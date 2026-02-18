Победы «Реала» и «ПСЖ», новый скандал с Винисиусом, красная Головина, 5 пропущенных «Юве», Бастони извинился за симуляцию, Гватемала не сыграет с Россией и другие новости

1. В Лиге чемпионов стартовали первые стыковые матчи. «Ювентус» вдесятером проиграл «Галатасараю» в гостях (2:5); гол Винисиуса принес «Реалу» победу над «Бенфикой» (1:0); «ПСЖ» одержал волевую победу над «Монако» (3:2), отыгравшись с 0:2, Александра Головина удалили ; «Боруссия» Дортмунд обыграла «Аталанту» (2:0).

2. Матч «Реала», как водится, не обошелся без скандала: Винисиус станцевал с угловым флагом между ног после гола «Бенфике», получил желтую после этого и пожаловался на расизм со стороны Престианни, так что игру остановили. Бразилец сказал судье Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной» . После этого фанаты «Бенфики» свистели Винисиусу, бросали предметы с трибун, а Отаменди показал вингеру «Реала» татуировку с Кубком мира , выигранным Аргентиной в 2022-м.

3. Гватемала отказалась играть с Россией в марте: «У нас уже запланированы матчи с Алжиром и Перу. Возможно, получится в июне или уже после ЧМ». Насчет сборной Мали пока тоже неясность .

4. В Фонбет КХЛ КХЛ «Авангард» уступил «Ак Барсу», «Металлург» победил «Барыс» в гостях, «Лада» обыграла ЦСКА, «Локомотив» одолел «Нефтехимик».

5. Пьер Калулу дисквалифицирован на 1 матч после удаления в игре с «Интером», защитник «Юве» не сыграет с «Комо». Гендиректор «Юве» Комолли отстранен до 31 марта за «угрожающее и агрессивное поведение» по отношению к судье игры с «Интером», Кьеллини – до 27 февраля.

6. Букайо Сака и «Арсенал» продлили контракт до 2031 года , пишет BBC. Вингер станет самым высокооплачиваемым игроком в команде, получая более 300 тысяч фунтов в неделю.

7. «Зенит» победил «Краснодар» в товарищеским матче, единственный гол забил Максим Глушенков.

8. Анна Калинская уступила Коко Гауфф во втором круге турнира в Дубае. Действующая чемпионка Мирра Андреева прошла в 1/8 финала на отказе Дарьи Касаткиной, Диана Шнайдер проиграла Иве Йович, Екатерина Александрова уступила Магде Линетт.

Карен Хачанов победил Синтаро Мотидзуки в первом круге турнира в Дохе, Андрей Рублев – Йеспера де Йонга.

9. «Краснодар» объявил о трансфере Ильи Вахании. Защитник «Ростова» присоединится к «быкам» 16 июня.

10. Задача «Локомотива» – выиграть РПЛ . Ее озвучили на собрании с Ротенбергом и Нагорных, утверждает телеграм-канал «Мутко против».

11. Гол Бельтрана «Барсе» должен был быть отменен из-за фола Эчеверри на Кунде – так решил Технический комитет арбитров Ла Лиги (CTA). Отвечавший за ВАР рефери отстранен.

Кроме того, согласно оценке CTA, ВАР должен был позвать арбитра изучить повтор второго пенальти «Реала» в матче с «Сосьедадом». ВАР-судью в наказание временно переведут в статус помощника. Еще одно решение касается матча «Барселоны»: офсайд в моменте с голом Кубарси «Атлетико» зафиксирован верно , несмотря на задержку и нарисованные вручную линии.

12. Фрагменты беспилотника обнаружены в районе стадиона академии «Краснодара».

13. Ронда Раузи и Джина Карано проведут MMA-поединок 16 мая в Лос-Анджелесе. Событие покажет Netflix в прямом эфире

14. Двукратный чемпион мира в составе сборной СССР Артур Ирбе заявил о готовности вернуть выигранные медали в составе команды: «Отдам, если вспомню, где они. Не ношу их с гордостью».

Цитаты дня

«Мы должны покинуть эту проклятую лигу, управляемую мадридистами и их властью . Заслужить уважение важнее, чем выиграть запятнанный титул». Журналист Жорди о «Барсе»

Бастони о симуляции в матче с «Юве» и праздновании удаления Калулу: «Я совершил ошибку, их нужно признавать . Я приукрасил контакт. Разочарован своим поведением»

Бородин о Fan ID: «Стало безопаснее, но не сильно, стадион превратился в театр . В VIP-ложах можно пить вино, коньяк, а обычным болельщикам пиво нельзя – там люди другого сорта?»

Лапорта о судьях: «На поле и за его пределами есть люди, которые не хотят, чтобы «Барса» выиграла Ла Лигу , но мы победим. Некоторые пользуются нашим спадом, чтобы сломить нас»

Дивеев о квартирах в Петербурге: «Как будто в Монако переезжаешь, стоят как... Предложили 150 квадратов за 650 000 рублей . Думаю: «Что?» У меня еще собака – не все это принимают»

«Оставьте народу телеграм!» Комментатор «Матч ТВ» Моссаковский о блокировке мессенджера с 1 апреля