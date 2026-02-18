Фанаты «Бенфики» свистят Винисиусу при каждом касании после того, как он станцевал у углового флага и пожаловался на расизм. Мбаппе тоже освистывают
Фанаты «Бенфики» освистали Винисиуса после жалобы на расизм.
Болельщики «Бенфики» выразили недовольство поведением вингера «Реала» Винисиуса в матче Лиги чемпионов.
Во втором тайме игры бразилец получил желтую карточку, станцевав с угловым флагом между ног после гола португальцам, и пожаловался на расизм со стороны Престианни. Матч остановили на несколько минут.
После возобновления игры фанаты «Бенфики» громко свистят и гудят каждый раз, когда Винисиус получает мяч. Также свистят нападающему «Мадрида» Килиану Мбаппе, участвовавшему в спорах во время остановки игры.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
