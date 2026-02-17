Жоан Гарсия: «Барсе» нужно прибавлять. Пропускаем слишком много и легко»

Жоан Гарсия: «Барсе» нужно прибавлять.

Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия высказался после поражения от «Жироны» (1:2) в Ла Лиге .

Ранее «блауграна» потерпела поражение от «Атлетико» (0:4) в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.

«Вратари стараются отражать удары. К сожалению, сегодня в нашу сторону их было больше, чем хотелось бы. Мои сэйвы мало что значат, если остаемся без очков.

Думаю, нам нужно прибавлять. Пропускаем слишком много и слишком легко. Нам нужно проанализировать ситуацию. У нас не будет матча в середине недели, и это даст нам время, чтобы как следует проанализировать ситуацию и поработать над ней. Сохраняя хладнокровие, постараемся улучшить игру», – сказал Гарсия.