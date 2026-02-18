Головин удален в начале 2-го тайма матча с «ПСЖ» за удар шипами в голень Витинье. Мансано показал желтую и изменил решение после просмотра повтора

Александра Головина удалили с поля в матче с «ПСЖ».

«Монако » остался в меньшинстве после удаления Александра Головина в начале 2-го тайма матча с «ПСЖ ».

Команды играют первый стыковой матч за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:2, второй тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 47-й минуте матча Головин сфолил на Витинье, ударив его шипами сбоку в голень. Арбитр Хесус Хиль Мансано сначала показал российскому полузащитнику желтую карточку, но после просмотра повтора удалил его с поля.

Скриншот: трансляция Okko