразильцев, опередив Кака. Лидирует Неймар – 43 мяча
15

Винисиус забил 31-й гол в ЛЧ и вышел на второе место среди бразильцев, опередив Кака. Лидирует Неймар – 43 мяча

Винисиус вышел на второе место среди бразильцев по голам в Лиге чемпионов.

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор забил 31-й гол в Лиге чемиионов.

Он сделал это в матче с «Бенфикой».

Винисиус вышел на второе место по этому показателю среди бразильцев, опередив бывшего полузащитника «Милана» и «Мадрида» Кака (30 голов). Лидирует экс-нападающий «Барселоны» и «ПСЖ» Неймар – 43 гола.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Opta
logoВинисиус Жуниор
logoПСЖ
logoКака
logoРеал Мадрид
logoБарселона
logoЛига чемпионов УЕФА
logoНеймар
рейтинги
logoЛа Лига
logoБенфика
logoМилан
logoСантос
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Очередной шедевр положил)
К счастью или к сожалению, но, кажется он новый ТОП 1
Гол забил просто сказочный, зарево в каталонском Костанае видно даже из космоса)))
Ответ b_igh
Гол забил просто сказочный, зарево в каталонском Костанае видно даже из космоса)))
Спасибо за новость , я и забыл , что сегодня ЛЧ .
Опередит Неймара 100%
Взял и потушил игру 🤬 ну и устроил карнавал, классный футбол был, до 60-ой минуты
Как же Неймар по%%% свою карьеру
Если такой игрок как он забил в ЛЧ всего 41 гол
Ответ Hans Castorp
Как же Неймар по%%% свою карьеру Если такой игрок как он забил в ЛЧ всего 41 гол
Не всего, а целых 41
как снять дисквалификацию
Ответ инна витенберг
как снять дисквалификацию
гол
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фанаты «Бенфики» свистят Винисиусу при каждом касании после того, как он станцевал у углового флага и пожаловался на расизм. Мбаппе тоже освистывают
17 февраля, 21:38
Винисиус сказал Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной». Форвард «Бенфики» прикрывал рот футболкой
17 февраля, 21:35
Винисиус станцевал с угловым флагом между ног после гола «Бенфике», получил желтую после этого и пожаловался на расизм со стороны Престианни – матч остановили
17 февраля, 21:23Фото
Рекомендуем
Главные новости
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
16 минут назад
«Ювентус» – «Комо». 0:2 – Войвода и Какре забили. Онлайн-трансляция
20 минут назадLive
Товарищеские матчи. ЦСКА против «Локомотива», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» играет с «Барсом»
51 минуту назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
31 минуту назадLive
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 47 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
31 минуту назад
Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде
33 минуты назад
«Челси» – «Бернли». 1:0 – Жоао Педро забил на 4-й. Онлайн-трансляция
41 минуту назадLive
Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Бернли», «Манчестер Сити» против «Ньюкасла»
45 минут назадLive
Милнер установил рекорд по матчам в АПЛ – 654. 40-летний хавбек «Брайтона» опередил Бэрри
45 минут назад
Рафаэл Леау: «Роналду даже в 41 хочет быть номером один. Он вдохновляет молодых игроков»
48 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
6 минут назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
48 минут назадLive
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
50 минут назад
«Бавария» – «Айнтрахт». 2:0 – Кейн и Павлович забили. Онлайн-трансляция
51 минуту назадLive
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Аллегри о том, что в матче с «Комо» удалили его, а не Фабрегаса: «Пока не начнут использоваться видеоповторы в определенных ситуациях, ничего не изменится»
сегодня, 14:29
Вратарь «Барсы» Гарсия о камбэке с «Атлетико»: «Если хорошо начнем, быстро забьем, это вполне реально. Мы не должны сходить с ума и пытаться забить второй гол раньше первого»
сегодня, 14:18
Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого, а не его: «Я знаю почему, но не хочу говорить об этом»
сегодня, 14:15
У «Челси» появился титульный спонсор – компания из сферы ИИ. Лондонцы играли без рекламы на футболке с начала сезона
сегодня, 13:55Фото
Аленичев о «Спартаке»: «Надо делать ставку на чемпионство в следующем сезоне. Через 5-6 туров будет понятно, чего ждать о Карседо»
сегодня, 13:52
Рекомендуем