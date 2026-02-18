  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Винисиус станцевал с угловым флагом между ног после гола «Бенфике», получил желтую после этого и пожаловался на расизм со стороны Престианни – матч остановили
Фото
114

Винисиус станцевал с угловым флагом между ног после гола «Бенфике», получил желтую после этого и пожаловался на расизм со стороны Престианни – матч остановили

Скандал в матче «Реала» с «Бенфикой» – запущен протокол борьбы с расизмом.

Винисиус Жуниор наказан после гола в ворота «Бенфики».

Вингер «Реала» эффектным ударом в девятку с края штрафной открыл счет в матче Лиги чемпионов. Это произошло на 50-й минуте.

Бразилец решил отпраздновать взятие ворот танцем у углового флага с эмблемой португальского клуба, который оказался у него между ног. Это вызвало возмущение игроков «Бенфики». У Винисиуса возник конфликт с Джанлукой Престианни в центре поля, они обменялись репликами. Главный судья Франсуа Летексье подбежал к игрокам и показал Винисиусу желтую карточку после этого.

Затем бразильский вингер «Реала» пожаловался арбитру на оскорбления. Матч был остановлен в соответствии с протоколом борьбы с расизмом.

Главный тренер лиссабонцев Жозе Моуринью постарался успокоить Винисиуса.

Игра возобновилась только на 60-й минуте.

