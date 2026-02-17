42

Жоан Гарсия: «Барсе» нужно прибавлять. Пропускаем слишком много и легко»

Жоан Гарсия: «Барсе» нужно прибавлять.

Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия высказался после поражения от «Жироны» (1:2) в Ла Лиге.

Ранее «блауграна» потерпела поражение от «Атлетико» (0:4) в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.

«Вратари стараются отражать удары. К сожалению, сегодня в нашу сторону их было больше, чем хотелось бы. Мои сэйвы мало что значат, если остаемся без очков.

Думаю, нам нужно прибавлять. Пропускаем слишком много и слишком легко. Нам нужно проанализировать ситуацию. У нас не будет матча в середине недели, и это даст нам время, чтобы как следует проанализировать ситуацию и поработать над ней. Сохраняя хладнокровие, постараемся улучшить игру», – сказал Гарсия.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
logoБарселона
logoЖоан Гарсия
logoЛа Лига
logoЖирона
42 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Надеюсь ближайшие две недели, где матчей будет всего два - пойдут команде на пользу.
Без выхода к правилу 1 к 1 летом - ничего хорошего в след. сезоне тоже можно не ждать
Ответ Тимур Рашидов
Надеюсь ближайшие две недели, где матчей будет всего два - пойдут команде на пользу. Без выхода к правилу 1 к 1 летом - ничего хорошего в след. сезоне тоже можно не ждать
Факт, Флик выжал из этого состава максимум, без качественного усиления, на что-то серьезное рассчитывать не стоит.
Ответ Simbad
Факт, Флик выжал из этого состава максимум, без качественного усиления, на что-то серьезное рассчитывать не стоит.
Тем не менее, удивительно, как быстро деградировали игроки. Кунде в прошлом году был топом, теперь его проходит любой игрок. Про Бальде говорили "Эх, вот кого не хватило в матче с Интером", а он в этом году сплошное разочарование. Как можно так взять и разучиться всему, что знал, не представляю.
такое ощущение что бегаем крушим все кувалдой но при этом с голой / открытой задницей))) образно ...
этот сезон докатываем текущим составом, дальше высокая линия имеет смысл только при усилении нападения и защиты, в противном случае задницу лучше "прикрыть"
Ответ CopaAmerica
такое ощущение что бегаем крушим все кувалдой но при этом с голой / открытой задницей))) образно ... этот сезон докатываем текущим составом, дальше высокая линия имеет смысл только при усилении нападения и защиты, в противном случае задницу лучше "прикрыть"
высокая линия не имеет смысла,ни при каких условиях.не одна топовая линия обороны,его не выдержит,может будет чуть лучше но,глобально ничего не поменяется
Ответ CopaAmerica
такое ощущение что бегаем крушим все кувалдой но при этом с голой / открытой задницей))) образно ... этот сезон докатываем текущим составом, дальше высокая линия имеет смысл только при усилении нападения и защиты, в противном случае задницу лучше "прикрыть"
Хави пытался так играть. Напомнить что случилось в матчах с ПСЖ?
Ну и тогда зовите Симеоне какого-нибудь, он поставит вам такой оборонительный футбол. Вы же этого хотите, так?
Наличие Жоана Гарсии маскирует проблемы. Из-за его сейвов кажется, что все нормально, но, на самом деле, Барса в кризисе уже давно. Не факт, что возвращение Педри и Гави исправит это, потому что команда просто на системном уровне перестала бегать и прессинговать. Не вижу, как Флик может что-то исправить.
Ответ Santa-Barbara
Наличие Жоана Гарсии маскирует проблемы. Из-за его сейвов кажется, что все нормально, но, на самом деле, Барса в кризисе уже давно. Не факт, что возвращение Педри и Гави исправит это, потому что команда просто на системном уровне перестала бегать и прессинговать. Не вижу, как Флик может что-то исправить.
Я в целом не вижу кто сможет исправить, даже новый тренер без сильной пары ЦЗ будет огребать. Я думаю все помнят что случилось, когда Хави против ПСЖ решил в обороне посидеть.
Ну и дело не только в прессинге и стиле, они даже в стандартных ситуациях не добегают, похоже что устали играть по 2-3 матча за 7 дней
Сегодня каталуния ощутила под собой тепленькое)
куда делся прессинг барсы, он просто не работает так, как раньше. игроки в одиночку, то ямаль, то ферран, то рафа прессинговали соперников, остальные в это время пассивно смотрят и изображают движение.
