Жоан Гарсия: «Барсе» нужно прибавлять. Пропускаем слишком много и легко»
Жоан Гарсия: «Барсе» нужно прибавлять.
Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия высказался после поражения от «Жироны» (1:2) в Ла Лиге.
Ранее «блауграна» потерпела поражение от «Атлетико» (0:4) в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.
«Вратари стараются отражать удары. К сожалению, сегодня в нашу сторону их было больше, чем хотелось бы. Мои сэйвы мало что значат, если остаемся без очков.
Думаю, нам нужно прибавлять. Пропускаем слишком много и слишком легко. Нам нужно проанализировать ситуацию. У нас не будет матча в середине недели, и это даст нам время, чтобы как следует проанализировать ситуацию и поработать над ней. Сохраняя хладнокровие, постараемся улучшить игру», – сказал Гарсия.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
Без выхода к правилу 1 к 1 летом - ничего хорошего в след. сезоне тоже можно не ждать
этот сезон докатываем текущим составом, дальше высокая линия имеет смысл только при усилении нападения и защиты, в противном случае задницу лучше "прикрыть"
Ну и тогда зовите Симеоне какого-нибудь, он поставит вам такой оборонительный футбол. Вы же этого хотите, так?
Ну и дело не только в прессинге и стиле, они даже в стандартных ситуациях не добегают, похоже что устали играть по 2-3 матча за 7 дней
Касадо не дали время? Касадо с Атлетико себя показал вообще не ахти. Берналь да, должен был играть со старта.
Нет лидеров, нет маскулинных персонажей типа Иньиго, которые могут зарядить, повести за собой.