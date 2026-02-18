Каррерас избежал желтой за симуляцию в матче с «Бенфикой». Защитник «Реала» упал у штрафной лиссабонцев после подката Отаменди, но аргентинец его не коснулся

Каррерасу следовало показать желтую за симуляцию – этого не произошло.

Альваро Каррерас избежал предупреждения за симуляцию в начале второго тайма игры с «Бенфикой».

На 48-й минуте защитник «Реала » упал недалеко от штрафной лиссабонцев после того, как Николас Отаменди попытался в подкате выбить у него мяч. При этом аргентинец не коснулся соперника.

Главный судья Франсуа Летексье не стал фиксировать нарушение правил в данной ситуации.

Изображение: кадр из трансляции Amazon Prime