Изображения: кадры из трансляции Okko

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoРеал Мадрид
происшествия
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoВинисиус Жуниор
logoЖозе Моуринью
logoсудьи
logoБенфика
Франсуа Летексье
дискриминация
logoДжанлука Престианни
114 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Какой же он мерзкий…
Ответ Milan4ever
Какой же он мерзкий…
Комментарий удален пользователем
Ответ Real_v_dushe
Комментарий удален пользователем
Тут весь чат не про аргентинца а черненького провокатора
вини эталонный стукач,таких при красном терроре очень ценили
Ответ Мент-Кент
вини эталонный стукач,таких при красном терроре очень ценили
Ну забил ты гол, зачем провоцировать с этим флажком 50 тысяч фанатов у них дома, конечно получишь ответку. Неисправимый человек.
Ответ Мент-Кент
вини эталонный стукач,таких при красном терроре очень ценили
Бразильский Павлик Морозов.
Помнится у нас Эменике и Этоо с уважением "зову предков" голы отмечали и изгонялись с поля. А тут бразильский провокатор решил посношаться с угловым флажком. Заслуженно его хейтят - тупой, незрелый, с кучей комплексов человек
Ответ Kristoffer Rygg
Помнится у нас Эменике и Этоо с уважением "зову предков" голы отмечали и изгонялись с поля. А тут бразильский провокатор решил посношаться с угловым флажком. Заслуженно его хейтят - тупой, незрелый, с кучей комплексов человек
Человек ли?)
Ответ Kristoffer Rygg
Помнится у нас Эменике и Этоо с уважением "зову предков" голы отмечали и изгонялись с поля. А тут бразильский провокатор решил посношаться с угловым флажком. Заслуженно его хейтят - тупой, незрелый, с кучей комплексов человек
По ошибке ж, судья думал он другой жест показывает..
Фанаты Реала вышли на фронт минусовать комментарии. Такие же обиженки, как Винисиус
Ответ Дамир Костров
Фанаты Реала вышли на фронт минусовать комментарии. Такие же обиженки, как Винисиус
Да не обиженки, а просто глоры) они любую дикость со стороны Винисиуса готовы оправдать
Ответ Дамир Костров
Фанаты Реала вышли на фронт минусовать комментарии. Такие же обиженки, как Винисиус
адекватные фаны Реала наоборот признают, что Вини это мерзкий провокатор. уже просто задолбал всех. и ещё момент, когда болелы у углового флажка начали бросать предметы, именно он шёл угловые подавать. +1 наглая провокация
Театр одного актера. Спровоцировал трибуны, изображая совокупление с флажком. Пожаловался, отказался играть, вернулся. Осталось надеть шлем.
Ответ Mihei4
Театр одного актера. Спровоцировал трибуны, изображая совокупление с флажком. Пожаловался, отказался играть, вернулся. Осталось надеть шлем.
Комментарий скрыт
Какя же мерз###ь этот Винисиус. Как он побежал как плаксивая девчонка жаловаться указывая пальцем. А танец... Сейчас на ветках сливочные прям фонтаном струят, а как? А где праздновать, а почему нельзя танцевать...
Ну не так же ребята, он флажок перед болелами Бенфики отшпилиль. Мерзкой 6x9 улыбкой. А потом активно высказывал всем, а потом побежал жаловаться...
Я не знаю
Ответ Blaumerc
Какя же мерз###ь этот Винисиус. Как он побежал как плаксивая девчонка жаловаться указывая пальцем. А танец... Сейчас на ветках сливочные прям фонтаном струят, а как? А где праздновать, а почему нельзя танцевать... Ну не так же ребята, он флажок перед болелами Бенфики отшпилиль. Мерзкой 6x9 улыбкой. А потом активно высказывал всем, а потом побежал жаловаться... Я не знаю
Комментарий скрыт
Сперва танцует Чунга-Чангу, а потом сам же жалуется на расизм
Спровоцировал-нажаловался-получил желтую-поплакал
Ответ Michael Vydrin
Спровоцировал-нажаловался-получил желтую-поплакал
Хет-трик Винни жр
Винисиус - позор футбола!!!
Два человека поливают друг друга помоями. Упоминают мам, пап, сестер и все что угодно. Провоцируют друг друга и оскорбляют самыми последними оскорблениями. Но один сказал слово "черный". И поэтому исчадье ада именно он, его отменят, дисквалифицируют и изза него остановят матч...
Ответ NoThanks
Два человека поливают друг друга помоями. Упоминают мам, пап, сестер и все что угодно. Провоцируют друг друга и оскорбляют самыми последними оскорблениями. Но один сказал слово "черный". И поэтому исчадье ада именно он, его отменят, дисквалифицируют и изза него остановят матч...
Там судя по всему было было сказано mono. Во всяком случае, когда Вини жаловался судье, по его большим губам было что-то похожее сказано
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гол Винисиуса принес «Реалу» победу над «Бенфикой» – 1:0. Матч останавливали после жалобы бразильца на расизм, Моуринью удалили
17 февраля, 22:03
У «Реала» 9 ударов за 1-й тайм при счете 0:0, у «Бенфики» – 6
17 февраля, 21:09
Рекомендуем
Главные новости
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
15 минут назад
«Ювентус» – «Комо». 0:2 – Войвода и Какре забили. Онлайн-трансляция
19 минут назадLive
Товарищеские матчи. ЦСКА против «Локомотива», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» играет с «Барсом»
50 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
30 минут назадLive
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 47 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
30 минут назад
Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде
32 минуты назад
«Челси» – «Бернли». 1:0 – Жоао Педро забил на 4-й. Онлайн-трансляция
40 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Бернли», «Манчестер Сити» против «Ньюкасла»
44 минуты назадLive
Милнер установил рекорд по матчам в АПЛ – 654. 40-летний хавбек «Брайтона» опередил Бэрри
44 минуты назад
Рафаэл Леау: «Роналду даже в 41 хочет быть номером один. Он вдохновляет молодых игроков»
47 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
5 минут назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
47 минут назадLive
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
49 минут назад
«Бавария» – «Айнтрахт». 2:0 – Кейн и Павлович забили. Онлайн-трансляция
50 минут назадLive
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Аллегри о том, что в матче с «Комо» удалили его, а не Фабрегаса: «Пока не начнут использоваться видеоповторы в определенных ситуациях, ничего не изменится»
сегодня, 14:29
Вратарь «Барсы» Гарсия о камбэке с «Атлетико»: «Если хорошо начнем, быстро забьем, это вполне реально. Мы не должны сходить с ума и пытаться забить второй гол раньше первого»
сегодня, 14:18
Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого, а не его: «Я знаю почему, но не хочу говорить об этом»
сегодня, 14:15
У «Челси» появился титульный спонсор – компания из сферы ИИ. Лондонцы играли без рекламы на футболке с начала сезона
сегодня, 13:55Фото
Аленичев о «Спартаке»: «Надо делать ставку на чемпионство в следующем сезоне. Через 5-6 туров будет понятно, чего ждать о Карседо»
сегодня, 13:52
Рекомендуем