Все эти проблемы были уже в начале сезона, команда топоров, где играет 4,5 человека, остальные конусы, или пародисты, делающие вид, что играют, без нападающего никаких результатов и быть не может, я бы лучше молодого голодного пацана из Ла Масии взял, нежели смотреть на потуги Левы и Феррана, без Педри у команды нет сердца, на одном Френки не уедешь, особенно выпуская в основе Ольмо и Фермин, уже раза он так делал, и полный провал в центре поля, лучше бы давали время Берналю/Касадо, по очереди бы играли в основе и меняли друг друга. В защите хаос, Кунде с начала сезона на половину выключенный из матча в матч, центр тяжелый, ошибок тьма, видно дикую нехватку матерых игроков с опытом, да и из прошлого сезона не вылезла команда, зажравшись играют. Не знаю, как Флик выжал внутренний требл из них, это диво дивное, похожее на чемпионство Хави, с десятком матчей 1-0, где сильная сторона Барсы была в обороне.
Ответ cukken
Все эти проблемы были уже в начале сезона, команда топоров, где играет 4,5 человека, остальные конусы, или пародисты, делающие вид, что играют, без нападающего никаких результатов и быть не может, я бы лучше молодого голодного пацана из Ла Масии взял, нежели смотреть на потуги Левы и Феррана, без Педри у команды нет сердца, на одном Френки не уедешь, особенно выпуская в основе Ольмо и Фермин, уже раза он так делал, и полный провал в центре поля, лучше бы давали время Берналю/Касадо, по очереди бы играли в основе и меняли друг друга. В защите хаос, Кунде с начала сезона на половину выключенный из матча в матч, центр тяжелый, ошибок тьма, видно дикую нехватку матерых игроков с опытом, да и из прошлого сезона не вылезла команда, зажравшись играют. Не знаю, как Флик выжал внутренний требл из них, это диво дивное, похожее на чемпионство Хави, с десятком матчей 1-0, где сильная сторона Барсы была в обороне.
Лицемерие Хави, до того сезона он говорил "игра от обороны и матчи на 1-0" фу фу фу
Ответ cukken
Все эти проблемы были уже в начале сезона, команда топоров, где играет 4,5 человека, остальные конусы, или пародисты, делающие вид, что играют, без нападающего никаких результатов и быть не может, я бы лучше молодого голодного пацана из Ла Масии взял, нежели смотреть на потуги Левы и Феррана, без Педри у команды нет сердца, на одном Френки не уедешь, особенно выпуская в основе Ольмо и Фермин, уже раза он так делал, и полный провал в центре поля, лучше бы давали время Берналю/Касадо, по очереди бы играли в основе и меняли друг друга. В защите хаос, Кунде с начала сезона на половину выключенный из матча в матч, центр тяжелый, ошибок тьма, видно дикую нехватку матерых игроков с опытом, да и из прошлого сезона не вылезла команда, зажравшись играют. Не знаю, как Флик выжал внутренний требл из них, это диво дивное, похожее на чемпионство Хави, с десятком матчей 1-0, где сильная сторона Барсы была в обороне.
Слушай, какие ребяты из Ла Масии? Там молодежную команду уже выпотрошили всю, были бы ЦФ хотя бы уровня Феррана, то давно вызвали бы их в основу. Когда Ла Масия толкового ЦФ выпускала хоть? Хватит уже переоценивать игроков просто потому что они воспитанники. Большинство воспитанников это не Кубарси / Ямаль, а ниже уровнем.
Касадо не дали время? Касадо с Атлетико себя показал вообще не ахти. Берналь да, должен был играть со старта.
Нет лидеров, нет маскулинных персонажей типа Иньиго, которые могут зарядить, повести за собой.
Надо срочно что то делать. Кубок проигран, в ЛЧ с такой игрой в защите шансов ноль, остался чемпионат. Если проиграть и его, это бужет катастрофический сезон. Особенно на фоне того, что Барса не играла в клубном ЧМ, а спокойной отдыхала летом и готовилась к новому сезону. Провести его без трофеев будет непозволительно и стыдно!
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Надо срочно что то делать. Кубок проигран, в ЛЧ с такой игрой в защите шансов ноль, остался чемпионат. Если проиграть и его, это бужет катастрофический сезон. Особенно на фоне того, что Барса не играла в клубном ЧМ, а спокойной отдыхала летом и готовилась к новому сезону. Провести его без трофеев будет непозволительно и стыдно!
Что делать — непонятно, в том то и беда. Учить Кюнде и Бальде играть в защите? Учить Ольмо и Де Йонга прессинговать? Учить Фермина не только бить по воротам, но и пасовать? Учить Леву лучше выбирать позиции в штрафной? Учить Эрика Гарсию не теряться на поле? Так в прошлых сезонах они все это умели. Почему в этом году все пропало и как это вернуть — вот в чем вопрос. Такое ощущение, что дело в психологии. По какой-то причине нет огня, нет мотивации, нет отдачи.
Ответ Santa-Barbara
Что делать — непонятно, в том то и беда. Учить Кюнде и Бальде играть в защите? Учить Ольмо и Де Йонга прессинговать? Учить Фермина не только бить по воротам, но и пасовать? Учить Леву лучше выбирать позиции в штрафной? Учить Эрика Гарсию не теряться на поле? Так в прошлых сезонах они все это умели. Почему в этом году все пропало и как это вернуть — вот в чем вопрос. Такое ощущение, что дело в психологии. По какой-то причине нет огня, нет мотивации, нет отдачи.
