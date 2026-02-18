«ПСЖ» одержал волевую победу над «Монако» (3:2), отыгравшись с 0:2. У Головина красная и ассист, у Дуэ и у Балогуна дубли, Витинья не реализовал пенальти

«ПСЖ» вырвал победу над «Монако».

«ПСЖ » выиграл в гостях у «Монако » (3:2) в первом стыковом матче Лиги чемпионов.

Матч проходил на стадионе «Луи II».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фоларин Балогун открыл счет уже на 1-й минуте с передачи Александра Головина. На 18-й он сделал дубль. На 22-й Витинья не реализовал пенальти – вратарь Филипп Кен отразил удар в правый от себя угол. Дезире Дуэ на 27-й заменил травмированного Усмана Дембеле, а на 29-й отыграл один мяч. Ашраф Хакими сравнял счет на 41-й. Александр Головин получил красную на 48-й минуте после ВАР. Дуэ на 67-й сделал дубль.

