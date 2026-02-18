  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Победы «Реала» и «ПСЖ», новый скандал с Винисиусом, красная Головина, 5 пропущенных «Юве», Бастони извинился за симуляцию, Гватемала не сыграет с Россией и другие новости
19

Победы «Реала» и «ПСЖ», новый скандал с Винисиусом, красная Головина, 5 пропущенных «Юве», Бастони извинился за симуляцию, Гватемала не сыграет с Россией и другие новости

1. В Лиге чемпионов стартовали первые стыковые матчи. «Ювентус» вдесятером проиграл «Галатасараю» в гостях (2:5); гол Винисиуса принес «Реалу» победу над «Бенфикой» (1:0); «ПСЖ» одержал волевую победу над «Монако» (3:2), отыгравшись с 0:2, Александра Головина удалили; «Боруссия» Дортмунд обыграла «Аталанту» (2:0). 

2. Матч «Реала», как водится, не обошелся без скандала: Винисиус станцевал с угловым флагом между ног после гола «Бенфике», получил желтую после этого и пожаловался на расизм со стороны Престианни, так что игру остановили. Бразилец сказал судье Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной». После этого фанаты «Бенфики» свистели Винисиусу, бросали предметы с трибун, а Отаменди показал вингеру «Реала» татуировку с Кубком мира, выигранным Аргентиной в 2022-м.

3. Гватемала отказалась играть с Россией в марте: «У нас уже запланированы матчи с Алжиром и Перу. Возможно, получится в июне или уже после ЧМ». Насчет сборной Мали пока тоже неясность.

4. В Фонбет КХЛ КХЛ «Авангард» уступил «Ак Барсу», «Металлург» победил «Барыс» в гостях, «Лада» обыграла ЦСКА, «Локомотив» одолел «Нефтехимик».

5. Пьер Калулу дисквалифицирован на 1 матч после удаления в игре с «Интером», защитник «Юве» не сыграет с «Комо». Гендиректор «Юве» Комолли отстранен до 31 марта за «угрожающее и агрессивное поведение» по отношению к судье игры с «Интером», Кьеллини – до 27 февраля. 

6. Букайо Сака и «Арсенал» продлили контракт до 2031 года, пишет BBC. Вингер станет самым высокооплачиваемым игроком в команде, получая более 300 тысяч фунтов в неделю. 

7. «Зенит» победил «Краснодар» в товарищеским матче, единственный гол забил Максим Глушенков.

8. Анна Калинская уступила Коко Гауфф во втором круге турнира в Дубае. Действующая чемпионка Мирра Андреева прошла в 1/8 финала на отказе Дарьи Касаткиной, Диана Шнайдер проиграла Иве Йович, Екатерина Александрова уступила Магде Линетт.

Карен Хачанов победил Синтаро Мотидзуки в первом круге турнира в Дохе, Андрей Рублев – Йеспера де Йонга.

9. «Краснодар» объявил о трансфере Ильи Вахании. Защитник «Ростова» присоединится к «быкам» 16 июня.

10. Задача «Локомотива» – выиграть РПЛ. Ее озвучили на собрании с Ротенбергом и Нагорных, утверждает телеграм-канал «Мутко против».

11. Гол Бельтрана «Барсе» должен был быть отменен из-за фола Эчеверри на Кунде – так решил Технический комитет арбитров Ла Лиги (CTA). Отвечавший за ВАР рефери отстранен.

Кроме того, согласно оценке CTA, ВАР должен был позвать арбитра изучить повтор второго пенальти «Реала» в матче с «Сосьедадом». ВАР-судью в наказание временно переведут в статус помощника. Еще одно решение касается матча «Барселоны»: офсайд в моменте с голом Кубарси «Атлетико» зафиксирован верно, несмотря на задержку и нарисованные вручную линии. 

12. Фрагменты беспилотника обнаружены в районе стадиона академии «Краснодара».

13. Ронда Раузи и Джина Карано проведут MMA-поединок 16 мая в Лос-Анджелесе. Событие покажет Netflix в прямом эфире

14. Двукратный чемпион мира в составе сборной СССР Артур Ирбе заявил о готовности вернуть выигранные медали в составе команды: «Отдам, если вспомню, где они. Не ношу их с гордостью».

Дайджест главных новостей Олимпиады-2026 Петросян – 5-я в короткой программе, Фийон-Майе превзошел Тихонова, в хоккее определились пары 1/4 финала и другие олимпийские новости

Цитаты дня

«Мы должны покинуть эту проклятую лигу, управляемую мадридистами и их властью. Заслужить уважение важнее, чем выиграть запятнанный титул». Журналист Жорди о «Барсе»

Бастони о симуляции в матче с «Юве» и праздновании удаления Калулу: «Я совершил ошибку, их нужно признавать. Я приукрасил контакт. Разочарован своим поведением»

Бородин о Fan ID: «Стало безопаснее, но не сильно, стадион превратился в театр. В VIP-ложах можно пить вино, коньяк, а обычным болельщикам пиво нельзя – там люди другого сорта?»

