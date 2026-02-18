Винисиус забил 31-й гол в ЛЧ и вышел на второе место среди бразильцев, опередив Кака. Лидирует Неймар – 43 мяча

Винисиус вышел на второе место среди бразильцев по голам в Лиге чемпионов.

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор забил 31-й гол в Лиге чемиионов.

Он сделал это в матче с «Бенфикой».

Винисиус вышел на второе место по этому показателю среди бразильцев, опередив бывшего полузащитника «Милана» и «Мадрида» Кака (30 голов). Лидирует экс-нападающий «Барселоны» и «ПСЖ» Неймар – 43 гола.