Матч окончен
«ПСЖ» одержал волевую победу над «Монако» (3:2), отыгравшись с 0:2. У Головина красная и ассист, у Дуэ и у Балогуна дубли, Витинья не реализовал пенальти
«ПСЖ» вырвал победу над «Монако».
«ПСЖ» выиграл в гостях у «Монако» (3:2) в первом стыковом матче Лиги чемпионов.
Матч проходил на стадионе «Луи II».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фоларин Балогун открыл счет уже на 1-й минуте с передачи Александра Головина. На 18-й он сделал дубль. На 22-й Витинья не реализовал пенальти – вратарь Филипп Кен отразил удар в правый от себя угол. Дезире Дуэ на 27-й заменил травмированного Усмана Дембеле, а на 29-й отыграл один мяч. Ашраф Хакими сравнял счет на 41-й. Александр Головин получил красную на 48-й минуте после ВАР. Дуэ на 67-й сделал дубль.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