Лапорта о судьях: «На поле и за его пределами есть люди, которые не хотят, чтобы «Барса» выиграла Ла Лигу, но мы победим. Некоторые пользуются нашим спадом, чтобы сломить нас»

Дивеев о квартирах в Петербурге: «Как будто в Монако переезжаешь, стоят как... Предложили 150 квадратов за 650 000 рублей. Думаю: «Что?» У меня еще собака – не все это принимают»

«Оставьте народу телеграм!» Комментатор «Матч ТВ» Моссаковский о блокировке мессенджера с 1 апреля

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот интересно, почему Престианни обозвал обезьяной не Мбаппе, Рюдигера, Чуамени или Камавингу, а именно Винисиуса? Может дело не в расизме и не в цвете кожи? "Ты черный, Эрни, и ты урод. Факты. Правда" © (худ. фильм "Джентльмены")
Ответ Старый, добрый
Вот интересно, почему Престианни обозвал обезьяной не Мбаппе, Рюдигера, Чуамени или Камавингу, а именно Винисиуса? Может дело не в расизме и не в цвете кожи? "Ты черный, Эрни, и ты урод. Факты. Правда" © (худ. фильм "Джентльмены")
Комментарий удален пользователем
Ответ Старый, добрый
Вот интересно, почему Престианни обозвал обезьяной не Мбаппе, Рюдигера, Чуамени или Камавингу, а именно Винисиуса? Может дело не в расизме и не в цвете кожи? "Ты черный, Эрни, и ты урод. Факты. Правда" © (худ. фильм "Джентльмены")
Комментарий удален модератором
Уже и не вспомнить когда Реал выигрывал матчи в ЛЧ без скандалов и спорных судейских решений.
Ответ Krauvec Cool
Уже и не вспомнить когда Реал выигрывал матчи в ЛЧ без скандалов и спорных судейских решений.
Боже, БЧКшный популист, где ты там увидел спорные судейские решения? Лишь бы что-то звездануть??
После отказа Гватемалы где-то загрустили менеджеры "Спортмастера".
Сплошные испанские новости
Нашему юве загрузили восьмерку за два матча, какое же наш юве дно...
Комментарий удален модератором
Ответ krupin82
Комментарий удален модератором
А свиней свиньями!
Ответ krupin82
Комментарий удален модератором
Ну правила такие. Тебя вот тоже много как назвать нельзя на сайте, хотя ты этим и являешься
Престианни респект!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
14 минут назад
«Ювентус» – «Комо». 0:2 – Войвода и Какре забили. Онлайн-трансляция
18 минут назадLive
Товарищеские матчи. ЦСКА против «Локомотива», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» играет с «Барсом»
49 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
29 минут назадLive
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 47 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
29 минут назад
Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде
31 минуту назад
«Челси» – «Бернли». 1:0 – Жоао Педро забил на 4-й. Онлайн-трансляция
39 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Бернли», «Манчестер Сити» против «Ньюкасла»
43 минуты назадLive
Милнер установил рекорд по матчам в АПЛ – 654. 40-летний хавбек «Брайтона» опередил Бэрри
43 минуты назад
Рафаэл Леау: «Роналду даже в 41 хочет быть номером один. Он вдохновляет молодых игроков»
46 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
4 минуты назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
46 минут назадLive
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
48 минут назад
«Бавария» – «Айнтрахт». 2:0 – Кейн и Павлович забили. Онлайн-трансляция
49 минут назадLive
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Аллегри о том, что в матче с «Комо» удалили его, а не Фабрегаса: «Пока не начнут использоваться видеоповторы в определенных ситуациях, ничего не изменится»
сегодня, 14:29
Вратарь «Барсы» Гарсия о камбэке с «Атлетико»: «Если хорошо начнем, быстро забьем, это вполне реально. Мы не должны сходить с ума и пытаться забить второй гол раньше первого»
сегодня, 14:18
Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого, а не его: «Я знаю почему, но не хочу говорить об этом»
сегодня, 14:15
У «Челси» появился титульный спонсор – компания из сферы ИИ. Лондонцы играли без рекламы на футболке с начала сезона
сегодня, 13:55Фото
Аленичев о «Спартаке»: «Надо делать ставку на чемпионство в следующем сезоне. Через 5-6 туров будет понятно, чего ждать о Карседо»
сегодня, 13:52
Рекомендуем