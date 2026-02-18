  • Спортс
Защитник «Боруссии» Рюэрсон сделал 9 ассистов в 9 матчах года. Больше только у Олисе – 10

Защитник «Боруссии» Рюэрсон делает по одной голевой за матч в среднем в 2026-м.

Защитник «Боруссии» Дортмунд Юлиан Рюэрсон сделал результативный пас в матче Лиги чемпионов с «Аталантой».

Фланговый защитник ассистировал Серу Гирасси на 3-й минуте.

В девяти матчах во всех турнирах в 2026 году Рюэрсон сделал 9 результативных передач. Это второй результат среди игроков топ-5 европейских лиг: норвежца опережает только Майкл Олисе из «Баварии» (10 в 9 матчах).

Спортс" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Opta
Ничего себе, многие столь за сезон не делают, классная статистика!
Ответ Степанова Диана
Ничего себе, многие столь за сезон не делают, классная статистика!
Он в одном матче 4 сделал :)
Неплохой леопардик
У Боруссии появился свой Бекхэм
