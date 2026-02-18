  • Спортс
  • «ПСЖ» одержал волевую победу над «Монако» (3:2), отыгравшись с 0:2. У Головина красная и ассист, у Дуэ и у Балогуна дубли, Витинья не реализовал пенальти
66

«ПСЖ» одержал волевую победу над «Монако» (3:2), отыгравшись с 0:2. У Головина красная и ассист, у Дуэ и у Балогуна дубли, Витинья не реализовал пенальти

«ПСЖ» вырвал победу над «Монако».

«ПСЖ» выиграл в гостях у «Монако» (3:2) в первом стыковом матче Лиги чемпионов.

Матч проходил на стадионе «Луи II».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фоларин Балогун открыл счет уже на 1-й минуте с передачи Александра Головина. На 18-й он сделал дубль. На 22-й Витинья не реализовал пенальти – вратарь Филипп Кен отразил удар в правый от себя угол. Дезире Дуэ на 27-й заменил травмированного Усмана Дембеле, а на 29-й отыграл один мяч. Ашраф Хакими сравнял счет на 41-й. Александр Головин получил красную на 48-й минуте после ВАР. Дуэ на 67-й сделал дубль.

Лига чемпионов. Стыковые матчи
17 февраля 20:00, Луи II
Логотип домашней команды
Монако
Завершен
2 - 3
Логотип гостевой команды
ПСЖ
Матч окончен
Балогун   Бирет
83’
81’
Барколя   Гонсалу Рамуш
Вандерсон   Бамба
70’
Аденгра   Кулибали
70’
69’
Кварацхелия   Ли Кан Ин
67’
  Д. Дуэ
Аклиуш   Диатта
58’
Головин
48’
2тайм
Перерыв
41’
  Хакими
Закария
29’
29’
  Д. Дуэ
27’
Дембеле   Д. Дуэ
22’
Витинья
Фас
21’
  Балогун
18’
  Балогун
1’
Монако
Кен, Кайо Энрике, Фас, Тезе, Вандерсон, Закария, Камара, Головин, Аклиуш, Аденгра, Балогун
Запасные: Ставецки, Бирет, Бамба, Кулибали, Диатта, Идумбо-Музамбо, Нибомбе, Льенар, Туре
1тайм
ПСЖ:
Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Жоау Невеш, Витинья, Заир-Эмери, Барколя, Дембеле, Кварацхелия
Запасные: Забарный, Марин, Д. Дуэ, Гонсалу Рамуш, Бералдо, Дро Фернандес, Мбайе, Шевалье, Люка Эрнандес, Ли Кан Ин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoМонако
logoЛига чемпионов УЕФА
logoПСЖ
онлайны
logoАлександр Головин
logoФоларин Балогун
logoМатвей Сафонов
logoВитинья
logoФилипп Кен
logoДезире Дуэ
logoАшраф Хакими
66 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Желаю Головину отметиться результативными действиями, а Сафонову - сухаря!
Ответ Евгений Гвон
Желаю Головину отметиться результативными действиями, а Сафонову - сухаря!
Предлагаешь Матвею удалиться?)
Ответ Евгений Гвон
Желаю Головину отметиться результативными действиями, а Сафонову - сухаря!
Да уж, хоть разорвись! Но это приятная головная боль, как говорится. Особенно по нынешним временам.
Шо, опять? Головин прикалывается там что ли
Защита у ПСЖ играет всё лучше и лучше. Сначала пасуют мяч сопернику прям в центр поля, затем оставляют двух игроков на дальней штанге
Кудрявый в защите у Монако - это просто пародия на футболиста) кому интересно, понаблюдайте отдельно за его действиями, человек как будто вчера в футбол начал играть

Я кстати вспомнил его, он несколько сезонов назад выступая за Лестер, умудрился в одном тайме два в свои закатить против Ливерпуля
Ответ munkz
Кудрявый в защите у Монако - это просто пародия на футболиста) кому интересно, понаблюдайте отдельно за его действиями, человек как будто вчера в футбол начал играть Я кстати вспомнил его, он несколько сезонов назад выступая за Лестер, умудрился в одном тайме два в свои закатить против Ливерпуля
я ещё со времён лестера его помню. Не то что я смотрю много футбола, но каждый раз когда я попадал на хайлайт или игру с Фаесом за Лестер или Бельгию, он обязательно устраивал клоунаду. Я даже не знал что он играет за Монако теперь. Включаю вчера трансляцию, и первое что я вижу как Фаес пропускает под подошвой и привозит пенальти. В голос заржал
Эпично ПСЖ привёз. Ну и Головин хорош. Шансов для Сафонова не было
Забарный сглазил со скамейки 😡
Ответ micka
Забарный сглазил со скамейки 😡
Забарный, прекрати 😡 0:2
Ответ micka
Забарный, прекрати 😡 0:2
ещё и Головина спровоцировал на красную 😡 😡 😡 😡
Дуэ три гола сделал
Если немного забыть, что Сафонов в раме. Защиту ПСЖ второй матч в труху рвут французские середняки. Что с ними?
Ответ Aggrrist
Если немного забыть, что Сафонов в раме. Защиту ПСЖ второй матч в труху рвут французские середняки. Что с ними?
Так Монако вообще всем в чемпионате сливает) а Псж сливает тренера
Ответ Aggrrist
Если немного забыть, что Сафонов в раме. Защиту ПСЖ второй матч в труху рвут французские середняки. Что с ними?
Защитники ПСЖ - для проформы, оффсайд детать не умеют, наблюдают за полетом мяча, не блокируют владеющего мячом соперника, в подкаты не умеют. А Матвей должен носиться как привидение над штрафной и демонстрировать чудеса, пока ПСЖники не могут реализовать пенальти и забить в пустые ворота. Только если самому Матвею идти в атаку и забивать)))
Головину - гол в девяточку неберущийся, а Сафонову - всё остальное круто словить и победить!
Головин наглядно подтверждает фразу дважды на одни и те же грабли
Ответ Акан Есимсеит
Головин наглядно подтверждает фразу дважды на одни и те же грабли
Совсем разные грабли. То за споры с абритрами две жёлтые, а это за непреднамеренный грубейший фол прямая красная.
