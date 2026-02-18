  • Спортс
Калулу о симуляции Бастони, за которую Пьера удалили: «Нужно прощать. Матч окончен, надо идти вперед и забыть об этом»

Защитник «Ювентуса» Пьер Калулу высказался об извинениях защитника «Интера» Алессандро Бастони за симуляцию.

Миланская команда одержала победу над «Ювентусом» со счетом 3:2 в 25-м туре Серии А. На 42-й минуте защитник туринцев Пьер Калулу после неточного паса Фабио Миретти едва не ударил по ноге Алессандро Бастони. Футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, а главный арбитр Федерико Ла Пенна показал защитнику «Ювентуса» вторую желтую карточку. Бастони бурно отпраздновал удаление. После этого Калулу дисквалифицировали на один матч.

Позже Бастони извинился за свои действия.

«Конечно, после этого инцидента я очень нервничал. Лучше говорить мало, потому что говорить много – бессмысленно. Я должен сосредоточиться на игре. Есть другие люди, которые могут высказаться об этом.

Я не видел и не читал извинения Бастони. Нужно прощать. Матч окончен. Я думал о случившемся вечером после матча и на следующий день. Нужно идти вперед и забыть об этом», – сказал Калулу после поражения от «Галатасарая» (2:5) в Лиге чемпионов.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт Джанлуки ди Марцио
9 комментариев
Достойно Калулу, в отличии от большинства неадекватных болельщиков
Ответ ОТКЛ Бишкек
ясно же что это так для прессы надо сказать, в жизни более чем уверен что 3.14даром так же его и считает
Калулу превратился в топ-игрока у него пик карьеры идёт а теперь вопрос зачем Милан его отдал?
Это же не все высказывание целиком. Там конец такой: Могу сказать только, что это позор.))
Мужик! Бастони вернется свое
игрок Юве, одним словом
Всё ничего, если бы не уродливая реакция Бастони
