Каррерас избежал желтой за симуляцию в матче с «Бенфикой». Защитник «Реала» упал у штрафной лиссабонцев после подката Отаменди, но аргентинец его не коснулся
Каррерасу следовало показать желтую за симуляцию – этого не произошло.
Альваро Каррерас избежал предупреждения за симуляцию в начале второго тайма игры с «Бенфикой».
На 48-й минуте защитник «Реала» упал недалеко от штрафной лиссабонцев после того, как Николас Отаменди попытался в подкате выбить у него мяч. При этом аргентинец не коснулся соперника.
Главный судья Франсуа Летексье не стал фиксировать нарушение правил в данной ситуации.
