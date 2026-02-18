  • Спортс
  Головин удален в начале 2-го тайма матча с «ПСЖ» за удар шипами в голень Витинье. Мансано показал желтую и изменил решение после просмотра повтора
Головин удален в начале 2-го тайма матча с «ПСЖ» за удар шипами в голень Витинье. Мансано показал желтую и изменил решение после просмотра повтора

Александра Головина удалили с поля в матче с «ПСЖ».

«Монако» остался в меньшинстве после удаления Александра Головина в начале 2-го тайма матча с «ПСЖ».

Команды играют первый стыковой матч за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:2, второй тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 47-й минуте матча Головин сфолил на Витинье, ударив его шипами сбоку в голень. Арбитр Хесус Хиль Мансано сначала показал российскому полузащитнику желтую карточку, но после просмотра повтора удалил его с поля.

Скриншот: трансляция Okko

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Хесус Хиль Мансано
видеоповторы
69 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Два удаления подряд заработать- это нужно умудриться. Уникальный Александр, сначала отдает голевую, затем удаляется.
Ответ corazon blanco
Два удаления подряд заработать- это нужно умудриться. Уникальный Александр, сначала отдает голевую, затем удаляется.
Сделал дело? Гуляй смело!
Ответ corazon blanco
Два удаления подряд заработать- это нужно умудриться. Уникальный Александр, сначала отдает голевую, затем удаляется.
Обилие карточек может свидетельствовать о двух фактах: либо игрок намеренно грязно играет, либо не поспевает за действиями соперников.
На нервы его легко выводят. Поменьше надо в компы играть
Ответ Арсен Талант-Уулу
На нервы его легко выводят. Поменьше надо в компы играть
В этот раз не из-за нервов всё же фол, просто максимально неудачно сыграл и через секунду уже извинялся.
Судья мог и пожалеть, конечно...Но и на удаление имел право
Ответ Кирилл Шарапов
В этот раз не из-за нервов всё же фол, просто максимально неудачно сыграл и через секунду уже извинялся. Судья мог и пожалеть, конечно...Но и на удаление имел право
Вообще без шансов, раз ВАР позвал тем более
Саша как всегда, ничему не учится
Это последний его сезон в Монако. Вреда больше, чем пользы приносит
Ответ bat0nx
Это последний его сезон в Монако. Вреда больше, чем пользы приносит
Чепуха. Голевой пас, выцарапал мяч во втором. Отлично играл, а этот случай просто не повезло, на эмоциях.
Эх, Саня... Сначала команде помог, теперь сильно подставил
У Голoвина вообще мoзгoв в башке нет что ли?
Думаю,это последний матч в жизни Александра в Лиге Чемпионов...
Ответ Влад Лавриков
Думаю,это последний матч в жизни Александра в Лиге Чемпионов...
А в плей-офф первый и последний
Ответ Prosto_ Tima
А в плей-офф первый и последний
Он в прошлом сезоне уже играл в плей-офф.
Отберите уже кто-нибудь у него компьютер, у человека нервы не к черту от этих игр.В двух матчах подряд получить удаления это талант нужен.
Ответ kupezz
Отберите уже кто-нибудь у него компьютер, у человека нервы не к черту от этих игр.В двух матчах подряд получить удаления это талант нужен.
переслал в ркн, ждем
Ответ Артем Чугунов
переслал в ркн, ждем
Комментарий скрыт
а почему сейчас не пишут Монако Головина а просто Монако?
Ответ Вадим_1116984363
а почему сейчас не пишут Монако Головина а просто Монако?
Ахахах
Ответ Вадим_1116984363
а почему сейчас не пишут Монако Головина а просто Монако?
В первом тайме был Монако Головина, а во втором уже просто Монако
а есть у кого такое достижение 2 удпления подряд? по моему очень редкое, да еще с голевыми дейстаиями
