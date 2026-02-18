Головин удален в начале 2-го тайма матча с «ПСЖ» за удар шипами в голень Витинье. Мансано показал желтую и изменил решение после просмотра повтора
Александра Головина удалили с поля в матче с «ПСЖ».
«Монако» остался в меньшинстве после удаления Александра Головина в начале 2-го тайма матча с «ПСЖ».
Команды играют первый стыковой матч за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:2, второй тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 47-й минуте матча Головин сфолил на Витинье, ударив его шипами сбоку в голень. Арбитр Хесус Хиль Мансано сначала показал российскому полузащитнику желтую карточку, но после просмотра повтора удалил его с поля.
Скриншот: трансляция Okko
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
69 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Судья мог и пожалеть, конечно...Но и на удаление имел право