Винисиус забил 31-й гол в ЛЧ и вышел на второе место среди бразильцев, опередив Кака. Лидирует Неймар – 43 мяча
Винисиус вышел на второе место среди бразильцев по голам в Лиге чемпионов.
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор забил 31-й гол в Лиге чемиионов.
Он сделал это в матче с «Бенфикой».
Винисиус вышел на второе место по этому показателю среди бразильцев, опередив бывшего полузащитника «Милана» и «Мадрида» Кака (30 голов). Лидирует экс-нападающий «Барселоны» и «ПСЖ» Неймар – 43 гола.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Opta
