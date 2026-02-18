Матч окончен
Гол Винисиуса принес «Реалу» победу над «Бенфикой» – 1:0. Матч останавливали после жалобы бразильца на расизм, Моуринью удалили
«Реал» одолел «Бенфику».
«Реал» обыграл в гостях «Бенфику» (1:0) в первом стыковом матче Лиги чемпионов.
Матч проходил на «Эштадиу да Луш».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Винисиус Жуниор открыл счет на 50-й минуте. После гола бразилец отпраздновал возле углового флага, получил желтую и пожаловался на расизм – игру прерывали. Жозе Моуринью получил красную на 86-й минуте.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
301 комментарий
величайшая истеричка в прайме 😎😎😎
да и логика крутая когда тебя побьют и ограбят на улице и менты скажут что ни на кого больше не нападают, проблемы только у тебя почему то. думаю тебе понравится
Хотя аналогия не совсем правильная, лично я считаю что ему на поле нужно отвечать (что он уже сделал) и поменьше реагировать, а так не знаю насчет Мбаппе но если надо вывести Винисиуса это раз плюнуть
Миллион человек так делало и праздновало, не помню чтобы кому то желтую за это давали