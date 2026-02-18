  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бурук про 5:2 с «Ювентусом»: «Галатасарай» доминировал. В 1-м тайме не повезло с пропущенными голами, но я сказал, что мы победим, если продолжим играть так же»
4

Бурук про 5:2 с «Ювентусом»: «Галатасарай» доминировал. В 1-м тайме не повезло с пропущенными голами, но я сказал, что мы победим, если продолжим играть так же»

Окан Бурук: «Галатасарай» доминировал над «Ювентусом».

Окан Бурук прокомментировал победу «Галатасарая» над «Ювентусом» (5:2) в Лиге чемпионов.

«Я [в перерыве] поздравил футболистов с тем, как они играли. Мы больше доминировали, но нам не повезло с двумя пропущенными голами. Мы контролировали игру, футболисты старались. Мы здорово отыгрались. Я сказал, что мы победим, если продолжим так играть.

Важно то, что мы быстро забили второй мяч. Обретя уверенность, мы забили в третий раз, а потом было удаление.

Мы доминировали и до конца матча играли с большой охотой. Мы не думали, что текущего счета достаточно, и этого я хотел больше всего», – сказал главный тренер турецкой команды.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Hurriyet
logoГалатасарай
logoЮвентус
logoвысшая лига Турция
logoЛига чемпионов УЕФА
logoсерия А Италия
logoОкан Бурук
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Насчёт доминировал не знаю - грамотно использовал слабости Юве и их же собственные привозы - определённо да. Юве нужен нормальный левый терцино и форвард - то, что Коопмейнерс сегодня двушку положил - счастливое стечение обстоятельств.
я предлагаю вручить награду Мигелю Артете за популяризацию слова «доминировать». Каждое пятое интервью на спортсе включает это слово
Доминация заразительна !
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Спаллетти о 2:5 с «Галатасараем»: «Ювентус» сделал не один, а три шага назад. Удаление Кабаля усложнило игру, и мы допустили слишком много ошибок, даже в атаке»
17 февраля, 20:23
Копмейнерс про 2:5 с «Галатасараем»: «Ювентусу» нельзя пропускать пять, надо играть по-умному после удаления. В 1-м тайме мы были хороши»
17 февраля, 20:07
«Ювентус впервые пропустил 5 голов в матче ЛЧ – от «Галатасарая». В 1958-м 7 голов туринцам забил австрийский «Винер» в КЕЧ
17 февраля, 20:05
Рекомендуем
Главные новости
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
14 минут назад
«Ювентус» – «Комо». 0:2 – Войвода и Какре забили. Онлайн-трансляция
18 минут назадLive
Товарищеские матчи. ЦСКА против «Локомотива», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» играет с «Барсом»
49 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
29 минут назадLive
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 47 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
29 минут назад
Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде
31 минуту назад
«Челси» – «Бернли». 1:0 – Жоао Педро забил на 4-й. Онлайн-трансляция
39 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Бернли», «Манчестер Сити» против «Ньюкасла»
43 минуты назадLive
Милнер установил рекорд по матчам в АПЛ – 654. 40-летний хавбек «Брайтона» опередил Бэрри
43 минуты назад
Рафаэл Леау: «Роналду даже в 41 хочет быть номером один. Он вдохновляет молодых игроков»
46 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
4 минуты назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
46 минут назадLive
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
48 минут назад
«Бавария» – «Айнтрахт». 2:0 – Кейн и Павлович забили. Онлайн-трансляция
49 минут назадLive
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Аллегри о том, что в матче с «Комо» удалили его, а не Фабрегаса: «Пока не начнут использоваться видеоповторы в определенных ситуациях, ничего не изменится»
сегодня, 14:29
Вратарь «Барсы» Гарсия о камбэке с «Атлетико»: «Если хорошо начнем, быстро забьем, это вполне реально. Мы не должны сходить с ума и пытаться забить второй гол раньше первого»
сегодня, 14:18
Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого, а не его: «Я знаю почему, но не хочу говорить об этом»
сегодня, 14:15
У «Челси» появился титульный спонсор – компания из сферы ИИ. Лондонцы играли без рекламы на футболке с начала сезона
сегодня, 13:55Фото
Аленичев о «Спартаке»: «Надо делать ставку на чемпионство в следующем сезоне. Через 5-6 туров будет понятно, чего ждать о Карседо»
сегодня, 13:52
Рекомендуем