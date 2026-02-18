Винисиус станцевал с угловым флагом между ног после гола «Бенфике», получил желтую после этого и пожаловался на расизм со стороны Престианни – матч остановили
Винисиус Жуниор наказан после гола в ворота «Бенфики».
Вингер «Реала» эффектным ударом в девятку с края штрафной открыл счет в матче Лиги чемпионов. Это произошло на 50-й минуте.
Бразилец решил отпраздновать взятие ворот танцем у углового флага с эмблемой португальского клуба, который оказался у него между ног. Это вызвало возмущение игроков «Бенфики». У Винисиуса возник конфликт с Джанлукой Престианни в центре поля, они обменялись репликами. Главный судья Франсуа Летексье подбежал к игрокам и показал Винисиусу желтую карточку после этого.
Затем бразильский вингер «Реала» пожаловался арбитру на оскорбления. Матч был остановлен в соответствии с протоколом борьбы с расизмом.
Главный тренер лиссабонцев Жозе Моуринью постарался успокоить Винисиуса.
Игра возобновилась только на 60-й минуте.
Изображения: кадры из трансляции Okko
