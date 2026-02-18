Гол Винисиуса принес «Реалу» победу над «Бенфикой» – 1:0. Матч останавливали после жалобы бразильца на расизм, Моуринью удалили

«Реал» одолел «Бенфику».

«Реал » обыграл в гостях «Бенфику» (1:0) в первом стыковом матче Лиги чемпионов.

Матч проходил на «Эштадиу да Луш».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Винисиус Жуниор открыл счет на 50-й минуте. После гола бразилец отпраздновал возле углового флага, получил желтую и пожаловался на расизм – игру прерывали . Жозе Моуринью получил красную на 86-й минуте.

