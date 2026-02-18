Бурук про 5:2 с «Ювентусом»: «Галатасарай» доминировал. В 1-м тайме не повезло с пропущенными голами, но я сказал, что мы победим, если продолжим играть так же»
Окан Бурук: «Галатасарай» доминировал над «Ювентусом».
Окан Бурук прокомментировал победу «Галатасарая» над «Ювентусом» (5:2) в Лиге чемпионов.
«Я [в перерыве] поздравил футболистов с тем, как они играли. Мы больше доминировали, но нам не повезло с двумя пропущенными голами. Мы контролировали игру, футболисты старались. Мы здорово отыгрались. Я сказал, что мы победим, если продолжим так играть.
Важно то, что мы быстро забили второй мяч. Обретя уверенность, мы забили в третий раз, а потом было удаление.
Мы доминировали и до конца матча играли с большой охотой. Мы не думали, что текущего счета достаточно, и этого я хотел больше всего», – сказал главный тренер турецкой команды.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Hurriyet
Насчёт доминировал не знаю - грамотно использовал слабости Юве и их же собственные привозы - определённо да. Юве нужен нормальный левый терцино и форвард - то, что Коопмейнерс сегодня двушку положил - счастливое стечение обстоятельств.
я предлагаю вручить награду Мигелю Артете за популяризацию слова «доминировать». Каждое пятое интервью на спортсе включает это слово
Доминация заразительна !
