  • Гол Винисиуса принес «Реалу» победу над «Бенфикой» – 1:0. Матч останавливали после жалобы бразильца на расизм, Моуринью удалили
301

«Реал» одолел «Бенфику».

«Реал» обыграл в гостях «Бенфику» (1:0) в первом стыковом матче Лиги чемпионов.

Матч проходил на «Эштадиу да Луш».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Винисиус Жуниор открыл счет на 50-й минуте. После гола бразилец отпраздновал возле углового флага, получил желтую и пожаловался на расизм – игру прерывали. Жозе Моуринью получил красную на 86-й минуте.

Лига чемпионов. Стыковые матчи
17 февраля 20:00, Эштадиу да Луш
Логотип домашней команды
Бенфика
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Реал Мадрид
Матч окончен
90’
+9’
Альваро Каррерас   Карвахаль
90’
+4’
Камавинга   Питарч
Судаков
90’
+2’
87’
Мбаппе
86’
Гюлер   Браим Диас
Моуринью
85’
Моуринью
85’
Престианни   Лукебакио
81’
Эурснес   Кабрал
80’
Престианни
78’
Скьеллеруп   Судаков
74’
Рафа Силва   Риос
74’
51’
Винисиус Жуниор
50’
  Винисиус Жуниор
2тайм
Перерыв
Бенфика
Трубин, Даль, Отаменди, Томаш Араужу, Дедич, Эурснес, Баррейро, Рафа Силва, Скьеллеруп, Престианни, Павлидис
Запасные: Кабрал, Барренечеа, Лукебакио, Силва, Ба, Судаков, Иванович, Брума, Феррейра, Антониу Силва, Риос, Анизиу
1тайм
Реал Мадрид:
Куртуа, Альваро Каррерас, Хейсен, Рюдигер, Александер-Арнолд, Камавинга, Тчуамени, Гюлер, Вальверде, Винисиус Жуниор, Мбаппе
Запасные: Алаба, Сестеро, Мастантуоно, Фран Гарсия, Браим Диас, Питарч, Карвахаль, Менди, Себальос, Гонсало Гарсия, Лунин, Мартинес
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
онлайны
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
logoБенфика
logoВинисиус Жуниор
logoЖозе Моуринью
301 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Видали какой Вини мощный? Полный бутылкой зарядили, глазом не моргнул…Помню от пустой пол команды полегло однажды 🥲
Ответ Kaspars Strazdins
Видали какой Вини мощный? Полный бутылкой зарядили, глазом не моргнул…Помню от пустой пол команды полегло однажды 🥲
Я как фанат секты точно знаю что это было из-за провокации со стороны Винисиуса. Я как и всегда не знаю в чем она заключалась, но точно знаю что была.
Ответ Александр Барило
Я как фанат секты точно знаю что это было из-за провокации со стороны Винисиуса. Я как и всегда не знаю в чем она заключалась, но точно знаю что была.
Согласен…другое дело белоснежный агр, который рот майкой прикрыв, из под тяжка, с красивым голом поздравлял 😀
Эта мерзость сама спровоцировала всех затем побежала шавка к судье. Как же он мерзок.
Ответ Белый ходок
Эта мерзость сама спровоцировала всех затем побежала шавка к судье. Как же он мерзок.
Ты же плакался что вини плох) а по факту наказал шикарным голом, плач теперь😂
Ответ Fikret Belozoglu
Ты же плакался что вини плох) а по факту наказал шикарным голом, плач теперь😂
второй гол за 9 матчей сиууууууу
величайшая истеричка в прайме 😎😎😎
Вини просто жесть. Прима нежная. Флаг не фапнул
Какой Винисиус клоун. Сам своим празднованием спровоцировал болельщиков, услышал в ответ оскорбления и обиделся. Началась заварушка.
Ответ Его Величество Златан
Какой Винисиус клоун. Сам своим празднованием спровоцировал болельщиков, услышал в ответ оскорбления и обиделся. Началась заварушка.
Боже, что еще для вас провокация ? Гол ? Голевая ? Что либо можно сделать на поле Вини чтобы клоуны здешние провокацию не унюхали ?
Ответ madaev
Боже, что еще для вас провокация ? Гол ? Голевая ? Что либо можно сделать на поле Вини чтобы клоуны здешние провокацию не унюхали ?
Кто вообще про сам гол говорит? К голу вопросов нет. Дальнейшее поведение - просто как у малолетнего капризного мальчишки. Такое только с ним в футболе происходит
На поле кроме этого кадра Мбаппе, Тчуамени, Камавинга, Рюдигер, а проблемы с расизмом у одного него...
Ответ truboprovodchik2019
На поле кроме этого кадра Мбаппе, Тчуамени, Камавинга, Рюдигер, а проблемы с расизмом у одного него...
Мбаппе мулат, а на остальных всем пофиг, они голы не забивают почти.
да и логика крутая когда тебя побьют и ограбят на улице и менты скажут что ни на кого больше не нападают, проблемы только у тебя почему то. думаю тебе понравится
Ответ ShadyL
Мбаппе мулат, а на остальных всем пофиг, они голы не забивают почти. да и логика крутая когда тебя побьют и ограбят на улице и менты скажут что ни на кого больше не нападают, проблемы только у тебя почему то. думаю тебе понравится
По этой логике я уверен что каждый матч на всех игроков из списка "нападают"
Хотя аналогия не совсем правильная, лично я считаю что ему на поле нужно отвечать (что он уже сделал) и поменьше реагировать, а так не знаю насчет Мбаппе но если надо вывести Винисиуса это раз плюнуть
Моуриньо к судье бежал быстрее чем некоторые игроки Бенфики сегодня по полю 😁
Какая же истеричка 🤣
из-за одного игрока останавливать матч, ну бред же. Этот африканец неисправим.
Ответ Streetbor
из-за одного игрока останавливать матч, ну бред же. Этот африканец неисправим.
Черненький может и неисправим, но к поведению малолетнего аргентоса это не имеет никакого отношения
Хахахаха, представляю как с этой бутылки сейчас каталонские всей толпой бы завалились на газон как в тот легендарный день)))
Ответ VuNePonimaete
Хахахаха, представляю как с этой бутылки сейчас каталонские всей толпой бы завалились на газон как в тот легендарный день)))
Страйк выбили в свое время😂
Ответ Fikret Belozoglu
Страйк выбили в свое время😂
Хахахахха тоже вспомнилось.
Для шизанутых хейтеров любое действие Винисиуса это провокация…
Миллион человек так делало и праздновало, не помню чтобы кому то желтую за это давали
