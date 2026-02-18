  • Спортс
  Защитник «Буде» Бьертуфт: «Холанд – лучший форвард мира, если спросить норвежцев. Одна маленькая ошибка в обороне, и вы его упустили – опыт игры против него останется со мной навсегда»
Защитник «Буде» Бьертуфт: «Холанд – лучший форвард мира, если спросить норвежцев. Одна маленькая ошибка в обороне, и вы его упустили – опыт игры против него останется со мной навсегда»

Защитник «Буде-Глимт» Один Бьертуфт назвал форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда лучшим нападающим мира.

В рамках общего этапа Лиги чемпионов «Буде-Глимт» обыграл «Манчестер Сити» на своем поле со счетом 3:1.

– Насколько тяжело было играть против Эрлинга Холанда – вероятно, единственного игрока «Ман Сити», который привык к условиям северной Норвегии?

– Эрлинг Холанд – лучший нападающий в мире, по крайней мере, если спросить у норвежцев. Это очень крутой опыт – следить за таким игроком, как он, постоянно быть настороже, чтобы держать его под контролем, одна маленькая ошибка в обороне, и вы его упустили.

Но то, как мы это организовали, заключалось в том, что прикрывать его мог не только один игрок – у нас был дублер, – и то, как слаженно мы действовали в обороне, также означало, что ему было очень трудно. Играть против игрока такого уровня – это нечто особенное, было весело, и этот опыт, безусловно, останется со мной навсегда, – сказал Бьертуфт.

