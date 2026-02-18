У «Реала» 9 ударов за 1-й тайм при счете 0:0, у «Бенфики» – 6
Первый тайм встречи завершился со счетом 0:0.
За первые 45 минут футболисты «Реала» нанесли 9 ударов по воротам соперника – 4 из них попали в створ, 3 раза мадридцы пробили мимо ворот, еще 2 удара были заблокированы. У «Бенфики» 6 ударов по воротам, 3 из которых – в створ.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, второй тайм).
