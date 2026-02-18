Матч окончен
«Боруссия» Дортмунд обыграла «Аталанту» – 2:0. У Гирасси гол и ассист на Байера
«Боруссия» Дортмунд победила «Аталанту».
«Боруссия» Дортмунд обыграла «Аталанту» (2:0) в первом стыковом матче Лиги чемпионов.
Матч проходил на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало игры отложили на 15 минут из-за пробок.
Серу Гирасси открыл счет на 3-й минуте, а на 42-й ассистировал Максимилиану Байеру.
За Дортмунд ✌️
За Дортмунд 👏👏👏
Красавцы, вообще спокойно закрыли. Жаль, что не забили третий, моментов было много на это.
это может всё и испортить. два ноль и боруссия не друзья вообще в последнее время
Боруссия на опыте, раньше четвертьфинала не вылетят.
В 1/8 нас ждёт либо Арсенал, либо Бавария.
Вот они Арсенал и выбьют, а щас еще не ввели правило, что команды из одной страны не могут играть в плей-офф?
BvB let’s go!!!
Боруссию ярко и красиво играет
Не ожидал от Ковача такой прыти.
