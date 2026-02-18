  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фанаты «Бенфики» свистят Винисиусу при каждом касании после того, как он станцевал у углового флага и пожаловался на расизм. Мбаппе тоже освистывают
21

Фанаты «Бенфики» свистят Винисиусу при каждом касании после того, как он станцевал у углового флага и пожаловался на расизм. Мбаппе тоже освистывают

Фанаты «Бенфики» освистали Винисиуса после жалобы на расизм.

Болельщики «Бенфики» выразили недовольство поведением вингера «Реала» Винисиуса в матче Лиги чемпионов.

Во втором тайме игры бразилец получил желтую карточку, станцевав с угловым флагом между ног после гола португальцам, и пожаловался на расизм со стороны Престианни. Матч остановили на несколько минут.

После возобновления игры фанаты «Бенфики» громко свистят и гудят каждый раз, когда Винисиус получает мяч. Также свистят нападающему «Мадрида» Килиану Мбаппе, участвовавшему в спорах во время остановки игры.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
logoВинисиус Жуниор
болельщики
logoвысшая лига Португалия
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoКилиан Мбаппе
logoБенфика
logoРеал Мадрид
logoДжанлука Престианни
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну эту мерзкую парочку по хорошему на каждом стадионе освистывать должны.
Такого гнустного провокатора в мировом футболе еще не было. Надеюсь, закончит бесславно, как и заслуживает
Его танец скорее на стриптиз у шеста похож был, чем на акт сношения
Да срубил бы его под последнюю минуту матча и делов-то.
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Да срубил бы его под последнюю минуту матча и делов-то.
Комментарий скрыт
Ответ Real_v_dushe
Комментарий скрыт
Не... Потому что нельзя быть на свете красивым таким.
Головы у жуниора совсем нет. Провокация трибун 100%, а если давка из-за этого и тд.КК надо за такое давать.
— Ты идиот?
— А чо, потанцевать нельзя, что ли?
— Ты идиот?!
— Мне потанцевать нельзя?!
— Идиот.
Мбаппе тоже освистывают, потому что футбол против расизма, поэтому ты, чёрный, пошёл вон с поля! (с)
Его уже удалить должны за срыв атаки у штрафной (болельщик Реала, но не этих игроков)
К свисту добавили еще и оскорбительные кричалки на португальском, благо язык понимает
В Лиссабоне свистели так мощно, что Винисиус чуть не подал в суд на «акустический расизм
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Винисиус станцевал с угловым флагом между ног после гола «Бенфике», получил желтую после этого и пожаловался на расизм со стороны Престианни – матч остановили
17 февраля, 21:23Фото
Рекомендуем
Главные новости
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
15 минут назад
«Ювентус» – «Комо». 0:2 – Войвода и Какре забили. Онлайн-трансляция
19 минут назадLive
Товарищеские матчи. ЦСКА против «Локомотива», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» играет с «Барсом»
50 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
30 минут назадLive
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 47 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
30 минут назад
Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде
32 минуты назад
«Челси» – «Бернли». 1:0 – Жоао Педро забил на 4-й. Онлайн-трансляция
40 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Бернли», «Манчестер Сити» против «Ньюкасла»
44 минуты назадLive
Милнер установил рекорд по матчам в АПЛ – 654. 40-летний хавбек «Брайтона» опередил Бэрри
44 минуты назад
Рафаэл Леау: «Роналду даже в 41 хочет быть номером один. Он вдохновляет молодых игроков»
47 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
5 минут назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
47 минут назадLive
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
49 минут назад
«Бавария» – «Айнтрахт». 2:0 – Кейн и Павлович забили. Онлайн-трансляция
50 минут назадLive
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Аллегри о том, что в матче с «Комо» удалили его, а не Фабрегаса: «Пока не начнут использоваться видеоповторы в определенных ситуациях, ничего не изменится»
сегодня, 14:29
Вратарь «Барсы» Гарсия о камбэке с «Атлетико»: «Если хорошо начнем, быстро забьем, это вполне реально. Мы не должны сходить с ума и пытаться забить второй гол раньше первого»
сегодня, 14:18
Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого, а не его: «Я знаю почему, но не хочу говорить об этом»
сегодня, 14:15
У «Челси» появился титульный спонсор – компания из сферы ИИ. Лондонцы играли без рекламы на футболке с начала сезона
сегодня, 13:55Фото
Аленичев о «Спартаке»: «Надо делать ставку на чемпионство в следующем сезоне. Через 5-6 туров будет понятно, чего ждать о Карседо»
сегодня, 13:52
Рекомендуем