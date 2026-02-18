Мората после удаления за минуту и критики от Фабрегаса: «Я снова ошибся. Снова столкнулся с шумом, где у слов вес меньше, чем у эха, которое они создают. Буду продолжать идти вперед»
Нападающий «Комо» Альваро Мората высказался после удаления.
Испанец получил две желтые карточки в течение минуты в матче с «Фиорентиной» (1:2) в 25-м туре Серии А. На 88-й после стычки с Роландо Мандрагорой он заработал первое предупреждение, а минуту спустя Мората отреагировал на толчок со стороны Луки Раньери, грубо толкнув защитника «Фиорентины» в ответ.
Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас упрекнул Морату за удаление: «Провокации – часть футбола. Если не можешь справиться с этим, то стоит заняться чем-то другим».
«Я снова ошибся.
Я снова столкнулся с этим постоянным шумом, где все дозволено. Где мнения кажутся важнее размышлений, а у слов вес меньше, чем у эха, которое они создают.
Но я буду продолжать идти вперед, работать и бороться, как всегда», – написал Мората в инстаграме.
Мората о 2025-м: «Тяжелый год в личном и профессиональном плане. Я научился любить себя и понял, что не должен никому ничего доказывать, мнение незнакомцев не определяет, кто я есть»
Он будет продолжать идти вперед...
Вперёд куда? Закончи карьеру уже, не ошибайся.