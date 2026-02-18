  • Спортс
  Каррерас избежал желтой за симуляцию в матче с «Бенфикой». Защитник «Реала» упал у штрафной лиссабонцев после подката Отаменди, но аргентинец его не коснулся
11

Каррерас избежал желтой за симуляцию в матче с «Бенфикой». Защитник «Реала» упал у штрафной лиссабонцев после подката Отаменди, но аргентинец его не коснулся

Каррерасу следовало показать желтую за симуляцию – этого не произошло.

Альваро Каррерас избежал предупреждения за симуляцию в начале второго тайма игры с «Бенфикой».

На 48-й минуте защитник «Реала» упал недалеко от штрафной лиссабонцев после того, как Николас Отаменди попытался в подкате выбить у него мяч. При этом аргентинец не коснулся соперника.

Главный судья Франсуа Летексье не стал фиксировать нарушение правил в данной ситуации.

Изображение: кадр из трансляции Amazon Prime

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Франсуа Летексье
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Престианни из Бенфики без колебаний показал жёлтую за симуляцию. Для игроков Реала правила другие
Ответ Blaumerc
Престианни из Бенфики без колебаний показал жёлтую за симуляцию. Для игроков Реала правила другие
этот клоун апеллировал, Каррерас даже голову не повернул в сторону судьи , в чем симуляция ???
Ответ Роман Кулахсзян
этот клоун апеллировал, Каррерас даже голову не повернул в сторону судьи , в чем симуляция ???
Я думал я один это заметил
Ну в Ла лиге такие фокусы работают, там пенку за такую симуляцию регулярно ставят 👍
"Отличный" матч. У Реала должно было быть минус 2 игрока. Может сразу отдадите Пересу кубок, чего мелочиться то?
На моей памяти одна из самых нелепых симуляций. Чел даже сам падая начал смеяться, видимо понимая, как это ужасно комично выглядит.
А так конечно жёлтая по хорошему должна была бы быть
Тянут Мадрида, хотя никому неудивительно
