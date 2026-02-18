14

«Боруссия» Дортмунд обыграла «Аталанту» – 2:0. У Гирасси гол и ассист на Байера

«Боруссия» Дортмунд победила «Аталанту».

«Боруссия» Дортмунд обыграла «Аталанту» (2:0) в первом стыковом матче Лиги чемпионов.

Матч проходил на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало игры отложили на 15 минут из-за пробок.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Серу Гирасси открыл счет на 3-й минуте, а на 42-й ассистировал Максимилиану Байеру.

Лига чемпионов. Стыковые матчи
17 февраля 20:15, Сигнал Идуна Парк
Логотип домашней команды
Боруссия Д
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Аталанта
Матч окончен
Гирасси   Фабиу Силва
83’
Нмеча   Забитцер
83’
82’
Залевски   Самарджич
72’
Дзаппакоста   Белланова
Байер   Адейеми
70’
Брандт   Чуквуэмека
70’
63’
де Рон   Сулемана
Антон
48’
46’
Джимшити   Хин
46’
Скамакка   Крстович
2тайм
Перерыв
45’
+1’
Скамакка
  Байер
42’
40’
Джимшити
40’
Коссуну
Реджани
18’
  Гирасси
3’
Боруссия Д
Кобель, Бенсебайни, Антон, Реджани, Брандт, Байер, Свенссон, Рюэрсон, Нмеча, Беллингем, Гирасси
Запасные: Чуквуэмека, Забитцер, Майер, Остшиньски, Бенкара, Danylo Krevsun, Озджан, Фабиу Силва, Ян Коуто, Кабар, Адейеми, Инасио
1тайм
Аталанта:
Карнезекки, Колашинац, Джимшити, Коссуну, Залевски, Пашалич, Бернаскони, Дзаппакоста, Эдерсон, де Рон, Скамакка
Запасные: Скальвини, Муса, Сулемана, Вавассори, Хин, Самарджич, Крстович, Росси, Спортьелло, Белланова, Аханор, Баккер
Подробнее

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
За Дортмунд ✌️
Красавцы, вообще спокойно закрыли. Жаль, что не забили третий, моментов было много на это.
Ответ Harryck
Красавцы, вообще спокойно закрыли. Жаль, что не забили третий, моментов было много на это.
это может всё и испортить. два ноль и боруссия не друзья вообще в последнее время
Боруссия на опыте, раньше четвертьфинала не вылетят.
Ответ MVL
Боруссия на опыте, раньше четвертьфинала не вылетят.
В 1/8 нас ждёт либо Арсенал, либо Бавария.
Ответ S T I N G
В 1/8 нас ждёт либо Арсенал, либо Бавария.
Вот они Арсенал и выбьют, а щас еще не ввели правило, что команды из одной страны не могут играть в плей-офф?
Боруссию ярко и красиво играет
Не ожидал от Ковача такой прыти.
