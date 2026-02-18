Калулу о симуляции Бастони, за которую Пьера удалили: «Нужно прощать. Матч окончен, надо идти вперед и забыть об этом»

Калулу о симуляции Бастони: нужно прощать.

Защитник «Ювентуса» Пьер Калулу высказался об извинениях защитника «Интера » Алессандро Бастони за симуляцию.

Миланская команда одержала победу над «Ювентусом » со счетом 3:2 в 25-м туре Серии А. На 42-й минуте защитник туринцев Пьер Калулу после неточного паса Фабио Миретти едва не ударил по ноге Алессандро Бастони . Футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, а главный арбитр Федерико Ла Пенна показал защитнику «Ювентуса» вторую желтую карточку. Бастони бурно отпраздновал удаление. После этого Калулу дисквалифицировали на один матч.

Позже Бастони извинился за свои действия.

«Конечно, после этого инцидента я очень нервничал. Лучше говорить мало, потому что говорить много – бессмысленно. Я должен сосредоточиться на игре. Есть другие люди, которые могут высказаться об этом.

Я не видел и не читал извинения Бастони. Нужно прощать. Матч окончен. Я думал о случившемся вечером после матча и на следующий день. Нужно идти вперед и забыть об этом», – сказал Калулу после поражения от «Галатасарая» (2:5) в Лиге чемпионов.