Ничего не меняется уже 3 сезона еще со времен Хави. Ну либо с ухода Бускетса. В защите проходной двор. Кто угодно может забить Барсе 2-3 гола. С таким подбором игроков защиты остается только стараться забить больше.
Бальде, Ферран, Левандовски на выход. Ольмо на скамейку. Кунде туда же. Ямалю никаких стандартов не давать.
Неужели Канселу настолько плох, что Кунде и Бальде получают столько игрового времени
Ответ iniesta8
Неужели Канселу настолько плох, что Кунде и Бальде получают столько игрового времени
Канселу в защите уже давно плох, его и брали только из-за атакующих действий, но он и в них просел, и даже арабам престал быть нужным
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-судья Бурруль о контакте Эчеверри и Кунде: «Не думаю, что это фол. В таких эпизодах судьи не смотрят повторы»
16 февраля, 22:59
Флик об 1:2: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша. Мы допустили слишком много ошибок, плохо выбирали позиции»
16 февраля, 22:42
«Арбитры – бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем, но сначала выиграем Ла Лигу». Фрейша после поражения «Барсы» от «Жироны»
16 февраля, 22:33
Рекомендуем
Главные новости
Шнякин о комментаторах: «Часто слушаю футбол в режиме радио – ууу, такие вещи открываются, Карпин и Дзюба были правы. Начинаешь понимать – а следит человек за матчем или нет?»
19 минут назад
Саусь взял ипотеку под 21%: «Какая была, по такой и взял. Выбора не было. В ближайшее время смогу закрыть, думаю»
42 минуты назад
«Буде» обыграл «Интер» в ЛЧ, «Ньюкасл» разнес «Карабах», пожар после расистского скандала с Винисиусом, «Арсенал» снова потерял очки, 1+3 Кузнецова в матче с «Трактором» и другие новости
сегодня, 06:10
Разбираетесь в спорте и хотите начать карьеру в маркетинге? Тогда вам в Спортс’’ – скорее откликайтесь на вакансию!
сегодня, 06:00Вакансия
Смит об «Арсенале»: «Часто говорили про лучшую команду, но это ничего не значит, если нет хладнокровия и умения играть под давлением. Слов «слив» будет чаще употребляться»
сегодня, 05:45
Жоан Лапорта: «Мы защищаем «Барсу» от людей, которые не могут принять то, кто мы есть. Они не могут смириться с тем, чего мы добиваемся. На поле нас остановить не могут»
сегодня, 05:15
Пол Мерсон: «Если «Ман Сити» выиграет все матчи, то станет чемпионом АПЛ. «Арсенал» действовал медленно и лениво с «Вулвс». Нельзя играть в футбол на второй передаче»
сегодня, 04:50
Бразильская конфедерация футбола: «Расизм – это преступление: как на поле, так и за его пределами. Против него Бразилия играет сообща. Мы с тобой, Вини»
сегодня, 04:40
Кубарси об отмене гола в матче с «Атлетико»: «10-минутная пауза прервала хорошее начало 2-го тайма! «Барса» уже делала камбэки и попробует снова»
сегодня, 03:44
«Палмейрас» предлагал 29,2 млн евро за Луиса Энрике. «Зенит» потребовал 40 млн за вингера (Gazeta Esportiva)
сегодня, 03:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Ахмат» арендует Абдулкадырова у ЦСКА с опцией выкупа («СЭ»)
9 минут назад
Оласа считает, что Сперцян мог бы перейти в «Реал» или «Барсу»: «В Ла Лиге он бы смотрелся очень хорошо. Мог бы играть абсолютно в любом клубе. Топ-игрок»
54 минуты назад
Экс-арбитр Скотт предложил дать тренерам 2 запроса за матч на просмотр ВАР: «Вместо обвинения арбитра в ошибке ответственность несет тренер. Это уменьшит наигранное негодование»
сегодня, 05:59
Коутиньо уходит из «Васко да Гама» из-за отношения болельщиков: «Морально я очень устал. Настало время сделать шаг назад и завершить этот цикл»
сегодня, 05:30
Антон о Бундеслиге: «Сложно сказать, что «Дортмунд» является соперником «Баварии». 6 очков – это огромное отставание. Мы должны оставаться скромными, выигрывать матчи»
сегодня, 05:01
Мануэль Пеллегрини: «В Ла Лиге достаточно качественного футбола, но не хватает зрелищности. Футбол в АПЛ более привлекателен, с динамичными атаками»
сегодня, 04:20
Андрей Канчельскис: «ЦСКА – самая стабильная команда в России за 10-12 лет. Стабильно в тройке, всегда ведут борьбу за высокие места»
сегодня, 03:56
Леау про 1:1 с «Комо»: «Милан» должен был выиграть – играли намного лучше, чем в прошлый раз, когда обыграли их. Серия А становится сложной лигой: никогда не знаешь, кто победит»
сегодня, 03:32
Венсан Компани: «Гвардиола – лучший тренер, с которым я работал. Он расширил мое понимание футбола. Ты берешь что-то у каждого тренера, чтобы написать свою историю»
сегодня, 02:58
Альваро Арбелоа: «Реал» не может считать выбывшей команду под руководством Моуринью при счете 0:1. «Бенфика» не позволит «Мадриду» сбавить обороты»
сегодня, 02:34
Рекомендуем